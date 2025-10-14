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Σκλαβενίτης: Μπόνους €10,6 εκατ. στους εργαζομένους
Επιχειρήσεις
17:39 - 14 Οκτ 2025

Σκλαβενίτης: Μπόνους €10,6 εκατ. στους εργαζομένους

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε μια περίοδο  που  το λιανεμπόριο κυριαρχεί στη δημοσιότητα λόγω των τιμών αλλά και των τριβών με τα κανονιστικά ζητήματα με την πολιτεία ή Σκλαβενίτης  προχωρά σε έξτρα παροχές συνολικού ύψους 10,6 εκατ. ευρώ  προς τους εργαζόμενούς.  

Λίγες μέρες μετά το πρόστιμο του ΥΠΑΝ αλλά και τη συνάντηση του επικεφαλής της αλυσίδας με το Πρωθυπουργό πηγές της διοίκησης αναφέρουν ότι «η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχώρησε ακόμη μία χρονιά, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, σε παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους 35.285 Εργαζόμενους της, ως έμπρακτη επιβράβευση για τη θετική πορεία που κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10.600.000 ευρώ και η παροχή έχει διατεθεί με τη μορφή διατακτικών».

Σημειώνεται ότι το 2024 η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχώρησε στη δημιουργία 2.094 νέων Θέσεων Εργασίας. Για την ενίσχυση των εργαζομένων της εντός της χρονιάς προχώρησε σε πρωτοβουλίες συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ που αφορούσαν στα εξής:

• μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους 30,7 εκατ. ευρώ, μέσω της εταιρικής Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών
• αύξηση του βασικού μισθού τον Απρίλιο, συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ
• έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ σε κάθε Εργαζόμενο τον Οκτώβριο του 2024, συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ

Το 1ο εξάμηνο του 2025, η Επιχείρηση συνεχίζοντας να επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 29.500 Εργαζομένους οι οποίες ξεπερνούν τα 31 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Μαΐου τον βασικό μισθό στα 960€ για άγαμους και στα 1.020€ για έγγαμους Εργαζομένους, και στα 1.000€ και 1.060€ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

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