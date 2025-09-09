Ο Γούντι Άλεν, το ΠΔΕ και τα νέα «εργαλεία» για τη στήριξη της παραγωγής και των επιχειρήσεων

Να απαντήσει στην κριτική για ελλιπή στήριξη των επιχειρήσεων και δη των ΜμΕ, αλλά και των μεγαλύτερων επιχειρεί η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο στο φόντο των ανακοινώσεων πολλών φορέων που έκαναν κριτική για το εύρος δράσεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου εξειδίκευσης των μέτρων της ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του Reporter.gr παρέπεμψε μια ταινία του Γούντι Άλεν για να καταδείξει ότι οι αναφορές για ελλιπή στήριξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας από τα νέα μέτρα δεν έχει βάση,

“Η σινεφίλ αναφορά με την οποία θα σας απαντήσω είναι μια ταινία του Γούντι Άλεν όπου διαμαρτύρεται που ταυτόχρονα και το φαγητό είναι άσχημο και η μερίδα είναι μικρή. Τι εννοώ; Τόσα χρόνια ζούμε την κριτική της μη στοχευμένης ΔΕΘ για να ζήσουμε τώρα την ανάποδη; Όλη η σύλληψη είναι να πάμε να κάνουμε κάτι στοχευμένο. Ο Νίκος Παπαθανάσης πριν εξήγησε όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματικότητα, τα οποία έχουμε διαμορφώσει” ανέφερε ο υπουργός. “Υπάρχει ένα σύνολο πολιτικής στο οποίο όλα τα πράγματα ενθυλακώνονται. Να το πω απλά: όλα κουμπώνουν μεταξύ τους. Παράλληλα ο κ. Πιερρακάκης υπαρμύνθηκε της άποψης ότι έστω και σταδιακά. αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, "Δεν θα γίνει σε ένα βράδυ. Δεν αλλάζουν οι χώρες σε μια νύχτα, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Οι χώρες αλλάζουν σε μια διαδρομή. Και αν δείτε τώρα οι επενδύσεις στο ΑΕΠ που ήταν το 2019; 11% με 21% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τώρα είναι 15,3%. Εξαγωγές στο ΑΕΠ πού ήταν το 2008, όταν μπήκαμε στα Μνημόνια λίγο πριν; 20% στο ΑΕΠ. Τώρα είναι 42%, 51% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος" τόνισε.

Επίσης, , όπως ανέφερε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε σχέση με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και τα “αναχώματα” στην ενέργεια, “υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν από το ΕΣΠΑ, ήδη επτά προγράμματα, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο στηρίζει την εξωστρέφεια. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι με τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας πάνω από 50.000 επιχειρήσεις έχουν λάβει στήριξη επιδότησης επιτοκίου.

Το πρόγραμμα Εξωστρέφεια επιδοτεί έως 50%, ενώ παράλληλα ετοιμαζόμαστε για ένα νέο πρόγραμμα που θα καλύψει και τις λιγνιτικές περιοχές. Νέο πρόγραμμα, πέραν των άλλων που έχουν τρέξει με επιδότηση έως 70%. 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνουν για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αυτή τη στιγμή το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα λάβει πρόσθετη στήριξη για μόχλευση δανείων 780 εκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια, όπου επιδοτείται και πάλι το 40%.”

“Από την άλλη,” όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, “για τα μικρά νησιά τρέχει ένα πρόγραμμα. Πρώτον, πρόγραμμα GRECO 155 εκατομμυρίων ευρώ, ένα δεύτερο πρόγραμμα, πάλι στην παραγωγική βάση δηλαδή να στηρίξει εταιρείες οι οποίες ξεκινούν παραγωγική διαδικασία. Από την άλλη, βρίσκεται επίσης ένα πρόγραμμα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ που επιδοτεί έως 70% παραγωγικές επενδύσεις πάλι στα μικρά νησιά.

Ταυτόχρονα, τρέχουν τρία προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, που θα μοχλεύσουν επενδύσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηρίξουμε την παραγωγική βάση και να στηρίξουμε την εξωστρέφεια.

Η βιομηχανία

“Υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων για στήριξη της βιομηχανίας, της μεταποίησης, ένα πλέγμα μέτρων για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και πάντα υπάρχει και το Ταμείο Ανάκαμψης που στηρίζει με χαμηλότοκα δάνεια όχι μόνο τις μικρές μεσαίες, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις¨” συμνπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης και τόνισε ότι “εδώ βλέπουμε μια σημαντική ζήτηση επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιτόκιο 1% ή 0,35% αν είναι μικρές ή πολύ μικρές.

Επομένως, αντιλαμβάνεστε αν τα αθροίσουμε όλα αυτά και όπως σας είπα, αυτά δεν έχουν μπει στο σύνολο των 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τη φετινή χρονιά ή 16,7 δισεκατομμυρίων που αφορούν την επόμενη χρονιά αν τα αθροίσετε τα δύο χρόνια προσεγγίζουν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό το πακέτο στήριξης δεν έχει υπάρξει ξανά για την Ελλάδα.

Και επειδή κρεμιέται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο Εθνικό Σκέλος, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, το οποίο το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος έχει και εθνικούς πόρους μέσα και αν δεν είχαμε τη δυνατότητα σαν οικονομία να στηρίξουμε, θα είχαμε πρόβλημα.

Να θυμίσω ότι το 2019 που αναλάβαμε γενικά η απορρόφηση ήταν πολύ χαμηλή, προφανώς γιατί υπήρχε και ζήτημα στους εθνικούς πόρους.”

Τα τρία νέα “ενεργειακά ταμεία”

Ο κ. Παπαθανάσης εστίασε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι σε εξέλιξη, αλλά και σε τρία νέα ταμεία. “Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Ταμείο Εκμοντερνισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και το Ταμείο Απανθρακοποίησης 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, συνολικού ύψους όλα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ταμείο απανθρακοποίησης έχει ξεκινήσει, αλλά κατ ουσίαν μετουσιώνεται σε πράξη από τις αρχές του '26.Άρα τρία νέα Ταμεία από τις αρχές του '26 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν την οικονομία.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση των προγραμμάτων που θα αποδεσμεύσουν πόρους και σε καινοτομία και σε νεοφυείς επιχειρήσεις και βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για τη νέα προγραμματική περίοδο ‘28-‘34. Επομένως, η απάντηση είναι ότι υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων που στηρίζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα.”

Απαντώντας στην ίδια ερώτηση ο υφυπουργός κ. Θάνος Πετραλιάς, με αιχμή τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αλλά και της προσπάθειας για αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στάθηκε στη “μεγάλη μείωση φορολογίας εισοδήματος 28-29% ήταν όταν αναλάβαμε στο 22%, το φόρο μερισμάτων από το 15 στο 5%, τη μείωση προκαταβολής φόρου από το 100 στο 80 και στο 55%, εκατοντάδες ενισχύσεις και προγράμματα.”

Παράλληλα ανέφερε ότι το ΠΔΕ είναι ο βασικός καταλύτης ανάδειξης της επιχειρηματικότητας καθώς θα δώσει δουλειά σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

“Ερχόμαστε φέτος και τι λέμε; Κατ' αρχήν έχουμε το ‘26 το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία της χώρας 16,7 δισ. ευρώ από 6 δισ. ευρώ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα πέσουν στην αγορά. Έτσι; μιλάμε για τεράστιο, τεράστιο πρόγραμμα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη χρονιά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία της χώρας.

Όλα αυτά προφανώς περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις και το δανειοδοτικό από κάτω και όλα τα νέα που εξαγγείλαμε. Δεύτερον, πριν ένα μήνα στο ΚΥΣΟΙΠ ανακοινώσαμε -που ήταν και το Υπουργείο Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος- μια σειρά από μέτρα για απλοποιήσεις στην είσοδο, νέες αδειοδοτήσεις και έξοδο επιχειρήσεων, μια σειρά από μέτρα νομίζω είχε βγει ανακοίνωση. Όλα αυτά είναι θεσμικά μέτρα, δεν τα έχουμε τώρα εδώ στο πακέτο, αλλά είναι επιπλέον πράγματα που θα γίνουν για την ψηφιοποίηση, τα πάντα στις επιχειρήσεις να βελτιωθεί το επιχειρείν.

Επίσης ο κ. Πετραλιάς σχετικά με μειώσεις στο φόρο εισοδήματος τόνισε ότι αποτελούν μια έμμεση στήριξη στις επιχειρήσεις. "Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενο και θέλουν να δώσουν και αυξήσεις, έχουν πίεση να δώσουν αυξήσεις. Πλέον και όταν δίνουν αυξήσεις και όταν παίρνουν εργαζόμενο, καταλαβαίνετε ότι στα μεικτά τους έχουν μια ωφέλεια. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να προσλάβουν, πιο εύκολο να δώσουν αυξήσεις, τους κοστίζει λιγότερο. Αυτό ουσιαστικά διευκολύνει την επιχειρηματικότητα” τόνισε ο κ Πετραλιάς."

Τα νέα προγράμματα

Αναλυτικά με βάση τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΘΟ προωθούνται τα εξής χρηματοδοτικά εργαλεία:

Υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100% σε στρατηγικούς τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων

Προκειμένου να κινητροδοτηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που σήμερα η δραστηριότητα στην Ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Επιπλέον στις επενδύσεις αυτές θα δίνεται το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές επενδύσεις. Η έκπτωση θα αφορά για αρχικές επενδύσεις που θα εκκινήσουν τα έτη 2026, 2027 και 2028 και τους ακόλουθους τομείς:

· Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (ΚΑΔ 25.40)

· Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (ΚΑΔ 29.10)

· Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.31)

· Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα (ΚΑΔ 29.32)

· Κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων (ΚΑΔ 30.30)

· Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης (ΚΑΔ 30.40).

Η ανωτέρω ενίσχυση μπορεί να λάβει χώρα βάση του άρθρου 14 του Κανονισμού 651/14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη διαδικασία της ενίσχυσης και τους συναφείς ελέγχους προϋποθέσεων θα αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για αρχική επένδυση ανά περιοχή και αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που θα δοθούν με τη μορφή φορολογικής έκπτωσης θα ανέρχεται μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Αύξηση Εθνικού ΠΔΕ και ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί αυξάνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το 2025 και σε μόνιμη βάση κατά 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και επιταχυνθούν τα μεγάλα δημόσια έργα. Συνεπώς το Εθνικό ΠΔΕ διαμορφώνεται σε 3,25 δισ. ευρώ για το 2025 και 3,3 δισ. ευρώ για το 2026, από 2,75 δισ. και 2,8 δισ. ευρώ αντίστοιχα που είχαν προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο τον Οκτώβριο του 2024.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το 2026 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων στόχων και μεταρρυθμίσεων και η πλήρης απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Στόχος είναι να απορροφηθούν από το σκέλος επιχορηγήσεων του ΤΑΑ, 4,9 δισ. ευρώ το 2025 (έναντι 3,4 δισ. ευρώ το 2024) και το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού, δηλαδή 7,2 δισ. ευρώ το 2026. Επιπλέον προβλέπεται τελική εκταμίευση δανείων προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ το 2025 και 4,4 δισ. ευρώ το 2026. Σημειώνεται για δάνεια που έχουν συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2026 οι τελικές εκταμιεύσεις λαμβάνουν χώρα και τα επόμενα έτη αναλόγως των σταδίων ολοκλήρωσης των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των δανειοληπτών.

Αναφορικά με τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ κτλ.) οι δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν σε 6,2 δισ. ευρώ το 2026 έναντι 6,45 δισ. ευρώ το 2025, καθώς προγράμματα ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που δεν ήταν επιλέξιμα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος μεταφέρθηκαν πλέον στον τακτικό προϋπολογισμό, διατηρώντας τη συνολική δαπάνη αμετάβλητη.

Συνολικά οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν από 14,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 16,7 δισ. ευρώ το 2026 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1 δισ. ευρώ συνδεόμενη κυρίως με την αύξηση των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συμπεριλαμβανομένου του σκέλους των δανείων του ΤΑΑ, οι συνολικές εκταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν από 17,4 δισ. ευρώ το 2025 σε 21,1 δισ. ευρώ το 2026, δηλαδή κατά 3,7 δισ. ευρώ.

Εκταμιεύσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023-2026

Προγραμματισμός Νέων Δράσεων Επιχειρηματικότητας

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Εντός του 2025: Αναμένεται να προκηρυχθεί νέα δράση για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από 2.000 – 20.000€ (καθεστώς de minimis) από νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας).

Εντός του 2026: Νέος κύκλος δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Καν. 651/2014), ύψους περίπου 200 εκ.€.

ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκ.€ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ στους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40-50% και το μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε 200.000€.

Δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2025 και θα υλοποιηθούν εντός του 2026:

· Σχεδιάζεται δράση που θα απευθύνεται στους κλάδους που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Πρόκειται για στοχευμένη δράση προϋπολογισμού 50 εκ.€ μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες και την τεχνογνωσία τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Στόχος μας μέσα από τις δύο αυτές δράσεις είναι να βελτιώσουμε το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις από το εξωτερικό και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης για το ανθρώπινο δυναμικό.

· Στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθεί δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης και η προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (εκτιμώμενος Π/Υ: 70 εκ.€ ).

· Αξιοποιείται η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία STEP, νέο βασικό εργαλείο της ΕΕ για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Στο επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η χρηματοδότηση δράσης για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε επενδύσεις στην ανάπτυξη ή/και παραγωγή στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, της βιοτεχνολογίας και των καθαρών και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων τεχνολογιών. Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε περίπου 50 εκ.€ και θα αφορά σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο προϋπολογισμός του εγγυοδοτικού προγράμματος InvestEU αυξάνεται κατά 300 εκ.€ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η επιπλέον χρηματοδότηση των 300 εκ.€ κατευθύνεται αποκλειστικά στις ΜμΕ και στο εγγυοδοτικό προϊόν που τους παρέχει πρόσβαση σε δανεισμό τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε εξοπλισμό. Με την πρόσθετη ενίσχυση, αναμένεται να κινητοποιηθούν δάνεια ύψους 3,6 δισ.€, τα οποία θα στηρίξουν τουλάχιστον 25.000 ΜμΕ σε όλη τη χώρα.

INTERREG ΠΠ 2021-2027

Εντός του 2025: Προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 η στήριξη σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις καθώς και νέους επιχειρηματίες, κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με προϋπολογισμό 5,8 εκ.€, μέσω του Ταμείου Μικρών Έργων (Small Project Fund – SPF).

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ενεργά χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ που συνεχίζουν το 2026:

Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

· ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων, με επιπλέον πόρους 240 εκ.€

· ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - Ταμείο Εγγυήσεων, με επιπλέον πόρους 540 εκ.€

Οι νέοι πόροι στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αθροίζουν σε επιπλέον 780 εκ. € για νέα επιχειρηματικά δάνεια. Ο νέος συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 3,3 δισ. €.

Εντός του 2026 ενεργοποιούνται με βάση το ΥΠΕΘΟ:

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Οι πόροι του νέου Ταμείου κατανέμονται σε δύο διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Εγγυήσεων για υφιστάμενους και νέους αγρότες και το Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Μικροδανείων, τα οποία θα καλύψουν όλες τις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής κλάδος και ο κλάδος της αγροδιατροφής. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία θα λειτουργούν με συνδυασμό χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Π/Υ: έως 170 εκ.€.

Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Plus

Αποτελεί τη συνέχεια του υφιστάμενου Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI και είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜμΕ σε επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το νέο εργαλείο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2026. Π/Υ: έως 500 εκ.€.

Patent Fund – Ταμείο Ευρεσιτεχνιών

Στόχος του Patent Fund είναι η στήριξη και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους κεφάλαια για την κατοχύρωση διεθνών ευρεσιτεχνιών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Το Ταμείο φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο χρηματοδοτικό κενό στην ελληνική αγορά, καθώς οι περισσότερες εφευρέσεις είτε παραμένουν ακατοχύρωτες είτε δεν προχωρούν ποτέ σε εμπορική εφαρμογή λόγω έλλειψης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε πρώιμα στάδια. Π/Υ: 41,4 εκ.€.