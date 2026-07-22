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ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε
Πολιτική
15:53 - 22 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Reporter.gr Newsroom
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«Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα έταζε ακοστολόγητα προεκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε εξαπατώντας τους πολίτες» αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Στην δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει:

«Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν εξηγείται αλλιώς η δήλωση του ότι «είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες».

Καταλαβαίνουμε ότι αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα έταζε προεκλογικά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε εξαπατώντας τους πολίτες.

Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που περιελάμβανε παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, περικοπή κατά 30% όλων των συντάξεων που εκδόθηκαν από το '16 και μετά και μειώσεις σε αναπηρικές συντάξεις, μερίσματα, εφάπαξ επιδόματα. Υποσχέθηκε και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Πόσα δισεκατομμύρια μοιράσατε, κ. Μητσοτάκη, με αυτές τις μόλις δύο εξαγγελίες σας ως «υπεύθυνη» αξιωματική αντιπολίτευση που είχε …βάλει μυαλό μετά την περιπέτεια της κρίσης;

Ναι, κ. Πρωθυπουργέ, η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι , κάτι το οποίο έχει κριθεί ότι δεν μπορείτε να εγγυηθείτε. Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούν τις φτηνές δικαιολογίες με τις οποίες προσπαθείτε να αιτιολογήσετε την αποτυχία σας. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να εγγυηθεί τις απαραίτητες αλλαγές με σιγουριά και ασφάλεια».

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