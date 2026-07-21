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ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
17:51 - 21 Ιουλ 2026

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Σε θέσεις μάχης το δίπολο Τράπεζες και Διυλιστήρια για την προσπάθεια αντιστροφής της πτωτικής τάσης στο Euronext Athens,  κυρίως με τον ΔΤΡ +4,3% έχοντας και τις ευλογίες της Morgan Stanley να δίνει την απαιτούμενη ψυχολογία και τις μετοχές των διυλιστηρίων να καταγράφουν ιστορικά υψηλά (ΜΟΗ +1% & ΕΛΠΕ +0,2%).

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2500 μονάδες +2,08% με τον τζίρο στα γνωστά υψηλά επίπεδα στα 375 εκ. (εκ των οποίων τα 72 εκ. σε συναλλαγές σε πακέτα) και με σαφή υπεροχή των ανοδικών μετοχών στον FTSE (16 vs 8).

ΠΕΙΡ +5,6%, ΕΥΡΩΒ +6,2%, ΑΛΦΑ +4,7%, ΕΤΕ +3,5% με τα υψηλότερα κέρδη εκτός των διυλιστηρίων, θετική αντίδραση για 2η στην CENER +1,3%, ανεπιτυχής η απόπειρα αντίδρασης σε ΕΛΧΑ -0,5% και ΒΙΟ -0,9%.

Ανοδικά η ALLWYN +1,2%, ΜΠΕΛΑ +2,2%, ΔΕΗ +2,7% ενώ από τις λίγες μετοχές με αρνητικό πρόσημο τις μεγαλύτερες απώλειες είχε ο AKTOR -10% εξαιτίας της διαδικασίας ΑΜΚ ύψους 650 εκ. με το πιθανό εύρος διακύμανσης να διαμορφώνεται μεταξύ 11,25-12 ευρώ αρκετά δηλαδή χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά (15 ευρώ στις 6/7). Χαμηλότερες τιμές και για την ΑΡΑΙΓ -0,7% εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, καθώς και για την ΕΥΔΑΠ -1,3%.

Στο κόκκινο η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.07%) με ΑΒΑΞ +0,8% παρά την αποκοπής μερίσματος (0,10 ευρώ/μετοχή), χαμηλότερες τιμές σε NOVAL -2.3%, ΙΝΤΚΑ -1%, ΟΛΠ -0,9% και με την ΠΡΟΦ +0,7% σε νέο υψηλό να ξεχωρίζει μαζί με ΕΧΑΕ +3,3%, ΟΛΘ +2,7%, DIMAND +1,6%, ΠΡΟΝΤΕΑ +0,7%.

Μεικτή εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΠΑΠ +8,2%, ΠΕΡΦ +1,7%, ΔΟΜΙΚ +2,3% να κινούνται ανοδικά και τις REALCONS -1.4%, ΑΕΜ -0,2% και ΦΑΙΣ -0.6% καθοδικά.

Συνεχίζουν οι θετικές εκθέσεις για ελληνικές εισηγμένες με την NBG Securities να δίνει σήμα αγοράς και ανεβασμένες τιμές στόχους σε ΟΤΕ (22,90 ευρώ) και ΕΛΠΕ (14,20 ευρώ), ενώ κόντρα ρόλο παίζει η HSBC η οποία θεωρεί ότι σε μεγάλο βαθμό οι προοπτικές είναι προεξοφλημένες στις τιμές, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι θα υπάρχει καθαρή εκροή λόγω της αναβάθμισης.

Με οριακές μεταβολές οι ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax +0.1% και τον Stoxx600 -0.2%.

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την ΤτΕ αναφορικά με την πορεία των τουριστικών εσόδων, με τα στοιχεία πενταμήνου να δίνουν αύξηση +25% στα 5,3 δις. ενώ καθοριστικό για την σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας θα είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ύψους 23 δις έως το 2030 που ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό ως συνέχεια του ΤΑΑ.

Σημαντική για την ελληνική αγορά η διακράτηση της μηνιαίας στήριξης (2430 μονάδες) όπως και η ανοδική διαφυγή του τραπεζικού κλάδου - που παραμένει σηματωρός για την ελληνική αγορά, με την σημερινή συνεδρίαση να κατατάσσεται στις top-3 του τελευταίου διμήνου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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