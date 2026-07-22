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Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
16:11 - 22 Ιουλ 2026

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών συναντώνται σήμερα (22/7) στις Βρυξέλλες σε μια ακόμη προσπάθεια να οριστικοποιήσουν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το 21ο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι εγχώριες ανησυχίες έχουν μέχρι στιγμής αποτρέψει την επίτευξη συμφωνίας, καθώς αρκετές χώρες αντιτάχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε ορισμένα στοιχεία των νέων μέτρων.

Οι διαφορές αυτές έχουν περιοριστεί, με την Ελλάδα να παραμένει το βασικό κράτος που αντιδρά. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η κυβέρνηση στην Αθήνα αντιτίθεται σε πρόταση που θα περιορίζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες από το να μεταφέρουν ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε τρίτες χώρες, γεγονός που καθυστερεί την πρόοδο και σε άλλα σκέλη του πακέτου.

Οι πρεσβευτές επρόκειτο να εξετάσουν διάφορα σενάρια για την άρση του αδιεξόδου, μεταξύ των οποίων μια μεταβατική περίοδος 24 μηνών πριν τεθούν σε ισχύ οι περιορισμοί, ή ακόμη και η πλήρης απόσυρσή τους. Η ΕΕ είχε επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ανανέωση των υφιστάμενων συμβολαίων ως πιθανό συμβιβασμό.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Ένωση αναγκάστηκε να παρατείνει έως τις 23 Ιουλίου το ανώτατο όριο τιμής των 44,10 δολαρίων για το ρωσικό πετρέλαιο - βασικό στοιχείο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων - επειδή δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία σε άλλα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών LNG.

Εάν το μέτρο δεν παραταθεί εκ νέου, το πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θα αυξηθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή επίπεδα τιμών του αργού, γεγονός που θα ωφελήσει τη ρωσική κυβέρνηση. Η ΕΕ αποφάσισε πέρυσι να καταστήσει κυμαινόμενο το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, καθορίζοντάς το κάθε έξι μήνες στο 15% κάτω από τη μέση αγοραία τιμή του ρωσικού αργού τύπου Urals, με το μέτρο να αποτελεί βασικό εργαλείο πίεσης κατά του Κρεμλίνου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μπορεί να παραταθεί εκ νέου αυτή την εβδομάδα ακόμη και αν δεν επιτευχθεί σήμερα συμφωνία για το ευρύτερο πακέτο.

Οι διαβουλεύσεις της τελευταίας στιγμής πραγματοποιούνται ενώ η τιμή του αργού ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι λόγω της τελευταίας κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Παράλληλα, η κατάσταση αναδεικνύει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διατήρηση της πίεσης προς τη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι με κάθε νέο πακέτο κυρώσεων τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών-μελών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στη συζήτηση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς. «Είναι μια πολύ επικίνδυνη τάση», συμπλήρωσε ο ίδιος στο ίδιο φόντο.

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