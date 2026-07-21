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Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000
Πολιτική
18:07 - 21 Ιουλ 2026

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Reporter.gr Newsroom
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Την πλήρη απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, επιβάλλοντας στον πρώτο να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου ύψους 7.000 ευρώ.  

Η αγωγή αφορούσε δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις του κ. Κουκάκη στο Χ και σε ΜΜΕ σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator.

Ο κ. Δημητριάδης υποστήριζε ότι οι αναφορές αυτές έπλητταν παράνομα και υπαίτια την προσωπικότητα, την επαγγελματική του υπόσταση και το μέλλον του, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 350.000 ευρώ.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι αναφορές του δημοσιογράφου, μεταξύ των οποίων και η αναδημοσίευση δημοσιεύματος σχετικά με τα 11 επιμολυσμένα SMS που είχαν αποσταλεί μέσω της μεθόδου «spoofing» με εμφανιζόμενο αποστολέα τον αριθμό του κ. Δημητριάδη, δεν συνιστούν το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Παράλληλα, έκρινε ότι ο δημοσιογράφος βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες της επικαιρότητας, διαμορφώνοντας τις κρίσεις του μέσα από λογικά συμπεράσματα.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ακόμη ότι ο ενάγων, εξαιτίας της θεσμικής ιδιότητας που είχε, αποτελεί δημόσιο πρόσωπο και, ως εκ τούτου, οφείλει να αποδέχεται αυξημένο βαθμό δημοσιογραφικού ελέγχου. Αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, το δικαστήριο έκρινε ότι η σύνδεση του ονόματος του κ. Δημητριάδη με τους Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο δεν ήταν υπερβολική, ενώ ο χαρακτηρισμός «κουμπάροι των υποκλοπών» θεωρήθηκε θεμιτός και εντός των ορίων της αναλογικότητας, καθώς η σχέση κουμπαριάς με τον κ. Λαβράνο αποτελεί πραγματικό γεγονός.

Τέλος, το Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την ένσταση περί δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με μια υπόθεση ιδιαίτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι υπήρχε ειδικός σκοπός εξύβρισης.

Η ανάρτηση του δικηγόρου του κ. Κουκάκη, Ζαχαρία Κεσσέ

Ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, σε σχετική του ανάρτηση αναφέρει:

«Στις 17.7.2026 δημοσιεύτηκε η 1705/2026 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Γ. Δημητριάδη κατά του Θ. Κουκάκη σχετικά με αναρτήσεις του στο Twitter καθώς και συνεντεύξεις του για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Γ. Δημητριάδης θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητα, η πίστη, το επάγγελμα του και το μέλλον του και απαίτησε αποζημίωση 350.000 ευρώ, μεταξύ άλλων.

Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι ο Θ. Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων.

Έκρινε επίσης το δικαστήριο ότι η παράθεση του ονόματος του Γ. Δημητριάδη δίπλα σε εκείνων του Γ. Λαβράνου και του Φ.Μπίτζιου με την απόδοση σε αυτούς της φράσης πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών δεν συνιστά ακραίο χαρακτηρισμό που δεν στηρίζεται σε κανένα έρεισμα ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει κάθε ανεκτό όριο.

Κρίνεται επίσης ότι ο Γ. Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεων του από δημοσιογράφους. Επίσης η φράση “κουμπάροι των υποκλοπών” δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι ο Γ. Δημητριάδης συνδέεται με σχέση “κουμπαριάς” με το. Γ. Λαβράνο.

Το δικαστήριο μαζί με την απόρριψη της αγωγής καταδίκασε τον Γ. Δημητριάδη και στα δικαστικά έξοδα, τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 7.000.

Ο Γ. Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη αλλά και άλλων, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές μολονότι κατείχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ακροατήριο και κατά την κατάθεση της μάρτυρα του Γ. Δημητριάδη αναδείχτηκε το παράλογο του γεγονότος ότι θεώρησε ως μεγαλύτερο δεινό για αυτόν ένα retweet του Θ. Κουκάκη από την χρησιμοποίηση του αριθμού του για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων.

Τώρα που θα διαβάσει την απορριπτική του απόφαση ίσως θυμηθεί να πράξει τα αυτονόητα. Να κάνει μήνυση και αγωγή κατά των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φελιξ Μπίτζιου που χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του μέσω spoofing για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ.

Να στραφεί κατά του Ταλ Ντίλιαν για όσα δημόσια λεει και υποστηρίζει και εγγράφως περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΕΥΠ.

Οι δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίζουν για άλλη μια φορά να εκθέτουν την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την πρωτοφανή και παρατεταμένη σκυταλοδρομία μη επαρκούς διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών».

{https://x.com/ZacKesses/status/2079548057411039627}

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