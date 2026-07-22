ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς
Πολιτική
15:46 - 22 Ιουλ 2026

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νόμου Πιερρακάκη για τα Ν.Π.Π.Ε., είχαμε προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε πεδίο ανάπτυξης κερδοσκοπικών συμφερόντων, με αναπόφευκτη συνέπεια την υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου», δήλωσε σήμερα (22/7) ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.        

Σύμφωνα με τον κ. Παραστατίδη:

«Δύο χρόνια μετά, τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων, όπως το Harvard και το Yale, αποδείχθηκαν απλά γυαλιστερά καθρεφτάκια για ιθαγενείς. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ο όρος «παράρτημα ξένου πανεπιστημίου» λειτούργησε κυρίως ως το νομικό περίβλημα που επέτρεψε στα ήδη λειτουργούντα κολλέγια να αποκτήσουν πανεπιστημιακό μανδύα και στους ίδιους επιχειρηματικούς φορείς να εμφανίζονται πλέον όχι μόνο ως κολλεγιάρχες αλλά και ως «πανεπιστημιάρχες».

Η δικαίωση της τεκμηριωμένης πολιτικής αντίθεσης του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο νόμο, δεν αφορά όμως μόνο τον πρόδηλο – στην πράξη – κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Ν.Π.Π.Ε. και την fast track αναβάθμιση των κολλεγίων σε πανεπιστήμια. Αφορά και τις επισημάνσεις μας, στη συνέχεια, για τον τρόπο εφαρμογής του ίδιου του νόμου», υπογράμμισε ο κ. Παραστατίδης και συμπλήρωσε:

«Από τα διαθέσιμα στοιχεία και σχετικές καταγγελίες προκύπτει μια σειρά θεμάτων που - σε πολλές περιπτώσεις - αντιβαίνουν τα όσα ο νόμος προβλέπει.

  • Η σύνδεση με το μητρικό ίδρυμα (ξένο πανεπιστήμιο) είναι απλά ανύπαρκτη.
  • Το μητρικό πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει ούτε στο κεφάλαιο, ούτε στην οργάνωση ούτε καν στην εποπτεία του παραρτήματός «του».
  • Πρόσωπα εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των Ν.Π.Π.Ε ταυτίζονται με εκείνα που διοικούσαν ή και εξακολουθούν να διοικούν τα αντίστοιχα κολλέγια.
  • Τα πολυτελή campuses και οι μεγάλες επενδύσεις στην πράξη δεν είναι παρά οι ίδιες εγκαταστάσεις των κολλεγίων με νέες μόνο τις πινακίδες.

Όλα κινούνται στη λογική μιας αδιαφανούς διαδικασίας που μοιάζει περισσότερο με αλισβερίσι με διαφορετικά μέτρα και σταθμά και γεννά εύλογες υποψίες επιλεκτικής μεταχείρισης.

Επιπρόσθετα, για να μην διαρραγεί το πέπλο αδιαφάνειας που η κυβέρνηση έχει υφάνει για να κρύψει την πραγματικότητα, υπάρχει πρωτοφανής αντιθεσμική συμπεριφορά που υποβαθμίζει ακόμα και την λειτουργία του κοινοβουλίου.

Εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο η Υπουργός Παιδείας αποφεύγει να απαντήσει σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και δεν διαβιβάζει στη Βουλή κρίσιμα έγγραφα που έχουν ζητηθεί επισήμως, αναφέροντας, επίσημα από το βήμα της Βουλής, ως δικαιολογία ότι χάθηκαν …στο δρόμο!

Κανένα πέπλο αδιαφάνειας, όμως, δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πραγματική και ουσιαστική σχέση του μητρικού ξένου πανεπιστημίου με το ελληνικό παράρτημά του αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της αιτιολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του Ν.5094/2024.

Επομένως, η μη τήρηση τους στην πράξη, καθιστά τα Ν.Π.Π.Ε παράνομα.

Γι' αυτό επανερχόμαστε άμεσα στη Βουλή.

Θα ζητήσουμε να κατατεθούν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματική οικονομική, διοικητική, διαχειριστική και εποπτική σχέση κάθε μητρικού ξένου πανεπιστημίου με το αντίστοιχο Ν.Π.Π.Ε., καθώς και τη σχέση των Ν.Π.Π.Ε. με τα αντίστοιχα κολλέγια.

Γιατί στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν χωρούν ούτε εικονική μη κερδοσκοπία, ούτε εικονικές διαδικασίες, ούτε εικονικά πανεπιστήμια», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Παραστατίδης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs
Οικονομία

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη
Εμπορεύματα

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής
Ειδήσεις

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής
Πολιτική

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Πολιτική
22/07/2026 - 16:03

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/07/2026 - 15:55

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Πολιτική
22/07/2026 - 15:53

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Πολιτική
22/07/2026 - 15:46

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Οικονομία
22/07/2026 - 15:40

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 15:38

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:36

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:34

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πολιτική
22/07/2026 - 15:33

Στην τεχνική βάση της Aegean ο Θεοδωρικάκος - Εμβληματική επένδυση στην ασφάλεια των επιβατών

Πολιτική
22/07/2026 - 15:25

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

Πολιτική
22/07/2026 - 15:21

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Magazino
22/07/2026 - 15:00

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:51

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Ναυτιλία
22/07/2026 - 14:50

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Πολιτική
22/07/2026 - 14:43

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Magazino
22/07/2026 - 14:40

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/07/2026 - 14:36

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

Νομίσματα
22/07/2026 - 14:26

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 14:17

Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:11

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 14:09

Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

Πολιτική
22/07/2026 - 14:05

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Πολιτική
22/07/2026 - 13:56

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 13:54

Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Εργασιακά
22/07/2026 - 13:51

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 13:51

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ