Οι ΜμΕ στο περιθώριο των εξαγγελιών: Κοινό «μέτωπο» για ουσιαστικά μέτρα στήριξης – Τι ζητούν

Από αρκετά συγκρατημένοι έως και φανερά απογοητευμένοι εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας απέναντι στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ (Σάββατο, 6/9) σχετικά με παρεμβάσεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, αποσκοπώντας – όπως τόνισε – στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την εδραίωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Οι επικεφαλής των τριών μεγάλων επιμελητηρίων (ΕΒΕΠ, ΕΒΕΑ και ΕΕΑ), καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) – ήδη από την επομένη των ανακοινώσεων – αναγνώρισαν τη σημασία των φορολογικών ελαφρύνσεων και των μεταρρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν, ωστόσο δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός πως η επιχειρηματική κοινότητα προσδοκούσε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τα βασικότερα σημεία που γεννούν προβληματισμό, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τον κκ. Κορκίδη (ΕΒΕΠ), Μπρατάκου (ΕΒΕΑ), Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ) και Καφούνη (ΕΣΑ), είναι συνοπτικά:

η ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ΜμΕ, καθώς και η ανάγκη για τη λήψη περισσότερων μέτρων με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων και της αγοράς

η ανάγκη για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η αντιμετώπιση της αθέμιτης ανταγωνιστικότητας

το ενεργειακό κόστος

το ζήτημα της ακρίβειας και ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά

η έλλειψη πρόβλεψης για κατάργηση της προκαταβολής φόρου και για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών

η ανάγκη για συνολική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.

Τη Δευτέρα (8/9), ο πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), Κωνσταντίνος Δαμίγος, σχολίασε πως «η πραγματική οικονομία, έμεινε ξανά στο περιθώριο», καθώς δεν ανακοινώθηκε «καμία ουσιαστική δέσμευση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σηκώνουν το βάρος της απασχόλησης και της παραγωγής στη χώρα».

Σε οξύ τόνο είπε, μάλιστα, πως «οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες, δεν αντέχουν άλλες επικοινωνιακές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».

Όπως και οι υπόλοιποι παραγωγικοί και επιχειρηματικοί φορείς, και ο ΒΕΑ στάθηκε στην ανάγκη κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος, αναθεώρησης της τεκμαρτής φορολόγησης και μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Ακόμη, βασικά αιτήματα του Επιμελητηρίου έχουν να κάνουν με:

την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

την αδειοδότηση βιοτεχνικών και χειρωνακτικών επαγγελμάτων

τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις εγγυοδοσίες

«Πρόκειται για προτάσεις που αποτυπώνουν την πραγματική ανάγκη χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων. Η αγνόησή τους από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν είναι απλώς αδυναμία, είναι πολιτική επιλογή που στέλνει λάθος μήνυμα σε όλη την αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δαμίγος.

Εν τω μεταξύ, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) επανήλθε με ανακοίνωσή του, δια της οποίας τόνισε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι οι ΜμΕ αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας» και υπογράμμισε πως οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι ΜμΕ.

Το αυξημένο μισθολογικό κόστος, η υψηλή και πολύπλοκη φορολογία, τα τεκμαρτά εισοδήματα και το δυσβάσταχτο κόστος των συναλλαγών, καθώς επίσης και η ρύθμιση των χρεών, η ισότιμη συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα και τα ζητήματα ανταγωνισμού ήταν τα βασικά σημεία, στα οποία εστίασε ο ΕΣΑ, σημειώνοντας ότι δημιουργούν ένα «ασφυκτικό πλαίσιο που απειλεί τη βιωσιμότητα του εμπορίου».

Βασικά αιτήματα του Συλλόγου είναι, όπως σημειώθηκε στη σχετική ανακοίνωση, η σταθερότητα, οι δίκαιοι κανόνες και οι ρεαλιστικές λύσεις.

Τέλος, ο κ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ), μιλώντας στο ΕΡΤnews επανέλαβε ότι τα μέτρα «δεν περιλαμβάνουν τίποτα ουσιαστικό για τον κορμό της ελληνικής οικονομίας», δηλαδή τις ΜμΕ.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν υπήρξε καμία εξαγγελία για τις 350.000 μικρομεσαίες που απασχολούν περίπου 2 εκατ. εργαζομένους συνολικά και οι οποίες προσδοκούσαν κάποια ενίσχυση ή τουλάχιστον ελάφρυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικό αίτημα του ΕΕΑ είναι να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική (φόρος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, κλπ.), καθώς και η αναγνώριση της συμβολής των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία, μέσω μίας πιο δίκαιης και στοχευμένης οικονομικής πολιτικής.