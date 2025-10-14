FT: Η Γερμανία «δανείζεται» το ελληνικό μοντέλο εργασίας για τους συνταξιούχους – Το σχέδιο Μερτς

Η Γερμανία πατάει στα... χνάρια της Ελλάδας στη φορολόγηση των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Την ελληνική προσέγγιση στη φορολογική μεταχείριση των συνταξιούχων που παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας φαίνεται πως εξετάζει να υιοθετήσει η Γερμανία. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ μηνιαίως για όσους Γερμανούς συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, δίνοντας κίνητρα για παράταση του εργασιακού βίου.

Το μέτρο, το οποίο αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση του Μερτς, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο και να έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της τάξεως των 890 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γερμανία δεν είναι η πρώτη χώρα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των δηλωμένων εργαζόμενων συνταξιούχων έχει εκτιναχθεί – από 35.000 το 2023 σε περισσότερους από 250.000 σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι στην Ελλάδα υφίσταντο σημαντικές περικοπές, χάνοντας έως και 30% της σύνταξής τους (ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου η κράτηση έφτανε στο 60%). Η μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε πριν δύο χρόνια έφερε πλήρη αλλαγή στο τοπίο: πλέον οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους, με μόνη επιβάρυνση την παρακράτηση 10% από τον μισθό τους υπέρ του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, η εργασία κατά τη συνταξιοδότηση συμβάλλει θετικά και στην αύξηση της σύνταξης, καθώς προσμετράται ασφαλιστικά.

Το νέο αυτό σύστημα συνέβαλε, κατά την διεθνή εφημερίδα, στην «αποκατάσταση» μεγάλου μέρους της αγοράς, καθώς παλαιότερα οι βαριές κρατήσεις οδηγούσαν πολλούς συνταξιούχους σε «μαύρη» εργασία, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα οφέλη.

Γερμανική στροφή με… ελληνικό αποτύπωμα

Η προσέγγιση της κυβέρνησης Μερτς δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά εργασίας. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στη Γερμανία έχουν έντονα κοινά χαρακτηριστικά με αλλαγές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα την τελευταία εξαετία.

Ενδεικτικά, στο Βερολίνο έχει συσταθεί νέο, αυτόνομο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους – αντίστοιχη προσπάθεια που έγινε και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η προγραμματική συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού προβλέπει την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή των ωρών εργασίας, παραπέμποντας άμεσα στο ελληνικό μοντέλο της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Εξετάζεται ακόμη και η μη φορολόγηση των υπερωριών – πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο την περασμένη άνοιξη ο καγκελάριος Μερτς είχε επαινέσει τη χώρα μας για την … επαναφορά του εξαημέρου, με τον πρωθυπουργό να σπεύδει να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει κατάργηση πενταημέρου αλλά ειδική ρύθμιση για πρόσθετη εργασία.