ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
NBG Securities: Αναβάθμισε την τιμή-στόχο της Aegean στα €19,4
Αναλύσεις
11:02 - 25 Σεπ 2025

NBG Securities: Αναβάθμισε την τιμή-στόχο της Aegean στα €19,4

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η NBG Securities αναθεώρησε προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean, ορίζοντάς την στα 19,4 ευρώ από 19,2 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα σύσταση outperform. Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα έφτασε το 42%.

Στην ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή επισήμανε ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν «αξιοπρεπή», στηριζόμενα κυρίως στις θετικές συνθήκες στον ελληνικό τουρισμό, παρά τη σχετική κάμψη της λειτουργικής επίδοσης στο δεύτερο τρίμηνο.

Υποθέτοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο θα καταγράψει ακόμη καλύτερες επιδόσεις χάρη σε αυξημένη ζήτηση, εκτίμησε ότι το EBITDA και τα καθαρά κέρδη για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης θα αυξηθούν κατά 6,5% και 13,4% στα 431,5 εκατ. ευρώ και 147,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική ενίσχυση των καθαρών κερδών αναμένεται και από κέρδη ύψους 20 εκατ. ευρώ λόγω της ισχυροποίησης του ευρώ.

Η NBG προέβλεψε θετικές προοπτικές για την Aegean έως το 2027, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 4,5% και των κερδών ανά μετοχή κατά 5,8%. Επιπλέον, αναμένει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει τη γενναιόδωρη πολιτική μερισμάτων, στηριζόμενη στη δυνατή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, προβλέποντας για το 2025 μερισματική απόδοση 6,6%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα μάκρο
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα μάκρο

Άρχισαν ήδη να υπόσχονται το επόμενο «πακέτο» της ΔΕΘ του 2026
Ανεμοδείκτης

Άρχισαν ήδη να υπόσχονται το επόμενο «πακέτο» της ΔΕΘ του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities
Αναλύσεις

ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90
Αναλύσεις

Optima για HELLENiQ ENERGY: Αναθεώρηση προς τα πάνω για τη μετοχή με τιμή-στόχο €12,90

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
13/07/2026 - 13:11

Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

Ειδήσεις
13/07/2026 - 13:00

Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση την Αρκαδία 

Πολιτική
13/07/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους (δείτε live)

Magazino
13/07/2026 - 12:50

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 12:40

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:32

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 12:22

Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Πολιτική
13/07/2026 - 12:16

Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 12:01

Κολομβία: Μνήμες Εσκομπάρ «ξυπνούν» οι απειλές θανάτου σε βάρος διεθνούς ποδοσφαιριστή

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:37

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Πολιτική
13/07/2026 - 11:24

Ένας λαβύρινθος νόμων: Γιατί κοστίζει η πολυνομία και η κακονομία στην Ελλάδα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:17

Politico: Διχασμός στην ΕΕ για την πιθανότητα επιβολής εμπορικών μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών

Ειδήσεις
13/07/2026 - 11:12

Προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού, στηριζόμενο στη «δημιουργική ασάφεια»

Πολιτική
13/07/2026 - 10:55

GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Πολιτική
13/07/2026 - 10:48

Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 10:46

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
13/07/2026 - 10:39

Χρυσοχοΐδης: Η Αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:32

Πέθανε ο Σαμ Νιλ, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park, σε ηλικία 78 ετών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 10:30

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 10:20

Συνεργασία ΔΕΗ - Dimand για ανάπτυξη πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων

Αναλύσεις
13/07/2026 - 10:14

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

Οικονομία
13/07/2026 - 10:14

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Ειδήσεις
13/07/2026 - 10:02

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

Νομίσματα
13/07/2026 - 09:56

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 09:51

Βαριές απώλειες στην Ασία - «Κατέρρευσε» ο Kospi σημειώνοντας πτώση 8,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 09:47

Ενεργειακό SOS για την Ευρώπη: Ο εξηλεκτρισμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

Πολιτική
13/07/2026 - 09:35

Κατρίνης: Οι Ενώσεις Αποστράτων χρειάζονται σύγχρονο και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:15

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 09:14

Βρετανία: Συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
13/07/2026 - 08:50

Στη δημοσιότητα η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ