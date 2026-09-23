«Μάννα» Τσατσαρωνάκη: Με αύξηση πωλήσεων και επενδύσεις βάζει πλώρη για τις εξαγωγές 

Με όχημα τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης και με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές, η «Μάννα» Τσατσαρωνάκη επιχειρεί να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία.

Η εταιρεία, που έχει συνδέσει το όνομά της με το κρητικό παξιμάδι, ενισχύει τη σειρά Mini με ένα νέο προϊόν, τα Mini Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων με κρητικό ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το επόμενο βήμα της σε παραγωγή και εξαγωγές.

Η νέα προσθήκη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία καταγράφει ισχυρή αύξηση πωλήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 ο τζίρος της κινήθηκε ανοδικά κατά περίπου 20%, έναντι αύξησης κοντά στο 10% για τη συνολική αγορά. Οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν περίπου στα 7,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή φέρεται να έχει μεταφραστεί και σε ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της εταιρείας κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

Νέα προϊόντα με «ρίζες» στην παράδοση

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευρύνει τις επιλογές που προσφέρει στους καταναλωτές, η «Μάννα» προσθέτει στη σειρά Mini τα νέα Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων με κρητικό ελαιόλαδο.

Το νέο προϊόν, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, επιχειρεί να συνδυάσει την ελληνική και κρητική διατροφική παράδοση με τις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Παρασκευάζεται με άλευρα ολικής άλεσης και χωρίς προσθήκη διογκωτικών ή τεχνητών ενισχυτικών γεύσης, ενώ το μικρό μέγεθος αποτελεί βασικό στοιχείο της σειράς.

Η εταιρεία δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά της ολικής άλεσης, στην περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, αλλά και στην πρακτικότητα της συσκευασίας, επιχειρώντας να διευρύνει τη χρήση του προϊόντος πέρα από την παραδοσιακή κατανάλωση του παξιμαδιού.

Τα νέα Παξιμάδια Ολικής Άλεσης Τύπου Κυθήρων έρχονται να προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα Mini Σιταρένια με Κρητικό Ελαιόλαδο, Λιναρόσπορο, Καλαμπόκι, Βρώμη και Κριθαρένια.

Η διεύρυνση της γκάμας εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της εταιρείας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει περισσότερο στην ανάδειξη των διατροφικών χαρακτηριστικών των προϊόντων της, αλλά και σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

Στο προσκήνιο η Elikonos 3

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης συνδέεται και με την είσοδο νέων κεφαλαίων στην εταιρεία. Τον Ιούλιο του 2026 το επενδυτικό fund Elikonos 3 απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή 24,94% στη «Μάννα» Τσατσαρωνάκη.

Η συμφωνία έρχεται σε ένα κομβικό σημείο για την εταιρεία, καθώς ο σχεδιασμός της επόμενης περιόδου περιλαμβάνει επενδύσεις, ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια.

Η «Μάννα» έχει ως παραγωγική βάση το εργοστάσιο της πρώην Κατσέλης, ενώ από το 1948, όταν ξεκίνησε η δραστηριότητά της με τον Χ. Τσατσαρωνάκη, έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στην αγορά του παξιμαδιού. Στη συνέχεια, υπό τον Νίκο Τσατσαρωνάκη, η εταιρεία ανέπτυξε περαιτέρω το επώνυμο brand και διεύρυνε την παρουσία της στην οργανωμένη αγορά.

Το στοίχημα των διεθνών αγορών

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι πλέον οι εξαγωγές. Σήμερα οι διεθνείς πωλήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 7%-10% του κύκλου εργασιών, με τη διοίκηση να επιδιώκει την αύξηση του συγκεκριμένου ποσοστού τα επόμενα χρόνια.

Ήδη έχουν ενταθεί οι εμπορικές επαφές σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου δικτύου διανομής στις διεθνείς αγορές.

Το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην έκθεση Anuga, αλλά και η προγραμματισμένη παρουσία της εταιρείας στη SIAL 2026, αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Η στόχευση είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη εμπορική βάση πριν από την έναρξη λειτουργίας της νέας παραγωγικής μονάδας.

Με άλλα λόγια, η επόμενη φάση για τη «Μάννα» δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγής. Το ζητούμενο είναι η νέα δυναμικότητα να μεταφραστεί σε μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων εκτός Ελλάδας και σε ισχυρότερη παρουσία του brand στις διεθνείς αγορές.

Από το κρητικό παξιμάδι σε ένα ευρύτερο ελληνικό brand

Η στρατηγική της εταιρείας δείχνει να μετακινείται σταδιακά από την παραδοσιακή κατηγορία του παξιμαδιού προς ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η ελληνική διατροφική ταυτότητα λειτουργεί ως βάση για την επέκταση του brand.

Η διεύρυνση της σειράς Mini αποτελεί μία ακόμη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, την ώρα που η αύξηση των πωλήσεων, η είσοδος της Elikonos 3 και ο σχεδιασμός για μεγαλύτερη εξαγωγική παρουσία διαμορφώνουν το πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της «Μάννα» Τσατσαρωνάκη.