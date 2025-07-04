Διαμαντίδης (πρόεδρος ΣΕΒΕ): Ζήτησε στοχευμένα μέτρα στήριξης των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκε χθες 03.07.2025 η 50η επετειακή Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, του μεγαλύτερου πανελλήνιου φορέα εξωστρέφειας στην χώρα με αποκλειστική ενασχόληση στο διεθνές επιχειρείν. Το Ανοικτό μέρος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ως κεντρικού ομιλητή, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Σεβασμιότατος κ. Βαρνάβας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και ο Βουλευτής Καβάλας και π. Υπουργός Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Επίσης, γραπτό χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Προηγήθηκε το κλειστό μέρος (μόνο για τα μέλη του ΣΕΒΕ), με Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο ΣΕΒΕ, όπου παρουσιάστηκαν και τα Πεπραγμένα του ΣΕΒΕ για το διάστημα Ιούνιος 2024-Μάιος 2025. Στο κλειστό μέρος χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος. Κατά την παρέμβασή του ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα θετική πορεία του 2024 στις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, που κατέγραψαν την τρίτη και την δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας, αντίστοιχα. Ακόμη, ο κ. Σκάλκος τόνισε την ολοένα αυξανόμενη σημασία της ενίσχυσης της εξωστρέφειας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση ανέδειξε τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών για την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου σε νέες αγορές και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων με τη χρήση νέων εργαλείων και διαδικασιών, σημειώνοντας ότι η χώρα μας έχει πλέον αναδειχθεί σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό κι έναν αξιόπιστο εμπορικό εταίρο.

Τους χαιρετισμούς του ανοικτού μέρους ξεκίνησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Σεβασμιότατος κ. Βαρνάβας, ο οποίος με λόγια συγκίνησης ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά της προόδου, επισημαίνοντας πως πίσω από κάθε χαμόγελο και κάθε βήμα εξέλιξης βρίσκονται σκληρή δουλειά, κόπος και ιδρώτας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας υπογράμμισε τον πανελλαδικό ρόλο που έχει πλέον αναπτύξει ο ΣΕΒΕ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «με εσάς ταξιδεύει η Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα». Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους υποτιμούν τις προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της γεωπολιτικής της θέσης, η οποία – όπως είπε – επιβάλλει την αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι την τελευταία εξαετία έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η χώρα καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις στις εξαγωγές και διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου τόνισε ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας καταγράφουν σημαντικές επιτυχίες, τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Όπως επισήμανε, η μελέτη του ΣΕΒΕ καταδεικνύει ότι οι εξαγωγείς της περιφέρειας έχουν ενδυναμωθεί σημαντικά, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Υπογράμμισε επίσης ότι η εξωστρέφεια δεν αποτελεί απλώς στρατηγική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ελληνικής οικονομίας. Ο ΣΕΒΕ έχει αναγνωριστεί ως σταθερός πυλώνας στήριξης των επιχειρήσεων που καινοτομούν, τολμούν και επεκτείνονται στις διεθνείς αγορές.

Ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδη, ο οποίος έκανε μία σύντομη ιστορική αναφορά στα 50 χρόνια επιτυχούς πορείας του ΣΕΒΕ και καταξίωσής του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως του κύριου θεσμικού εκπροσώπου της εξαγωγικής κοινότητας.

Παρουσίασε την πορεία των εξαγωγών δηλώνοντας ότι «το 2024 οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα €49,9 δισ., διατηρώντας τη δυναμική τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή κάμψη της τάξεως του 2,1% σε σχέση με το 2023». Όπως σημείωσε, η επιβράδυνση αυτή αντανακλά τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις που επικρατούν διεθνώς, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και εντείνουν το αίσθημα παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Τόνισε την ανάγκη μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης με τις ΗΠΑ, προτείνοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευθεί την καθιέρωση μηδενικών δασμών για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στην Αμερικανική αγορά, αποδεχόμενη ενδεχομένως δασμούς της τάξης του 10% για τις αμερικανικές εξαγωγές προς την Ευρώπη.

Αναφερόμενος συνολικά στην πορεία του εξαγωγικού τομέα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν ισχυρές τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τόνισε, μάλιστα, ότι την περίοδο 2018–2022, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδεικνύει τη στρατηγική στροφή της χώρας προς ένα πιο βιώσιμο και εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο. «Στον ΣΕΒΕ, παραμένει πάγια μας προτεραιότητα η στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων, με στόχο να ενισχυθεί η διεθνής παρουσία των ελληνικών προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζήτησε στοχευμένα μέτρα στήριξης των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους, η κατάργηση της εισφοράς 0,60% του Ν. 128/75 για τις χορηγήσεις στα δάνεια που αποπληρώνονται από προϊόν εξαγωγής, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προς τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην εξαγωγική επίδοση της χώρας και η αναμενόμενη προκήρυξη του Καθεστώτος Εξωστρέφεια. Παρουσίασε επίσης τις καινοτόμες δράσεις του ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη βελτίωσης των υποδομών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και δρομολόγησης ή ολοκλήρωσης των αντίστοιχων έργων όπως το Thessaloniki Logistics Center, το σύγχρονο εμπορευματικό κόμβο που θα δημιουργηθεί στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, την κατασκευή του 6ου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση της σιδηροδρομικής διασύνδεσής του με τις αγορές των Βαλκανίων που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε σταθερό και αξιόπιστο κέντρο διακίνησης εμπορευμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπλασης της ΔΕΘ και ταχύτερης εξέλιξης του THESSINTEC με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.

Παρουσίασε τέλος την πρόταση του ΣΕΒΕ για την αξιοποίηση των 700 στρεμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Σίνδο για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα μπορούσαν να διατεθούν με προσιτό ενοίκιο σε φοιτητές και εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος και στη διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «η εξωστρέφεια, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030». Αναφερόμενος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, έκανε λόγο για «κατεπείγουσα εθνική αναγκαιότητα, που πρέπει να μετατραπεί σε συλλογικό όραμα για όλη την κοινωνία» και τόνισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «έχει στρέψει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγής, της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της στήριξης της περιφέρειας». «Στόχος μας είναι να δώσουμε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να ενισχύσουμε την αίσθηση ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες. Υλοποιούμε με πράξεις και συνέπεια το εθνικό σχέδιο για την παραγωγική Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε πως «ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένα εργαλείο εθνικής σημασίας, που ενσωματώνει τις στρατηγικές προτεραιότητες της εποχής και θέτει στο επίκεντρο την πραγματική οικονομία, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη στήριξη της περιφέρειας». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη σημαντική μεταρρύθμιση για την Εθνική Πολιτική Ποιότητας, η οποία – όπως είπε – «αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε το “Made in Greece” να γίνει σήμα ποιότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Η ποιότητα είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η εμπιστοσύνη του πολίτη, η δύναμη της οικονομίας και η αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον». Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος συνεχάρη τον ΣΕΒΕ για τα 50 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς, σημειώνοντας ότι «ο Σύνδεσμος έχει ταυτίσει το όνομά του με την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας».

Η 50ή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς συμπίπτει με την ιστορική επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου. Μισός αιώνας διαρκούς προσφοράς και ουσιαστικής συμβολής στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκει σήμερα τον ΣΕΒΕ σε κορυφαίο επίπεδο: ως τον μεγαλύτερο, πλέον δυναμικό και διαρκώς ανανεούμενο φορέα εξωστρέφειας με πανελλαδική εμβέλεια. Ο Σύνδεσμος συνεχίζει να χαράζει στρατηγικές και να παρέχει πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μελών του, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τους άξονες δράσης του σε κρίσιμους τομείς όπως η απασχόληση και η σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Η επέτειος αυτή αποτελεί όχι μόνο ορόσημο, αλλά και αφετηρία για το μέλλον, με σταθερό προσανατολισμό στην πρόοδο, την καινοτομία και την εξωστρεφή ανάπτυξη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων. Το ετήσιο Βραβείο του ΣΕΒΕ «Χρυσός Αλέξανδρος» δόθηκε στον Νικόλαο Κ. Κουκούντζο, Πρόεδρο του Ομίλου KLEEMANN, για τη συνολική του συμβολή στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία στα παλιότερα ενεργά μέλη-εταιρίες του ΣΕΒΕ, ως αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς τους στον Σύνδεσμο και στον εξαγωγικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα τιμητικά βραβεία δόθηκαν στους Κωνσταντίνο Χαΐτογλου, Πρόεδρο της ΜΕΖΑΠ MΑΒΕΕ, Τηλέμαχο Πέντζο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΖΑΝΑΕ, Άγγελο Τσατσούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Ε., Κλέαρχο Σαραντίδη, Πρόεδρο της Ε.Α.Σ. Καβάλας και Σταύρο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο της EURIMAC Α.Ε.