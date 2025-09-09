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Το αμερικανικό στοίχημα για LNG carriers: Σχέδιο 150 δισ. δολαρίων με αμφίβολες προοπτικές
Ναυτιλία
08:11 - 09 Σεπ 2025

Το αμερικανικό στοίχημα για LNG carriers: Σχέδιο 150 δισ. δολαρίων με αμφίβολες προοπτικές

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρεί να δημιουργήσει από το μηδέν μια νέα ναυπηγική βιομηχανία ικανή να παράγει πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου 150 δισ. δολαρίων για την αναζωογόνηση του κλάδου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική «Make America Great Again» του προέδρου Τραμπ, όμως οι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την εφικτότητα του στόχου.

Σύμφωνα με εντολή του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), από το 2029 το 1% των εξαγωγών LNG θα πραγματοποιείται με πλοία αμερικανικής κατασκευής, με το ποσοστό να αυξάνεται σταδιακά στο 15% έως το 2047. Για να επιτευχθεί αυτό, η νοτιοκορεατική Hanwha Group ανακοίνωσε επένδυση 5 δισ. δολαρίων στη θυγατρική της Hanwha Philly, με στόχο την ανάπτυξη δυνατότητας παραγωγής LNG carriers σε αμερικανικό έδαφος.

Παρά το φιλόδοξο σχέδιο, ναυτιλιακοί και ενεργειακοί αναλυτές εκφράζουν έντονη δυσπιστία. Η αναβάθμιση ενός ναυπηγείου χωρίς εμπειρία σε σύνθετα πλοία, η εκπαίδευση εργατικού δυναμικού και η εγκατάσταση προηγμένων τεχνολογιών θεωρούνται στόχοι που απαιτούν πολυετή προσπάθεια. Σήμερα, ακόμα και τα κορυφαία ναυπηγεία της Νότιας Κορέας χρειάζονται περίπου 30 μήνες για την παράδοση ενός LNG carrier χωρητικότητας 174.000 κ.μ.

Την ίδια ώρα οι Drewry επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να προσθέσουν 70 εκατ. τόνους νέας δυναμικότητας LNG μέχρι το 2030, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή του 2024. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται να δούμε LNG carrier, made in/or by USA, στο νερό πριν το 2030.

Η επικεφαλής αναλύτρια φυσικού αερίου της Drewry, Pratiksha Negi, υπολογίζει ότι η τιμή ενός τέτοιου πλοίου που θα κατασκευαστεί στις ΗΠΑ θα είναι δύο έως τέσσερις φορές υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή των 260 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο στη Νότια Κορέα.

«Ένα πλήρως ναυπηγημένο στις ΗΠΑ, LNG carrier παραμένει όνειρο. Μέχρι το 2029 μπορούμε να αναμένουμε κορεατικής κατασκευής πλοία με αμερικανικό brand», τόνισε.

Η Negi προειδοποιεί ότι το αυξημένο κόστος ναυπήγησης θα επιβαρύνει τις μεταφορές LNG προς την Ευρώπη και την Ασία, επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα έργων και εξαγωγών. Μετά το 2032, η ευρωπαϊκή ζήτηση προβλέπεται να μειωθεί, ωθώντας τους αμερικανούς εξαγωγείς προς την Ασία, όπου όμως η ευαισθησία στις τιμές είναι υψηλότερη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους αγοραστές σε φθηνότερες επιλογές, όπως το Κατάρ και η Αυστραλία.

Η Venture Global, με έδρα τη Βιρτζίνια, έχει ήδη πέντε LNG carriers υπό παραγγελία στα ναυπηγεία Hanwha Ocean στη Νότια Κορέα, που διαχειρίζονται περίπου το 70% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών. Η εταιρεία σχεδιάζει ακόμη 12 πλοία για την υποστήριξη των έργων CP2 Phase 1 και Plaquemines LNG Phase 2.

Η στρατηγική των ΗΠΑ υποδηλώνει την επιθυμία για ενίσχυση της εσωτερικής βιομηχανικής βάσης και μείωση της εξάρτησης από ξένες αγορές, ωστόσο η τεχνική πολυπλοκότητα και το κόστος των LNG carriers θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την επιτυχία του σχεδίου.

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