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To πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ
Επιχειρήσεις
10:41 - 04 Σεπ 2025

To πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετέχει ενεργά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025 με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και συζητήσεων που αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι startups και η καινοτομία, οι διεθνείς συνεργασίες και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με έμφαση στα κριτήρια ESG.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον επανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, μέσα από θεματικές ενότητες αφιερωμένες στη μεταποίηση, την πρωτογενή παραγωγή και τον τουρισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις για τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται στις διεθνείς αγορές, τις αλλαγές που επιφέρει η νέα Συμφωνία Ε.Ε.–Η.Π.Α. και στοχευμένες B2B συναντήσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το περίπτερο του ΕΒΕΑ βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο C08, stand 06.

Παράλληλα, το ΕΒΕΑ συμμετέχει με 13 νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες/ επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. του Ε.Β.Ε.Α. στο περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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Στα συνημμένα στο τέλος του κειμένου το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ 2025.

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