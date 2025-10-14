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Τριγμοί στην συμφωνία: Το Ισραήλ δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα γιατί η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία
Ειδήσεις
17:29 - 14 Οκτ 2025

Τριγμοί στην συμφωνία: Το Ισραήλ δεν ανοίγει το πέρασμα της Ράφα γιατί η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανοίξει εκ νέου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο, όπως προέβλεπε η συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για τη μη επιστροφή όλων των σορών των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Times of Israel, το Τελ Αβίβ σχεδιάζει επίσης περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που διοχετεύεται στη Γάζα, εντείνοντας την πίεση προς τη Χαμάς ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της εκεχειρίας.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες για την επιστροφή των σορών των υπολοίπων ομήρων.

Χθες, η οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τις σορούς τεσσάρων νεκρών, ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραήλ, 24 σοροί παραμένουν ακόμη στη Γάζα, γεγονός που θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί μέσω μεσολάβησης Αιγύπτου και Κατάρ.

Η αντίδραση του Ισραήλ και επόμενα βήματα

Ισραηλινοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα και η μείωση της ανθρωπιστικής ροής θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να εκπληρωθούν πλήρως οι όροι της συμφωνίας. «Δεν θα υπάρξει κανονικότητα ούτε θα συνεχιστεί η ανθρωπιστική ροή αν η Χαμάς συνεχίζει να κρατά νεκρούς ομήρους», ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο ισραηλινό ραδιόφωνο.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια σκλήρυνση της στάσης του Ισραήλ μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνείς μεσολαβητές προσπαθούν να διασφαλίσουν παράταση της εκεχειρίας και ενίσχυση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα.

Ανθρωπιστική ανησυχία από ΟΗΕ - Ερυθρό Σταυρό

Η απόφαση του Ισραήλ προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς οργανώσεις, καθώς το πέρασμα της Ράφα αποτελεί τη βασική πύλη ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη νότια Γάζα.

Ο ΟΗΕ και ο Ερυθρός Σταυρός έχουν προειδοποιήσει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στη ροή καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων θα μπορούσε να επιδεινώσει δραματικά την ήδη κρίσιμη κατάσταση για τους αμάχους.

Η κατάπαυση του πυρός είχε επιτευχθεί ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση Αιγύπτου, Κατάρ και Ηνωμένων Πολιτειών, προβλέποντας ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, καθώς και πλήρη επιστροφή των σορών των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η μη επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα και η περιορισμένη ανθρωπιστική ροή συνιστούν μια νέα φάση πίεσης του Ισραήλ προς τη Χαμάς, με αβέβαιες ωστόσο συνέπειες για την κατάσταση στη Γάζα. Καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες, ο κίνδυνος επανέναρξης των εχθροπραξιών αυξάνεται, ενώ η διεθνής κοινότητα αναζητά τρόπους να διασφαλίσει τόσο την ανθρωπιστική πρόσβαση όσο και την τήρηση των συμφωνιών από όλες τις πλευρές.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 17:44
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