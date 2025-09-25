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Τέσσερα ξενοδοχεία και Ιαματικές Πηγές στην Optimum Hospitality Development &amp; Solutions
Επιχειρήσεις
11:10 - 25 Σεπ 2025

Τέσσερα ξενοδοχεία και Ιαματικές Πηγές στην Optimum Hospitality Development & Solutions

Reporter.gr Newsroom
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Δυναμική είσοδο στην προσφορά υπηρεσιών πωλήσεων χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, τον ανασχεδιασμό δανείων, τη διενέργεια αναπτυξιακών προγραμμάτων για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Optimum Hospitality Development & Solutions. Ήδη η εταιρεία ανέλαβε το management 4 ξενοδοχείων και τη διαχείριση μιας Ιαματικής Πηγής, έχοντας επί θύραις συμφωνίες για την ανάληψη άλλων 2 ξενοδοχείων και 4 Ιαματικών Πηγών. Άλλωστε η Optimum διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον κλάδο του Θερμαλισμού και εν γένει της ευεξίας.

H διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της Optimum Hospitality Development & Solutions, έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών ξενοδοχειακών εγχειρημάτων, και την προσφορά ενός ολοκληρωμένου και παράλληλα καινοτόμου πλαισίου παροχών hotel management που καλύπτει όλες τις φάσεις ανάπτυξης, λειτουργίας και εμπορικής τοποθέτησης της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης, ανεξαρτήτως τύπου ή κατηγορίας.

H εταιρεία

Αναλυτικότερα η Optimum Hospitality Development & Solutions αναλαμβάνει τη λειτουργική υποστήριξη της μονάδας, τη διαμόρφωση και τυποποίηση SOPs (Standard Operating Procedures), την επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού βάσει διεθνών προτύπων εξυπηρέτησης καθώς και την κατάρτιση λειτουργικού πλάνου, που διασφαλίζει συνέπεια, αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση κόστους.

Η προσέγγιση της εταιρείας είναι hands-on, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία, τη βελτίωση της εμπειρίας επισκέπτη και την αύξηση των KPIs (occupancy, ADR, guest satisfaction).

Υπογραμμίζεται ότι η Optimum Hospitality Development & Solutions προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εμπορικής στρατηγικής που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της ξενοδοχειακής μονάδας (RevPAR) και στη δυναμική αύξηση των κρατήσεων.

Επισημαίνεται δε ότι το πλάνο της εταιρείας συνδυάζει άρρηκτα ανάλυση δεδομένων με έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου καναλιού.

Παρακαταθήκη επιτυχίας της Optimum Hospitality Development & Solutions αποτελεί το εξειδικευμένο λογιστικό και φοροτεχνικό τμήμα που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης για ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους και δημιουργώντας το κατάλληλο υπόβαθρο για υγιή ανάπτυξη. Ταυτόχρονα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την ένταξη, διαχείριση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα.

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Αναλυτικά στον τομέα των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.) η εταιρεία αναλαμβάνει την κατάρτιση, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με εξειδίκευση στον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα.

Χρηματοδοτήσεις μέσω Συστημικών Τραπεζών

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από όλες τις συστημικές τράπεζες, τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μεσοπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας και αναπτυξιακής χρηματοδότησης.

Συνεργασία με την CNL Securities

Η εταιρεία διατηρεί αποκλειστική στρατηγική συνεργασία με την CNL Securities (CNL), έναν από τους πιο ιστορικούς και καινοτόμους φορείς στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων διεθνώς, με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και πρωτοπόρο στην αγορά των μη διαπραγματεύσιμων επενδυτικών σχημάτων ακινήτων (non-traded REITs), αποτελώντας σήμερα τον φορέα πίσω από το CNL Long-Term Private Capital®, ένα επενδυτικό εργαλείο που προωθεί σταθερότητα και μακροχρόνια ανάπτυξη για επιχειρηματικά σχήματα.

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Ξενοδοχειακών Brands Ευεξίας

Τέλος, η Optimum Hospitality Development & Solutions προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες management και ανάπτυξης ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών brands ευεξίας, προσανατολισμένων σε περιοχές με ιαματικό ή/και τουριστικό δυναμικό. Η καινοτομία της προσέγγισης εστιάζει στη στρατηγική σύνδεση του hospitality προϊόντος με τον σύγχρονο τομέα της ευεξίας και της προσωποποιημένης υγείας.

Οι μονάδες

Ειδικότερα η Optimum Hospitality Development & Solutions, ανέλαβε τα ξενοδοχεία Mythical Coast Wellness Retreat https://mythicalcoast.gr/, Athens One Smart Hotel https://www.athensonehotel.gr/, Samos City Hotel https://www.samoshotel.gr/el/ και το Mythical Blue Santorini https://www.mythicalblue-santorini.gr/. Παράλληλα διαχειρίζεται τις Πηγές Ιπποκράτης στην Ιαματική Πηγή Πολυχνίτου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Με τη θερμοκρασία του νερού να αγγίζει τους 82°C, οι ιαματικές πηγές του Ιπποκράτη στον Πολιχνίτο της Λέσβου, θεωρούνται οι θερμότερες στην Ευρώπη (92°C) και συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στην ήπειρο όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε θεραπευτικά συστατικά.

Όπως σημειώνει ο CEO της Optimum Hospitality Development & Solutions, Θεόδωρος Γ. Κούσκος:

«Η εταιρία ξεκίνησε πριν από εικοσιπέντε χρόνια και επικεντρώθηκε κυρίως στον τομέα Λογιστικών – Φορολογικών – Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτή την περίοδο ασκώντας το αντικείμενο της, υποστήριξε και υποστηρίζει πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, αποκτώντας εξειδίκευση στον τομέα του Real Estate Development.

Η Optimum ενασχολούμενη για μια 15ετία με τις παραπάνω υπηρεσίες που αφορούν πελάτες (ξενοδοχεία – καταλύματα) απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης πωλήσεων – λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών στο πεδίο του τουρισμού.

Τα τελευταία οκτώ έτη έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα υπηρεσιών ευεξίας (Wellness) και σήμερα αποτελεί ίσως την μοναδική εταιρεία η οποία συνεργάζεται και δρομολογεί νέες συνεργασίες με αρκετά αδειοδοτημένα υδροθεραπευτήρια (Ιαματικές Πηγές) ανά τη χώρα, προσφέροντας υπηρεσίες που αφορούν το Wellness Real Estate Development, τόσο στους εκμεταλλευτές των Ιαματικών αλλά και στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία – καταλύματα. Η Optimum αποτελεί στους γνώστες του κλάδου το σηματωρό της ελληνικής αγοράς του θερμαλισμού. Μέσω μεθοδολογίας αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ένα ξενοδοχείο – κατάλυμα είτε εντός των εγκαταστάσεών του είτε συνεργαζόμενο με αδειοδοτημένες ιαματικές πηγές που προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα ευεξίας – μακροζωίας, βελτιώνει σημαντικά τον κύκλο εργασιών του και στοχεύει παράλληλα στην αύξηση των πωλήσεων, revenue καθώς και του ADR (μέση τιμή πώλησης ανά διανυκτέρευση).».

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