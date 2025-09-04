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Φάμελλος: Η κυβέρνηση αρνείται να στηρίξει την κοινωνία και την αγορά
Πολιτική
10:20 - 04 Σεπ 2025

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αρνείται να στηρίξει την κοινωνία και την αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού κρατικού μηχανισμού που θα μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά απέναντι στα φαινόμενα ολιγοπωλιακών πρακτικών και καρτέλ, ελέγχοντας τις τιμές προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη χθεσινή απογευματινή του συνάντηση με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για τη μείωση του ΦΠΑ και των φορολογικών συντελεστών, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων τόσο στον ψηφιακό όσο και στον ενεργειακό τομέα, καθώς και για τη σημαντική συμμετοχή του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης μιας Δημόσιας ΔΕΗ, η οποία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει η δυνατότητα να στηριχθεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πραγματικά ακατανόητο γιατί η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Δεν φαίνεται να υπάρχει η παραμικρή πρόθεση από την πλευρά της να αλλάξει το υφιστάμενο οικονομικό και φορολογικό μοντέλο, τη στιγμή που η ακρίβεια πλήττει σφοδρά τόσο το εμπόριο όσο και τα νοικοκυριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και συνέχισε:

«Ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος καλείται να πληρώνει υπέρογκα κόστη – είτε στις τράπεζες, είτε στην ενέργεια, είτε σε βασικές πρώτες ύλες – με αποτέλεσμα να μην απομένει ουσιαστικά τίποτα για τον επαγγελματία. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα επιβίωσης. Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνουμε εμείς ενσωματώνει τόσο την αποκέντρωση όσο και την ενίσχυση της πολυμορφίας της αγοράς».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της ΕΣΕΕ, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Θοδωρής Καπράλος, ο Γενικός Διευθυντής Αντώνης Μέγγουλης, καθώς και η Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Βάλια Αρανίτου.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παρόντες ήταν ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής του Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών Χάρης Μαμουλάκης, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης και η Ιωάννα Λιούτα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

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