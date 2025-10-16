Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings): Καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει επενδύσει τόσο στην Ελλάδα - Νέες εξαγορές

Μήνυμα για μια νέα δυναμική επενδύσεων έστειλε μιλώντας στα ΜΜΕ ο επικεφαλής της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, σε συνέχεια ενημέρωσης επενδυτών για τις τελευταίες κινήσεις στη δυναμική εταρεία επενδύσεων, με αναφορά σε όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

«Έχουμε βάλει 390 εκατ. στην ελληνική αγορά – καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει επενδύσει τόσο» τόνισεο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κάνοντας λόγο για στρατηγική «επιλεκτικής ανάπτυξης» με στόχο διπλάσιες αποδόσεις σε κάθε τοποθέτηση κεφαλαίων. Με έμφαση, δε, είπε πως η Ideal, μια εταιρεία με μεγάλες μπραντες από δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, στο χαρτοφυλάκιό της, «φέρνει αξία και ανθρώπους από το εξωτερικό, επενδύοντας σε κλάδους που μπορούν να αναπτυχθούν διεθνώς».

Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε ένα νέο κύκλο εξαγορών και επενδύσεων με έμφαση στην πληροφορική, τα καταστήματα Attica και τον Μπάρμπα Στάθη, ενώ πλέον εξετάζει και τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και την άμυνα.

Η στρατηγική των μετόχων

Όπως αναφέρθηκε, με διαθέσιμα κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ, μόχλευση 120 εκατ. ευρώ από δανεισμό και 200 εκατ. ευρώ δεσμευμένα από την OHA, η Ideal έχει συνολική «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026-2028.

Η στρατηγική της προβλέπει στοχευμένες εξαγορές, κυρίως σε πληροφορική και τρόφιμα, ενώ για τα Attica υπάρχει σχέδιο για επέκταση των υπάρχοντων καταστημάτων αλλά και δημιουργία μονοθεματικών καταστημάτων.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί σταθερή μερισματική πολιτική, διανέμοντας 40%-50% των καθαρών κερδών και εξετάζοντας προμέρισμα στις αρχές κάθε έτους. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι από το 2021 έως το 2025 έχουν επενδυθεί 390 εκατ. ευρώ και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο επιτυχημένες εξόδοι (Astir και Three Cents) με απόδοση 2x CoC και εσωτερικό IRR 48%.

Πληροφορική – ο ισχυρότερος πυλώνας ανάπτυξης

Η IDEAL IT είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 110 εκατ. ευρώ για το 2025 και EBITDA 15 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συστήματα ολοκλήρωσης, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, cloud και λογισμικό, ενώ δραστηριοποιείται σε 30 χώρες με 480 εργαζόμενους.

Η θυγατρική ADACOM ξεχωρίζει με έργα ηλεκτρονικής υπογραφής και ψηφιακής ταυτότητας (όπως το eIDME.cy της Κύπρου), ενώ η Byte και οι εταιρείες υποδομών κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Πάνος Βασιλειάδης, επιβεβαίωσε ότι το ανεκτέλεστο των εταιρειών πληροφορικής της Ideal φτάνει πλέον τα 78 εκατ. ευρώ από συμβασιοποιημένα έργα.

Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση εσόδων στα 150 εκατ. ευρώ το 2028 και EBITDA 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή ρυθμό ανάπτυξης 36%-47% σε τριετία.

Η Ideal IT ήδη συμμετέχει σε εμβληματικά έργα του Δημοσίου όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (eHealth Record), ενώ ετοιμάζει νέα είσοδο στον τομέα της κυβερνοάμυνας. «Αν δραστηριοποιούμασταν αυτόνομα στο Χ.Α., θα ήμασταν η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στη χώρα», τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Attica – πολυκαταστήματα νέας γενιάς

«Δυνατό» επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει τη λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στο Riviera Galleria στο Ελληνικό και την6 αύξηση των τετραγωνικών σε στρατηγικά σημεία όπως το City Link, όπου η Ideal ήδη κατέχει το 60% των χώρων. «Στόχος μας είναι να αγοράζουμε όποιο χώρο αποδεσμεύεται» είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Τα Attica Department Stores, που συμπληρώνουν 20 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με πωλήσεις 242 εκατ. ευρώ το 2025 και EBITDA 28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με πέρυσι.

Ο όμιλος διατηρεί 69.000 τ.μ. φυσικών καταστημάτων και 6,5 εκατ. επισκέπτες online, επιδιώκοντας πλέον υψηλότερες πωλήσεις ανά τ.μ., αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη και ψηφιακή ολοκλήρωση των καναλιών.

Στο επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028 προβλέπονται:

· Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ,

· Ανακαίνιση όλων των φυσικών σημείων,

· Νέα καταστήματα συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ., μεταξύ των οποίων στη Riviera Galleria,

· Επέκταση του e-shop και ενίσχυση του omnichannel, με στόχο +70% στις ψηφιακές πωλήσεις.

· VIP shopping rooms και νέους χώρους εστίασης

Η εταιρεία στοχεύει σε κύκλο εργασιών 300 εκατ. ευρώ και EBITDA 36 εκατ. ευρώ έως το 2028, εστιάζοντας στην πολυτέλεια, τα καλλυντικά και τις αποκλειστικότητες.

Μπάρμπα Στάθης – ανάπτυξη στην πράξη και βιώσιμη παραγωγή

Η Ideal εξετάζει ενεργά την επέκτασή της στον κλάδο των τροφίμων, με τη Μπάρμπα Στάθης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν και, όπως ξεκαθάρισε ο Παπακωνσταντίνου, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση», οι προθέσεις είναι σαφείς: η Ideal επιδιώκει εξαγορά εταιρείας με ισχυρή βιομηχανική βάση και δυνατότητα συνεργειών.

Ο Νικήτας Ποθουλάκης, CEO της Μπάρμπα Στάθης, ανέφερε ότι η εταιρεία κατέχει 71% μερίδιο στα κατεψυγμένα λαχανικά, 85% στα ατμισμένα και 99% στα plant-based γεύματα. Όπως είπε η εταιρεία:

Διαθέτει 3 εργοστάσια (Σίνδος, Σκύδρα, Λάρισα) με δυναμικότητα 60.000 τόνων, 4 logistics centers και 11.000 σημεία πώλησης, ενώ συνεργάζεται με 600 συμβολαιακούς αγρότες και 1.500 προμηθευτές.

Απασχολεί 800 εργαζόμενους, εξάγει σε 20 χώρες και εφαρμόζει ολοκληρωμένο ESG πρόγραμμα, με 30% ενεργειακή αυτάρκεια από ΑΠΕ, στόχο Net Zero έως το 2050 και EcoVadis Platinum διάκριση (Top 1% παγκοσμίως).

Η Ideal εξετάζει, μάλιστα, ενεργά την επέκτασή της στον κλάδο των τροφίμων, με τη Μπάρμπα Στάθης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν και, όπως ξεκαθάρισε ο Παπακωνσταντίνου, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση», οι προθέσεις είναι σαφείς: η Ideal επιδιώκει εξαγορά εταιρείας με ισχυρή βιομηχανική βάση και δυνατότητα συνεργειών.

Το πλάνο 2025-2028 περιλαμβάνει:

· Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας κατά 2x,

· Νέα αποθήκη στη Σίνδο (+6.300 παλέτες) και νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα,

· Επέκταση παραγωγής στη Λάρισα έως το 2027,

· Καινοτομία προϊόντων σε συνεργασία με την ADM και ελληνικά πανεπιστήμια.

Στόχος είναι τα έσοδα να φθάσουν τα 165 εκατ. ευρώ (+29%) και τα EBITDA τα 23 εκατ. ευρώ (+55%) έως το 2028. Η επόμενη μεγάλη κίνηση του ομίλου αναμένεται να αφορά τον κλάδο των τροφίμων. Αν και ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε πως «δεν έχουμε μιλήσει με όσους λένε ότι έχουμε μιλήσει», επιβεβαίωσε ότι ο Μπάρμπα Στάθης βρίσκεται στο μικροσκόπιο, μαζί με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Οι μέτοχοι και το επόμενο κεφάλαιο

Η είσοδος της OHA (όμιλος private equity) το 2023 άλλαξε τα δεδομένα, εισάγοντας θεσμική πειθαρχία και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια. Οι μέτοχοι πλέον απολαμβάνουν σταθερές αποδόσεις, με το management να τονίζει ότι η Ideal είναι «μια εταιρεία που παράγει αξία και επιστρέφει κεφάλαια».

Το επενδυτικό πλάνο 2026-2028 προβλέπει συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών, χωρίς διάθεση εισαγωγής θυγατρικών στο ΧΑ. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη:

· Συνέχιση των εξαγορών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας,

· Ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα μέσω του Μπάρμπα Στάθη,

· Σταθερή μερισματική πολιτική,

· Επιλεκτική κεφαλαιακή απόδοση από εξόδους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης

Η Ideal στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τα νέα της επενδυτικά projects έως το τέλος του 2028, οπότε και αναμένεται ο κύκλος εργασιών του ομίλου να προσεγγίσει τα 700 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Μέχρι τότε, η εταιρεία θα παραμείνει —όπως σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου— «ο μόνος ελληνικός όμιλος που κάνει μεγάλες εξαγορές με σχέδιο, αξία και διεθνή προοπτική».