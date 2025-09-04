ΧΑ: Τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις

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Σημαντική η χθεσινή αντίδραση της αγοράς με το κλείσιμο πάνω στο pivot point (2032 +1,5%) να δίνει ελπίδες για διάσπαση, φτάνει να υπάρξει συνέχεια και να επανέλθει ο τζίρος στα επίπεδα του Αυγούστου (πάνω από 220+ εκ.).

Τραπεζοκεντρική ξανά η άνοδος (ΔΤΡ +2,36%) αλλά με την καθολική συμμετοχή όλων των μετοχών του FTSE (ενδεικτικά Cener +2,5%, ΔΕΗ +2,3%, ΤΙΤΑΝ +2%) αλλά χωρίς σοβαρή συμμετοχή της μεσαίας και χαμηλής κεφαλαιοποίησης (FTSEM +0,42%).

Τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις με:

τον ΟΠΑΠ να αυξάνει τα έσοδα (προ εισφορών) στα 1,15 δις (+6,5%) παρόμοια αύξηση στα ebitda στα 398 εκ. και με τα καθαρά κέρδη στα 233 εκ. ενώ ελαφρώς μειωμένο θα είναι το προμέρισμα στα 0,50 ευρώ/μετοχή (σε σχέση με το 0,60 του 2024)

να αυξάνει τα έσοδα (προ εισφορών) στα 1,15 δις (+6,5%) παρόμοια αύξηση στα ebitda στα 398 εκ. και με τα καθαρά κέρδη στα 233 εκ. ενώ ελαφρώς μειωμένο θα είναι το προμέρισμα στα 0,50 ευρώ/μετοχή (σε σχέση με το 0,60 του 2024) στο ίδιο πλαίσιο και τα αποτελέσματα της ΚΟΥΕΣ με έσοδα στα 683 εκ. (+10%) , τα ebitda στα 47,5 εκ. (+14%) και τα καθαρά κέρδη στα 20,5 εκ. (+1%) ενώ η διοίκηση επιβεβαιώνει το guidance για ebitda στα 100 εκ.

με έσοδα στα 683 εκ. (+10%) , τα ebitda στα 47,5 εκ. (+14%) και τα καθαρά κέρδη στα 20,5 εκ. (+1%) ενώ η διοίκηση επιβεβαιώνει το guidance για ebitda στα 100 εκ. τα πρώτα στοιχεία της ΙΝΤΕΚ δείχνουν αύξηση εσόδων κατά 17% στα 216 εκ., αύξηση ebitda κατά 49% στα 26 εκ και μεγάλη βελτίωση στα κέρδη στα 16 εκ.

Πολιτικά προβλήματα μεταξύ Ελλάδας / Κύπρου στο θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με ‘θύμα’ τον ΑΔΜΗΕ που χωρίς πολιτική συμφωνία δεν μπορεί να προχωρήσει την κρίσιμη αυτή επένδυση.

Όπως αναμενόταν από 19/9 επισήμως η Metlen εισέρχεται στον δείκτη FTSE 100, μια πολύ θετική εξέλιξη για την εισηγμένη μέσα από την οποία προφανώς θα βελτιώσει και την εξαιρετικά χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών στο Λονδίνο.

Τεχνικά η υπέρβαση του μηνιαίου σημείου καμπής (2035 μονάδες) είναι κρίσιμη για την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς κάτι που απαιτεί την κινητοποίηση του συνόλου της αγοράς και όχι μόνο επιμέρους κλάδους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης