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Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής
Επιχειρήσεις
12:12 - 21 Ιουλ 2026

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Το ΕΒΕΑ υπογραμμίζει ότι οι δύο μεταρρυθμίσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και στην απλοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τονίζει, ωστόσο, ότι η επιτυχία τους προϋποθέτει ένα πλαίσιο εφαρμογής λειτουργικό, αναλογικό και προσαρμοσμένο στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Ιδιαίτερα το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής δεν αποτελεί απλώς μία νέα λογιστική υποχρέωση, αλλά επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη φόρτωση, τις μεταφορές, τις παραδόσεις και τη διαχείριση επιστροφών. Η πολυπλοκότητα των καθημερινών συναλλαγών, η ανάγκη διασύνδεσης διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και οι περιορισμένοι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθιστούν αναγκαία μία ουσιαστική περίοδο προσαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΑ προτείνει:

  1. την παράταση της προθεσμίας της 3ης Αυγούστου 2026 για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τουλάχιστον έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026,
  2. την καθιέρωση ουσιαστικής μεταβατικής περιόδου για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, κατά την οποία τα τεχνικά και λειτουργικά λάθη να αντιμετωπίζονται πρωτίστως με συστάσεις και οδηγίες συμμόρφωσης και όχι με την άμεση επιβολή κυρώσεων,
  3. τη διεύρυνση της πιλοτικής εφαρμογής με τη συμμετοχή επιχειρήσεων διαφορετικών μεγεθών και κλάδων, εταιρειών logistics, μεταφορικών επιχειρήσεων, λογιστών και παρόχων πληροφοριακών συστημάτων,
  4. τη δημιουργία μόνιμης τεχνικής ομάδας συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, των Επιμελητηρίων και των φορέων της αγοράς,
  5. τη διαμόρφωση αξιόπιστης εναλλακτικής διαδικασίας σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας ή μη διαθεσιμότητας των συστημάτων,
  6. την υλοποίηση οργανωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  7. την εξέταση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη μέρους του κόστους προσαρμογής.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η επιχειρηματική κοινότητα στηρίζει σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της φορολογικής διοίκησης. Η επιτυχία, όμως, κάθε σημαντικής μεταρρύθμισης κρίνεται από το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφείς οδηγίες, επαρκή χρόνο προσαρμογής και ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα επιτρέπει την έγκαιρη αντιμετώπιση των τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων. Μία εύλογη παράταση και μία πραγματική μεταβατική περίοδος δεν καθυστερούν την ψηφιακή μετάβαση. Αντίθετα, ενισχύουν τη συμμόρφωση, περιορίζουν τα λάθη και διασφαλίζουν την καθολική αποδοχή των νέων διαδικασιών».

Το ΕΒΕΑ δηλώνει έτοιμο να συμβάλει ενεργά στη διοργάνωση τεχνικής συνάντησης εργασίας και στη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου, αποτελεσματικού και δίκαιου πλαισίου μετάβασης.

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