Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

«Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νόμου Πιερρακάκη για τα Ν.Π.Π.Ε., είχαμε προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε πεδίο ανάπτυξης κερδοσκοπικών συμφερόντων, με αναπόφευκτη συνέπεια την υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου», δήλωσε σήμερα (22/7) ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Παραστατίδη:

«Δύο χρόνια μετά, τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων, όπως το Harvard και το Yale, αποδείχθηκαν απλά γυαλιστερά καθρεφτάκια για ιθαγενείς. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε ότι ο όρος «παράρτημα ξένου πανεπιστημίου» λειτούργησε κυρίως ως το νομικό περίβλημα που επέτρεψε στα ήδη λειτουργούντα κολλέγια να αποκτήσουν πανεπιστημιακό μανδύα και στους ίδιους επιχειρηματικούς φορείς να εμφανίζονται πλέον όχι μόνο ως κολλεγιάρχες αλλά και ως «πανεπιστημιάρχες».

Η δικαίωση της τεκμηριωμένης πολιτικής αντίθεσης του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο νόμο, δεν αφορά όμως μόνο τον πρόδηλο – στην πράξη – κερδοσκοπικό χαρακτήρα των Ν.Π.Π.Ε. και την fast track αναβάθμιση των κολλεγίων σε πανεπιστήμια. Αφορά και τις επισημάνσεις μας, στη συνέχεια, για τον τρόπο εφαρμογής του ίδιου του νόμου», υπογράμμισε ο κ. Παραστατίδης και συμπλήρωσε:

«Από τα διαθέσιμα στοιχεία και σχετικές καταγγελίες προκύπτει μια σειρά θεμάτων που - σε πολλές περιπτώσεις - αντιβαίνουν τα όσα ο νόμος προβλέπει.

Η σύνδεση με το μητρικό ίδρυμα (ξένο πανεπιστήμιο) είναι απλά ανύπαρκτη.

Το μητρικό πανεπιστήμιο δεν συμμετέχει ούτε στο κεφάλαιο, ούτε στην οργάνωση ούτε καν στην εποπτεία του παραρτήματός «του».

Πρόσωπα εταιρικής διοίκησης και διαχείρισης των Ν.Π.Π.Ε ταυτίζονται με εκείνα που διοικούσαν ή και εξακολουθούν να διοικούν τα αντίστοιχα κολλέγια.

Τα πολυτελή campuses και οι μεγάλες επενδύσεις στην πράξη δεν είναι παρά οι ίδιες εγκαταστάσεις των κολλεγίων με νέες μόνο τις πινακίδες.

Όλα κινούνται στη λογική μιας αδιαφανούς διαδικασίας που μοιάζει περισσότερο με αλισβερίσι με διαφορετικά μέτρα και σταθμά και γεννά εύλογες υποψίες επιλεκτικής μεταχείρισης.

Επιπρόσθετα, για να μην διαρραγεί το πέπλο αδιαφάνειας που η κυβέρνηση έχει υφάνει για να κρύψει την πραγματικότητα, υπάρχει πρωτοφανής αντιθεσμική συμπεριφορά που υποβαθμίζει ακόμα και την λειτουργία του κοινοβουλίου.

Εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο η Υπουργός Παιδείας αποφεύγει να απαντήσει σε σχετικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και δεν διαβιβάζει στη Βουλή κρίσιμα έγγραφα που έχουν ζητηθεί επισήμως, αναφέροντας, επίσημα από το βήμα της Βουλής, ως δικαιολογία ότι χάθηκαν …στο δρόμο!

Κανένα πέπλο αδιαφάνειας, όμως, δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πραγματική και ουσιαστική σχέση του μητρικού ξένου πανεπιστημίου με το ελληνικό παράρτημά του αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της αιτιολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του Ν.5094/2024.

Επομένως, η μη τήρηση τους στην πράξη, καθιστά τα Ν.Π.Π.Ε παράνομα.

Γι' αυτό επανερχόμαστε άμεσα στη Βουλή.

Θα ζητήσουμε να κατατεθούν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματική οικονομική, διοικητική, διαχειριστική και εποπτική σχέση κάθε μητρικού ξένου πανεπιστημίου με το αντίστοιχο Ν.Π.Π.Ε., καθώς και τη σχέση των Ν.Π.Π.Ε. με τα αντίστοιχα κολλέγια.

Γιατί στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν χωρούν ούτε εικονική μη κερδοσκοπία, ούτε εικονικές διαδικασίες, ούτε εικονικά πανεπιστήμια», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Παραστατίδης.