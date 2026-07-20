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Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ
Πολιτική
15:24 - 20 Ιουλ 2026

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

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Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο πλαίσιο του διαλόγου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) κ. Σταύρο Καφούνη, τον Γενικό Γραμματέα Θεόδωρο Καπράλο και αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ, συζητήθηκαν τα φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν το κόστος της ψηφιακής μετάβασης, η ρύθμιση οφειλών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επισήμανε ότι κοινός στόχος είναι μια αγορά με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν την πραγματική οικονομία, παραμένουν στο επίκεντρο του σχεδιασμού, με στόχο τη διαμόρφωση πρακτικών και εφαρμόσιμων πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Στη συνάντηση με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), τον Πρόεδρο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον Α' Αντιπρόεδρο Νίκο Παπαγεωργίου και τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Μαυράκη, στο επίκεντρο βρέθηκαν αιτήματα, όπως η επιδότηση του συστήματος εισροών-εκροών, η φορολογική μεταχείριση των ατομικών επιχειρήσεων, το αίτημα της θεσμοθέτησης της αυτοεξυπηρέτησης, η στήριξη των παραμεθόριων πρατηρίων και η ενίσχυση των ελέγχων κατά της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η διαφάνεια και οι επιτυχίες της ΑΑΔΕ, μέσω της καταγραφής των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, αποτελούν βάση για μια δικαιότερη φορολογική αντιμετώπιση, ενώ τα ζητήματα που τέθηκαν θα εξεταστούν στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού.

Τέλος, το πρωί του Σαββάτου, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννη Βουτσινά, και ενημερώθηκε για την πορεία υποβολής και επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων. Παράλληλα, είχαν από κοινού επικοινωνία με εκπροσώπους επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των διαρκών επαφών του Υπουργείου με την επιχειρηματική κοινότητα.

Σήμερα, Δευτέρα, ο Υφυπουργός θα παρευρεθεί σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κορίνθου, καθώς και στη συνέλευση του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

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