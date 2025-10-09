ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας
Επιχειρήσεις
16:15 - 09 Οκτ 2025

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Στην τρίτη ημέρα του Olympia Forum VI, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο της εφημ. Πατρίς  Γιούλη Ηλιοπούλου παρουσίασε το όραμα του υπουργείου για την αναδιάταξη του βιομηχανικού χάρτη της Ελλάδας μέσω των «έξυπνων» και «πράσινων» επιχειρηματικών πάρκων, προγράμματα προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Ο κ. Τσαβδαρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαλεία που υπάρχουν για τη διαμόρφωση ενός νέου βιομηχανικού χάρτη στη χώρα, στο περιεχόμενο του προγράμματος «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, εξηγώντας τους όρους «έξυπνη» και «πράσινη» βιομηχανία, αναπτύσσοντας παράλληλα το όραμα του υπουργείο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϋπολογισμού περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην Ηλεία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή με ανεπτυγμένο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν, καθώς και σημαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, αλλά με περιορισμένη βιομηχανική παρουσία.

Μιλώντας για τα νέα βιομηχανικά πάρκα, τόνισε ότι πρόκειται για μοναδικά οικοσυστήματα όπου αναπτύσσεται κυρίως η βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας.

Εξηγώντας τον όρο «πράσινα», σημείωσε ότι η παραγωγή σε αυτά λειτουργεί με χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας εγκατεστημένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος ενώ οι υποδομές ακολουθούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με τα απόβλητα να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη. Έτσι, τα πάρκα μειώνουν το βιομηχανικό αποτύπωμα και το ενεργειακό κόστος.

Όσον αφορά τα «έξυπνα» πάρκα, αυτά λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα, με υψηλότερο βαθμό ψηφιοποίησης και αυτοματισμών. Η ανάπτυξη δικτύων 5G επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής σε κάθε στάδιο, καθιστώντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο αποδοτική.

«Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην κατασκευή δρόμων ή κτιρίων, αλλά μετασχηματίζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και τον τρόπο λειτουργίας των βιομηχανιών. Στόχος μας είναι να αναμορφώσουμε τον βιομηχανικό χάρτη, περνώντας από ενεργοβόρες συγκεντρώσεις σε σύγχρονα, ελκυστικά και βιώσιμα περιβάλλοντα. Μέσα από τα επιχειρηματικά πάρκα επιδιώκουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, να αναδείξουμε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, έχουν ενταχθεί 17 λειτουργούντα επιχειρηματικά πάρκα, ενώ άλλα 3 βρίσκονται σε φάση δημιουργίας με συνολικό προϋπολογισμό 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44 εκατ. ευρώ καλύπτονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Για το σύστημα «OpenBusiness», ο κ. Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι πρόκειται για «εμβληματική μεταρρύθμιση», η οποία ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων και απλοποιεί τη γραφειοκρατία. Από την 4η Φεβρουαρίου, έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 100.000 ενέργειες από 240.000 οικονομικούς φορείς, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσαβδαρίδης: Η βιομηχανία αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τσαβδαρίδης: Η βιομηχανία αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

Τσαβδαρίδης: Τα επιχειρηματικά πάρκα θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέο βιομηχανικό μοντέλο
Επιχειρήσεις

Τσαβδαρίδης: Τα επιχειρηματικά πάρκα θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέο βιομηχανικό μοντέλο

Τσαβδαρίδης: Τα τοπόσημα ως μοχλός ανάπτυξης
Πολιτική

Τσαβδαρίδης: Τα τοπόσημα ως μοχλός ανάπτυξης

Τσαβδαρίδης (υφ. Ανάπτυξης): Η Ήπειρος μπαίνει δυναμικά στον «χάρτη» της τεχνολογίας
Πολιτική

Τσαβδαρίδης (υφ. Ανάπτυξης): Η Ήπειρος μπαίνει δυναμικά στον «χάρτη» της τεχνολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
09/10/2025 - 16:59

Δούκας: Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιος κόμβος βιώσιμης κινητικότητας με το «UCI Forum 2026»

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:52

Η Γάζα σε σταυροδρόμι: Εκεχειρία με ρήγματα και πολλά ερωτηματικά

Πολιτική
09/10/2025 - 16:52

Μάντζος (ΠΑΣΟΚ) για δηλώσεις Ζαχάροβα: Ρωσικός και τουρκικός αναθεωρητισμός συμπορεύονται

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:48

Έκρηξη σε κέντρο της Orange στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες και μαζική διακοπή υπηρεσιών

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ