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Σε ρότα η επένδυση του Ομίλου Μήτση στο Γκολφ Αφάντου
Επιχειρήσεις
08:55 - 11 Ιουλ 2025

Σε ρότα η επένδυση του Ομίλου Μήτση στο Γκολφ Αφάντου

Γιώργος Αλεξάκης
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Βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του φιλόδοξου σχέδιο του Ομίλου Μήτση στη Ρόδο για το Γκολφ Αφάντου γίνεται με την έγκριση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ 18 οπών. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου από τη «Αfandou Real Estate Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων», του Ομίλου Μήτση, για την αναβάθμιση του γηπέδου ως ειδική τουριστική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υφιστάμενων εγκαταστάσεων αυτού, σε μια έκταση 501 στρεμμάτων.

Στο σύνολό τους οι επενδύσεις θα φτάνουν τα 500 εκατ. ευρώ και αφορούν στη δημιουργία τριών ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, μίας μαρίνας, ενός shopping center, τουριστικών κατοικιών και του εκσυγχρονισμένου γηπέδου γκολφ, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών παικτών γκολφ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ έκτασης περίπου 501 στρεμμάτων και 18 οπών το οποίο ήδη λειτουργεί έως σήμερα χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση ΑΕΠΟ. Εξάλλου, η έκδοση ΑΕΠΟ και η αδειοδότηση λειτουργίας του υφιστάμενου γηπέδου Γκολφ, το οποίο λειτουργεί στη θέση αυτή πάνω από 20 έτη, αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση διαδικασιών αδειοδότησης/υλοποίησης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό ΕΣΧΑΔΑ Βορείου Αφάντου (ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/2016).

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η μοναδική κατασκευή που θα προστεθεί στις υπάρχουσες υποδομές είναι ένα μεταλλικό στέγαστρο 300 τ.μ., το οποίο κατά προσέγγιση κοστολογείται στα 50 χιλιάδες ευρώ. «Τα υπάρχοντα κτίρια δεν χρήζουν συντήρησης ώστε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό και στα έξοδα, ενώ δεν απαιτείται, επίσης, συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, θα αξιοποιηθεί ο υπάρχων κόμβος», επισημαίνεται. Το γήπεδο είναι σχεδιασμένο από τον παγκοσμίως γνωστό αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ της Βρετανίας Donald Harradine και συνοδεύεται από βοηθητικές εγκαταστάσεις και μια λέσχη χωρητικότητας 200 ατόμων.

Η παρούσα κατάσταση του γηπέδου χαρακτηρίζεται από χαμηλή επισκεψιμότητα, καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει έως 200 γκόλφερς ημερησίως, αλλά ακόμα και την περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης η προσέλευση δεν ξεπερνά τα 50 άτομα.

Στόχος του εξεταζόμενου έργου, με βάση την ΜΠΕ που είχε αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ, με σκοπό τη δημιουργία μιας οικονομικά επιτυχημένης εγκατάστασης για την αναψυχή των επισκεπτών.

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