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Space Hellas: Έναρξη του προγράμματος τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος»
Επιχειρήσεις
17:09 - 24 Σεπ 2025

Space Hellas: Έναρξη του προγράμματος τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος»

Reporter.gr Newsroom
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Η Space Hellas ανακοίνωσε την έναρξη του 6ου ετήσιου προγράμματος των τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος», εις μνήμην του ιδρυτή της.

Οι υποτροφίες είναι δύο, έξι χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σε ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

O Εκτελεστικός Πρόεδρος της Space Hellas, κ. Σπύρος Δ. Μανωλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο αξιόλογος θεσμός της επιβράβευσης και της αρωγής στις σπουδές των νέων που αναζητούν την πρόοδο για ένα καλύτερο μέλλον, συνεχίζεται και φέτος, με την τιμητική υποτροφία που καθιέρωσε η Space Hellas για τον αείμνηστο Δημήτρη Μανωλόπουλο, από το έτος 2018. Μέσω των υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας μας, θέλουμε να συνδράμουμε στην εξέλιξη των νέων με φιλοδοξίες και όραμα στον χώρο της τεχνολογίας. Πρωταρχικό μας μέλημα, είναι οι ταλαντούχοι νέοι να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.space.gr/el/scholarships για τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 29η Noεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

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