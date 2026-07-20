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Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ
Επιχειρήσεις
11:01 - 20 Ιουλ 2026

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Reporter.gr Newsroom
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Τις προτάσεις της για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (20/7), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καταθέτοντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας  

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΣΕΕ προσέρχεται στη ΔΕΘ με ένα ολοκληρωμένο και πλήρως κοστολογημένο πακέτο προτάσεων. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι για πρώτη φορά, ένας επιχειρηματικός φορέας δεν περιορίζεται στην καταγραφή και υποβολή αιτημάτων, αλλά καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, πλήρως τεκμηριωμένο και κοστολογημένο.

Το σχέδιο συνοδεύεται από αναλυτική αποτίμηση του δημοσιονομικού κόστους κάθε πρότασης, προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησής της, εκτίμηση του αριθμού των ωφελούμενων επιχειρήσεων, καθώς και αξιολόγηση του αναπτυξιακού αποτυπώματος που μπορεί να έχει κάθε μέτρο στην ελληνική οικονομία.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΕΣΕΕ είναι:

  • Εξαίρεση του Λιανικού Εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των Ατομικών Επιχειρήσεων

Το εμπόριο αποτελεί έναν πλήρως διαφανή και ελεγχόμενο κλάδο, με τις σχεδόν 172.000 επιχειρήσεις λιανικής να τηρούν το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων, να ελέγχονται μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια των συναλλαγών με την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

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  • Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος και για τα ΝΠ/Εταιρείες

Το τέλος επιτηδεύματος εξακολουθεί να επιβαρύνει άδικα σχεδόν 320.000 Νομικά Πρόσωπα, ανεξαρτήτως κερδοφορίας ή κύκλου εργασιών. Η επιβολή του, ακόμη και στα υποκαταστήματα, αναστέλλει την επιχειρηματική ανάπτυξη και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα μετά την κατάργησή του για τις ατομικές επιχειρήσεις.

  • Μείωση του συντελεστή της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους στο 55% και για τα ΝΠ, με προοπτική εξάλειψης της υποχρέωσης εντός 3ετίας

Η προκαταβολή φόρου, παρότι συμψηφίζεται μεταγενέστερα, επιβαρύνει άδικα τη ρευστότητα περίπου 370.000 επιχειρήσεων, καθώς υπολογίζεται σε εισοδήματα που δεν έχουν ακόμη παραχθεί και εξυπηρετεί αποκλειστικά εισπρακτικό σκοπό. Παράλληλα, η διαφορετική προκαταβολή για τα Νομικά Πρόσωπα (80%) και τις ατομικές επιχειρήσεις (55%) δημιουργεί αδικίες και στρεβλώσεις.

  • Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,0 π.μ. το 2027 και αποκλιμάκωση του συνολικού μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτό να υποχωρήσει στο 30% έως το 2030

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 έως σήμερα είχε θετική επίδραση στην οικονομία, ωστόσο δεν επαρκεί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης. Παράλληλα, το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, με τις εργοδοτικές εισφορές στο 21,79% των μεικτών αποδοχών, επιβαρύνει τις 304.570 εργοδοτούσες επιχειρήσεις και λειτουργεί ως αντικίνητρο για νέες επενδύσεις.

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  • Πρόβλεψη χορήγησης bonus/έκπτωσης 10% σε όσες συνεπείς Εταιρείες/ΝΠ καταβάλλουν άπαξ και εγκαίρως τον αναλογούντα Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ)

Προτείνεται η επιβράβευση των συνεπών Νομικών Προσώπων μέσω bonus μείωσης 10% του βεβαιωθέντος ΦΕΝΠ για την έγκαιρη και εφάπαξ εξόφληση της φορολογικής τους υποχρέωσης. Η ρύθμιση, με περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος, θα ισοδυναμεί ουσιαστικά με μείωση του συντελεστή ΦΕΝΠ από 22% σε 20% για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εκκρεμότητες έναντι του Δημοσίου.

  • Επέκταση της ισχύος/Επαναφορά του έμμεσου αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ και για τους μη μισθωτούς

Το τεκμαρτό εισόδημα δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες, καθώς οδηγεί σε φορολόγηση Φυσικών Προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για εισοδήματα που δεν έχουν πραγματικά αποκτηθεί. Απαιτείται ενιαία φορολογική αντιμετώπιση όλων των εισοδημάτων, με επέκταση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου των 8.636 ευρώ και στους επιπλέον 215.000-230.000 μη μισθωτούς, οι οποίοι επιβαρύνονται διαρκώς με αυξανόμενες φορολογικές και ψηφιακές υποχρεώσεις.

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Παράλληλα, η ΕΣΕΕ προτείνει:

  • Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου προοδευτικά αυξανόμενου τροφοδότη Επιχειρηματικού Λογαριασμού
  • Αυτόματη τριετής παράταση επαγγελματικών μισθώσεων για τις συνεπείς απέναντι στους εκμισθωτές τους εμπορικές επιχειρήσεις
  • Καθιέρωση της αρχής «Once Only» στις συναλλαγές επιχειρήσεων με το Δημόσιο
  • Πλαίσιο "Safe Harbour" για προστασία των επιχειρήσεων από πρόστιμα λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών των κρατικών ψηφιακών συστημάτων.
  • Ειδική πρόσβαση του εμπορίου σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΠΔΠ) για ψηφιακές επενδύσεις, AI, e-commerce και πράσινη μετάβαση.
  • Μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με θέσπιση πλαφόν στις αυξήσεις των επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και ειδικές παρεμβάσεις για τις ενεργοβόρες εμπορικές επιχειρήσεις.
  • Διασύνδεση εμπορίου και τουρισμού και επιτάχυνση των τελωνειακών και δικαστικών διαδικασιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

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Θέματα τοπικού και ειδικού ενδιαφέροντος:

  • Πλήρης επαναφορά των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου
  • Κίνητρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στα νησιά
  • Βελτίωση του Μεταφορικού Ισοδύναμου
  • Θεσμοθέτηση καθεστώτος «Τουριστικής εμπορικής επιχείρησης»
  • Επαναφορά απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

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Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ένα δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να παραμένουν βιώσιμες σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Με γνώμονα αυτή την ανάγκη, η ΕΣΕΕ καταθέτει ένα ολοκληρωμένο και πλήρως τεκμηριωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, το οποίο συνοδεύεται από σαφή αποτύπωση του δημοσιονομικού κόστους, των πηγών χρηματοδότησης, των ωφελούμενων επιχειρήσεων και του αναπτυξιακού αποτυπώματος κάθε πρότασης.

Η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των εμπορικών ατομικών επιχειρήσεων, η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, η επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας και η αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους συνιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Με τις προτάσεις αυτές, η ΕΣΕΕ αποδεικνύει ότι οι θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου μπορούν να είναι ταυτόχρονα ρεαλιστικές, δημοσιονομικά συμβατές και αναπτυξιακά αποτελεσματικές. Αναμένουμε από την Πολιτεία να τις αξιολογήσει με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της πραγματικής οικονομίας.»

Το Υπόμνημα της ΕΣΕΕ θα αποσταλεί στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ως βάση ουσιαστικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός σταθερού και αναπτυξιακού πλαισίου πολιτικών, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ΜμΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες και επιβαρύνσεις τους.

Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις της ΕΣΕΕ εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 11:08
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