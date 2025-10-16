ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings): Καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει επενδύσει τόσο στην Ελλάδα - Νέες εξαγορές
Επιχειρήσεις
08:43 - 16 Οκτ 2025

Παπακωνσταντίνου (Ideal Holdings): Καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει επενδύσει τόσο στην Ελλάδα - Νέες εξαγορές

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα για μια νέα δυναμική επενδύσεων έστειλε μιλώντας στα ΜΜΕ ο επικεφαλής της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, σε συνέχεια ενημέρωσης επενδυτών για τις τελευταίες κινήσεις στη δυναμική εταρεία επενδύσεων, με αναφορά σε όλους τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. 

«Έχουμε βάλει 390 εκατ. στην ελληνική αγορά – καμία άλλη ελληνική εταιρεία δεν έχει επενδύσει τόσο» τόνισεο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κάνοντας λόγο για στρατηγική «επιλεκτικής ανάπτυξης» με στόχο διπλάσιες αποδόσεις σε κάθε τοποθέτηση κεφαλαίων. Με έμφαση, δε, είπε πως η Ideal, μια εταιρεία με μεγάλες μπραντες από δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, στο χαρτοφυλάκιό της, «φέρνει αξία και ανθρώπους από το εξωτερικό, επενδύοντας σε κλάδους που μπορούν να αναπτυχθούν διεθνώς».

Στο πλαίσιο αυτό περιέγραψε ένα νέο κύκλο εξαγορών και επενδύσεων με έμφαση στην πληροφορική, τα καταστήματα Attica και τον Μπάρμπα Στάθη, ενώ πλέον εξετάζει και τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και την άμυνα.

Η στρατηγική των μετόχων

Όπως αναφέρθηκε, με διαθέσιμα κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ, μόχλευση 120 εκατ. ευρώ από δανεισμό και 200 εκατ. ευρώ δεσμευμένα από την OHA, η Ideal έχει συνολική «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026-2028.

Η στρατηγική της προβλέπει στοχευμένες εξαγορές, κυρίως σε πληροφορική και τρόφιμα, ενώ για τα Attica υπάρχει σχέδιο για επέκταση των υπάρχοντων καταστημάτων αλλά και δημιουργία μονοθεματικών καταστημάτων.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί σταθερή μερισματική πολιτική, διανέμοντας 40%-50% των καθαρών κερδών και εξετάζοντας προμέρισμα στις αρχές κάθε έτους. Η διοίκηση υπενθυμίζει ότι από το 2021 έως το 2025 έχουν επενδυθεί 390 εκατ. ευρώ και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο επιτυχημένες εξόδοι (Astir και Three Cents) με απόδοση 2x CoC και εσωτερικό IRR 48%.

Πληροφορική – ο ισχυρότερος πυλώνας ανάπτυξης

Η IDEAL IT είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 110 εκατ. ευρώ για το 2025 και EBITDA 15 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συστήματα ολοκλήρωσης, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, cloud και λογισμικό, ενώ δραστηριοποιείται σε 30 χώρες με 480 εργαζόμενους.

Η θυγατρική ADACOM ξεχωρίζει με έργα ηλεκτρονικής υπογραφής και ψηφιακής ταυτότητας (όπως το eIDME.cy της Κύπρου), ενώ η Byte και οι εταιρείες υποδομών κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Πάνος Βασιλειάδης, επιβεβαίωσε ότι το ανεκτέλεστο των εταιρειών πληροφορικής της Ideal φτάνει πλέον τα 78 εκατ. ευρώ από συμβασιοποιημένα έργα.

Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση εσόδων στα 150 εκατ. ευρώ το 2028 και EBITDA 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή ρυθμό ανάπτυξης 36%-47% σε τριετία.

Η Ideal IT ήδη συμμετέχει σε εμβληματικά έργα του Δημοσίου όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (eHealth Record), ενώ ετοιμάζει νέα είσοδο στον τομέα της κυβερνοάμυνας. «Αν δραστηριοποιούμασταν αυτόνομα στο Χ.Α., θα ήμασταν η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στη χώρα», τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Attica – πολυκαταστήματα νέας γενιάς

«Δυνατό» επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει τη λειτουργία τριών νέων καταστημάτων στο Riviera Galleria στο Ελληνικό και την6 αύξηση των τετραγωνικών σε στρατηγικά σημεία όπως το City Link, όπου η Ideal ήδη κατέχει το 60% των χώρων. «Στόχος μας είναι να αγοράζουμε όποιο χώρο αποδεσμεύεται» είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Τα Attica Department Stores, που συμπληρώνουν 20 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους με πωλήσεις 242 εκατ. ευρώ το 2025 και EBITDA 28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με πέρυσι.

Ο όμιλος διατηρεί 69.000 τ.μ. φυσικών καταστημάτων και 6,5 εκατ. επισκέπτες online, επιδιώκοντας πλέον υψηλότερες πωλήσεις ανά τ.μ., αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη και ψηφιακή ολοκλήρωση των καναλιών.

Στο επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028 προβλέπονται:

· Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ,

· Ανακαίνιση όλων των φυσικών σημείων,

· Νέα καταστήματα συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ., μεταξύ των οποίων στη Riviera Galleria,

· Επέκταση του e-shop και ενίσχυση του omnichannel, με στόχο +70% στις ψηφιακές πωλήσεις.

· VIP shopping rooms και νέους χώρους εστίασης

Η εταιρεία στοχεύει σε κύκλο εργασιών 300 εκατ. ευρώ και EBITDA 36 εκατ. ευρώ έως το 2028, εστιάζοντας στην πολυτέλεια, τα καλλυντικά και τις αποκλειστικότητες.

Μπάρμπα Στάθης – ανάπτυξη στην πράξη και βιώσιμη παραγωγή

Η Ideal εξετάζει ενεργά την επέκτασή της στον κλάδο των τροφίμων, με τη Μπάρμπα Στάθης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν και, όπως ξεκαθάρισε ο Παπακωνσταντίνου, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση», οι προθέσεις είναι σαφείς: η Ideal επιδιώκει εξαγορά εταιρείας με ισχυρή βιομηχανική βάση και δυνατότητα συνεργειών.

Ο Νικήτας Ποθουλάκης, CEO της Μπάρμπα Στάθης, ανέφερε ότι η εταιρεία κατέχει 71% μερίδιο στα κατεψυγμένα λαχανικά, 85% στα ατμισμένα και 99% στα plant-based γεύματα. Όπως είπε η εταιρεία:
Διαθέτει 3 εργοστάσια (Σίνδος, Σκύδρα, Λάρισα) με δυναμικότητα 60.000 τόνων, 4 logistics centers και 11.000 σημεία πώλησης, ενώ συνεργάζεται με 600 συμβολαιακούς αγρότες και 1.500 προμηθευτές.

Απασχολεί 800 εργαζόμενους, εξάγει σε 20 χώρες και εφαρμόζει ολοκληρωμένο ESG πρόγραμμα, με 30% ενεργειακή αυτάρκεια από ΑΠΕ, στόχο Net Zero έως το 2050 και EcoVadis Platinum διάκριση (Top 1% παγκοσμίως).

Η Ideal εξετάζει, μάλιστα, ενεργά την επέκτασή της στον κλάδο των τροφίμων, με τη Μπάρμπα Στάθης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αν και, όπως ξεκαθάρισε ο Παπακωνσταντίνου, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση», οι προθέσεις είναι σαφείς: η Ideal επιδιώκει εξαγορά εταιρείας με ισχυρή βιομηχανική βάση και δυνατότητα συνεργειών.

Το πλάνο 2025-2028 περιλαμβάνει:

· Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας κατά 2x,

· Νέα αποθήκη στη Σίνδο (+6.300 παλέτες) και νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα,

· Επέκταση παραγωγής στη Λάρισα έως το 2027,

· Καινοτομία προϊόντων σε συνεργασία με την ADM και ελληνικά πανεπιστήμια.

Στόχος είναι τα έσοδα να φθάσουν τα 165 εκατ. ευρώ (+29%) και τα EBITDA τα 23 εκατ. ευρώ (+55%) έως το 2028. Η επόμενη μεγάλη κίνηση του ομίλου αναμένεται να αφορά τον κλάδο των τροφίμων. Αν και ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε πως «δεν έχουμε μιλήσει με όσους λένε ότι έχουμε μιλήσει», επιβεβαίωσε ότι ο Μπάρμπα Στάθης βρίσκεται στο μικροσκόπιο, μαζί με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Οι μέτοχοι και το επόμενο κεφάλαιο

Η είσοδος της OHA (όμιλος private equity) το 2023 άλλαξε τα δεδομένα, εισάγοντας θεσμική πειθαρχία και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια. Οι μέτοχοι πλέον απολαμβάνουν σταθερές αποδόσεις, με το management να τονίζει ότι η Ideal είναι «μια εταιρεία που παράγει αξία και επιστρέφει κεφάλαια».

Το επενδυτικό πλάνο 2026-2028 προβλέπει συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών, χωρίς διάθεση εισαγωγής θυγατρικών στο ΧΑ. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη:

· Συνέχιση των εξαγορών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας,

· Ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα μέσω του Μπάρμπα Στάθη,

· Σταθερή μερισματική πολιτική,

· Επιλεκτική κεφαλαιακή απόδοση από εξόδους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ορίζοντας ολοκλήρωσης

Η Ideal στοχεύει να έχει ολοκληρώσει τα νέα της επενδυτικά projects έως το τέλος του 2028, οπότε και αναμένεται ο κύκλος εργασιών του ομίλου να προσεγγίσει τα 700 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση.

Μέχρι τότε, η εταιρεία θα παραμείνει —όπως σημείωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου— «ο μόνος ελληνικός όμιλος που κάνει μεγάλες εξαγορές με σχέδιο, αξία και διεθνή προοπτική».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Μεταβλητότητα και μεικτά πρόσημα – «Στήριγμα» τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Wall Street: Μεταβλητότητα και μεικτά πρόσημα – «Στήριγμα» τα εταιρικά αποτελέσματα

Σχέδιο Κομισιόν: Αντι-drone τείχος και ενίσχυση του Νότου – Έτοιμοι μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Σχέδιο Κομισιόν: Αντι-drone τείχος και ενίσχυση του Νότου – Έτοιμοι μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία

ΟΗΕ: Στο ΣΑ η Ελλάδα - Στηρίζει την πολιτική σταθερότητα και τις εκλογές στη Λιβύη
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Στο ΣΑ η Ελλάδα - Στηρίζει την πολιτική σταθερότητα και τις εκλογές στη Λιβύη

Γαλλία: Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Λεπέν κατά των εκλογικών κανόνων
Ειδήσεις

Γαλλία: Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Λεπέν κατά των εκλογικών κανόνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens
Ανακοινώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ
Ανακοινώσεις

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Πολιτική
03/08/2026 - 08:11

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Εργασιακά
03/08/2026 - 08:01

Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Εργασιακά
03/08/2026 - 07:52

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
03/08/2026 - 07:47

Δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 07:33

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ