Γαλλία: Το νέο «κακό παιδί» της ΕΕ σε πολιτικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο

Καθώς το Παρίσι οδεύει προς μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, η Γαλλία βρίσκεται απρόσμενα σε δυσμενή θέση σύγκριση με την Ιταλία, μια χώρα που στο παρελθόν ήταν γνωστή για την πολιτική της αστάθεια και την οικονομική της αδυναμία.

Σύμφωνα με το CNBC, η συνεχής σύγκρουση μεταξύ των μεγάλων γαλλικών πολιτικών κομμάτων και οι άλυτες διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό του 2026, σε συνδυασμό με την εναλλαγή πρωθυπουργών που απέτυχαν να σταθούν στη θέση τους τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει οικονομολόγους να αναρωτιούνται: «Μήπως η Γαλλία είναι η νέα Ιταλία;»

«Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας είναι προς το παρόν χειρότερες από εκείνες της Ιταλίας» ανέφεραν οι Ευρωπαίοι αναλυτές της Nomura σε σημείωμά τους την Τρίτη (2/9(.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν στο 113% του ΑΕΠ το 2024, ενώ της Ιταλίας στο 135% — όμως οι ρόλοι αντιστράφηκαν όταν εξετάστηκε το έλλειμμα. Σ’ αυτόν τον δείκτη, το έλλειμμα της Ιταλίας ήταν 3,4% του ΑΕΠ, ενώ της Γαλλίας έφτασε το 5,8%.

«Τελειώνει» ο Μπαϊρού που κάνει λόγο για υπαρξιακή στιγμή για την Γαλλία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την περασμένη εβδομάδα προκήρυξε ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς επιχειρεί να περάσει τον αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του 2026, που περιλαμβάνει περικοπές περίπου 44 δισ. ευρώ (51,3 δισ. δολ.). Στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος στο 4,6% το 2026, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα όρια που θέτει η Ε.Ε.

Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας ως υπαρξιακή στιγμή για τη Γαλλία, δηλώνοντας στο BFMTV την Τετάρτη ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και επείγουσα».

Εάν ο ίδιος και η κυβέρνησή του μειοψηφίας δεν κερδίσουν την ψήφο, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποτυχία της βραχύβιας θητείας του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ, και θα πρέπει να διοριστεί νέος πρωθυπουργός — ο πέμπτος μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια — από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατάσταση στη Γαλλία τη φέρνει σε δυσμενή θέση συγκριτικά με την Ιταλία, η οποία πέρασε τη δική της παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας, πριν από την εκλογή της σημερινής πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι το 2022, που έφερε μια φάση σταθερότητας στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κίνδυνοι για τις αγορές

Η προοπτική μίας ακόμη πιθανής κυβερνητικής κατάρρευσης στη Γαλλία - και της συνεχιζόμενης διαμάχης για τον προϋπολογισμό του 2026 - θεωρείται αποθαρρυντική από τους αναλυτές.

«Η Γαλλία, που ήδη αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα παρουσιάσει ένα αξιοθρήνητο δημόσιο θέαμα την επόμενη εβδομάδα» σχολίασε ο Μουτζτάμπα Ράχμαν, διευθυντής Ευρώπης στην Eurasia Group, σε ανάλυσή του την Τρίτη.

Η Eurasia Group θεωρεί ως βασικό σενάριο ότι ο Μπαϊρού θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης — «ένα στοίχημα που ποτέ δεν ήταν πιθανό να κερδίσει», όπως το χαρακτήρισε ο Ράχμαν.

«Ο Μακρόν έχει αποκλείσει νέες βουλευτικές εκλογές — προς το παρόν — και θα διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό σε διάστημα 21 μηνών, σχεδόν σίγουρα από τον χώρο του κεντρώου και κεντροδεξιού συνασπισμού του» πρόσθεσε, αναφέροντας ως πιθανούς αντικαταστάτες τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκονρού, τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και τον υπουργό Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη νευρικότητα των αγορών απέναντι στην εύθραυστη πολιτική κατάσταση της Γαλλίας, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της χώρας ξεπέρασε το 4,5% την Τρίτη — αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008 — πριν υποχωρήσει ελαφρά στο 4,48% την Τετάρτη. Και άλλες μεγάλες οικονομίες βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη δανεισμού αυτήν την εβδομάδα, λόγω των ευρύτερων δημοσιονομικών ανησυχιών.