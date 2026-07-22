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Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:55 - 22 Ιουλ 2026

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία των επενδύσεων στις υποδομές ως βασικού πυλώνα για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αναδεικνύει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης της ΜΕΤΚΑ με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στο Σκαραμαγκά.  

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο CEO της Metlen τονίζει πως οι σύγχρονες υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ενεργειακή ασφάλεια και βιομηχανική αναγέννηση της Ευρώπης. Υπογραμμίζει, δε, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολιτικές και διακηρύξεις, αλλά απαιτεί επενδύσεις σε έργα, εργοστάσια, δίκτυα, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές δυνατότητες.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου

«Την περασμένη εβδομάδα, υπογράψαμε μια σημαντική σύμβαση για έργο υποδομής με το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Παρακολουθώντας την εντυπωσιακή παρουσίαση ενός ακόμη έργου που οι ομάδες μηχανικών και κατασκευών μας προετοιμάζονται να παραδώσουν, και αναλογιζόμενος τα πολλά έργα υποδομής που έχουμε κατασκευάσει ή αναπτύσσουμε αυτή την περίοδο, από δίκτυα μεταφορών έως ενεργειακές υποδομές και δίκτυα, συνειδητοποίησα για ακόμη μία φορά τη σημασία τους.

Οι υποδομές συζητούνται συχνά με τεχνικούς όρους: δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς. Όμως η σημασία τους ξεπερνά κατά πολύ όλα αυτά.

Σε τελική ανάλυση, οι υποδομές αφορούν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη. Όχι μόνο επειδή τα έργα αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας και οικονομική δραστηριότητα κατά την κατασκευή τους, αλλά και επειδή παράγουν αξία για δεκαετίες μετά την ολοκλήρωσή τους. Συνδέουν αγορές, βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την ανθεκτικότητα και καθιστούν δυνατές τις επενδύσεις.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι έως το 2040 θα απαιτηθούν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την ψηφιοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες όχι μόνο για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υποστήριξη του εξηλεκτρισμού, αλλά και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και τη μείωση των στρατηγικών της ευάλωτων σημείων.

Ευρύτερα, εάν η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα, την αναβίωση της βιομηχανίας και τη στρατηγική αυτονομία, πρέπει να επενδύσει στις υλικές υποδομές που καθιστούν όλα αυτά εφικτά.

Οι ανταγωνιστικές βιομηχανίες χρειάζονται αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η ενέργεια χρειάζεται σύγχρονα δίκτυα και διασυνδέσεις. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες χρειάζονται αποτελεσματικά δίκτυα μεταφορών. Η ψηφιοποίηση χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές.

Για πάρα πολύ καιρό, η Ευρώπη επικεντρώθηκε στους στόχους, επενδύοντας ανεπαρκώς στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξή τους.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη δεν είναι μόνο φιλόδοξη πολιτική. Χρειάζεται μια ανανεωμένη δέσμευση στις βιομηχανικές επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανάπτυξη υποδομών και την τεχνολογική πρωτοπορία.

Η στρατηγική αυτονομία θα επιτευχθεί μέσα από έργα, εργοστάσια, δίκτυα, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές δυνατότητες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανθεκτικότητά της, και όχι μόνο μέσα από διακηρύξεις.

Γι’ αυτό οι υποδομές έχουν σημασία. Όχι απλώς επειδή συνδέουν τόπους, αλλά επειδή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία».

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