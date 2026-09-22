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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:17 - 22 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (22/9) τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 6.608.128 και οι διανυκτερεύσεις σε 31.701.467, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,5% στις αφίξεις και 2,0% στις διανυκτερεύσεις.

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Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,8% στις αφίξεις και κατά 0,4% στις διανυκτερεύσεις.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 80,3% και 87,6% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2026, ανήλθε σε 4,8 ημέρες.

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