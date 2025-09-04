ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Το νέο «κακό παιδί» της ΕΕ σε πολιτικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο
Ειδήσεις
10:21 - 04 Σεπ 2025

Γαλλία: Το νέο «κακό παιδί» της ΕΕ σε πολιτικό και δημοσιονομικό αδιέξοδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Καθώς το Παρίσι οδεύει προς μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, η Γαλλία βρίσκεται απρόσμενα σε δυσμενή θέση σύγκριση με την Ιταλία, μια χώρα που στο παρελθόν ήταν γνωστή για την πολιτική της αστάθεια και την οικονομική της αδυναμία.

Σύμφωνα με το CNBC, η συνεχής σύγκρουση μεταξύ των μεγάλων γαλλικών πολιτικών κομμάτων και οι άλυτες διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό του 2026, σε συνδυασμό με την εναλλαγή πρωθυπουργών που απέτυχαν να σταθούν στη θέση τους τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει οικονομολόγους να αναρωτιούνται: «Μήπως η Γαλλία είναι η νέα Ιταλία;»

«Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας είναι προς το παρόν χειρότερες από εκείνες της Ιταλίας» ανέφεραν οι Ευρωπαίοι αναλυτές της Nomura σε σημείωμά τους την Τρίτη (2/9(.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν στο 113% του ΑΕΠ το 2024, ενώ της Ιταλίας στο 135% — όμως οι ρόλοι αντιστράφηκαν όταν εξετάστηκε το έλλειμμα. Σ’ αυτόν τον δείκτη, το έλλειμμα της Ιταλίας ήταν 3,4% του ΑΕΠ, ενώ της Γαλλίας έφτασε το 5,8%.

«Τελειώνει» ο Μπαϊρού που κάνει λόγο για υπαρξιακή στιγμή για την Γαλλία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την περασμένη εβδομάδα προκήρυξε ψήφο εμπιστοσύνης για τις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς επιχειρεί να περάσει τον αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό του 2026, που περιλαμβάνει περικοπές περίπου 44 δισ. ευρώ (51,3 δισ. δολ.). Στόχος είναι η μείωση του ελλείμματος στο 4,6% το 2026, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα όρια που θέτει η Ε.Ε.

Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε την ψήφο εμπιστοσύνης της Δευτέρας ως υπαρξιακή στιγμή για τη Γαλλία, δηλώνοντας στο BFMTV την Τετάρτη ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και επείγουσα».

Εάν ο ίδιος και η κυβέρνησή του μειοψηφίας δεν κερδίσουν την ψήφο, η κυβέρνηση θα καταρρεύσει λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποτυχία της βραχύβιας θητείας του προκατόχου του, Μισέλ Μπαρνιέ, και θα πρέπει να διοριστεί νέος πρωθυπουργός — ο πέμπτος μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια — από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κατάσταση στη Γαλλία τη φέρνει σε δυσμενή θέση συγκριτικά με την Ιταλία, η οποία πέρασε τη δική της παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας, πριν από την εκλογή της σημερινής πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι το 2022, που έφερε μια φάση σταθερότητας στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κίνδυνοι για τις αγορές

Η προοπτική μίας ακόμη πιθανής κυβερνητικής κατάρρευσης στη Γαλλία - και της συνεχιζόμενης διαμάχης για τον προϋπολογισμό του 2026 - θεωρείται αποθαρρυντική από τους αναλυτές.

«Η Γαλλία, που ήδη αντιμετωπίζει άνευ προηγουμένου πίεση από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θα παρουσιάσει ένα αξιοθρήνητο δημόσιο θέαμα την επόμενη εβδομάδα» σχολίασε ο Μουτζτάμπα Ράχμαν, διευθυντής Ευρώπης στην Eurasia Group, σε ανάλυσή του την Τρίτη.

Η Eurasia Group θεωρεί ως βασικό σενάριο ότι ο Μπαϊρού θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης — «ένα στοίχημα που ποτέ δεν ήταν πιθανό να κερδίσει», όπως το χαρακτήρισε ο Ράχμαν.

«Ο Μακρόν έχει αποκλείσει νέες βουλευτικές εκλογές — προς το παρόν — και θα διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό σε διάστημα 21 μηνών, σχεδόν σίγουρα από τον χώρο του κεντρώου και κεντροδεξιού συνασπισμού του» πρόσθεσε, αναφέροντας ως πιθανούς αντικαταστάτες τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκονρού, τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και τον υπουργό Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Αντικατοπτρίζοντας την αυξανόμενη νευρικότητα των αγορών απέναντι στην εύθραυστη πολιτική κατάσταση της Γαλλίας, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου της χώρας ξεπέρασε το 4,5% την Τρίτη — αγγίζοντας επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2008 — πριν υποχωρήσει ελαφρά στο 4,48% την Τετάρτη. Και άλλες μεγάλες οικονομίες βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη δανεισμού αυτήν την εβδομάδα, λόγω των ευρύτερων δημοσιονομικών ανησυχιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 10:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Θα πετύχουμε ειρήνη Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
Ειδήσεις

Τραμπ: Θα πετύχουμε ειρήνη Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι

ΗΠΑ: Στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου το μέλλον των δασμών Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου το μέλλον των δασμών Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα
Ειδήσεις

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς
Ειδήσεις

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

Οικονομία
22/06/2026 - 08:59

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 08:58

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:35

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:25

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:07

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Magazino
22/06/2026 - 08:00

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

Ναυτιλία
22/06/2026 - 07:55

Το όνομα Κυριακού επανέρχεται στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 07:48

Άνοιξε η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ μετά τις πρόσφατες ΑΜΚ

Εργασιακά
22/06/2026 - 07:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 23:04

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

Ειδήσεις
21/06/2026 - 21:30

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ