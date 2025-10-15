Γαλλία: Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Λεπέν κατά των εκλογικών κανόνων

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε σήμερα την προσφυγή της Μαρίν Λεπέν κατά των εκλογικών κανονισμών, επιφέροντας ένα σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειές της να ανατρέψει μια ποινή που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Τον Μάρτιο, η Λεπέν είχε αποκλειστεί από κάθε δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, μετά την καταδίκη της από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού —μαζί με άλλα στελέχη του κόμματός της— για υπεξαίρεση δημόσιων κονδυλίων. Η ίδια υποστήριξε ότι η υπόθεση και η ετυμηγορία ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Αν και η τελική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο, η Λεπέν είχε καταθέσει ξεχωριστή έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμφισβητώντας τους εκλογικούς κανονισμούς που, όπως υποστήριζε, θα μπορούσαν να την εμποδίσουν να διεκδικήσει ξανά έδρα στο κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση που η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, η Λεπέν σκοπεύει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στον νομό Πα-ντε-Καλαί.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτιολόγησε την απόρριψη της προσφυγής, αναφέροντας ότι η Λεπέν δεν ζητούσε την κατάργηση των σχετικών κανονισμών, αλλά ουσιαστικά την τροποποίηση του ίδιου του νόμου. Επιπλέον, τα άρθρα που επικαλέστηκε κρίθηκαν ανύπαρκτα ή άσχετα με την υπόθεση.

Ο δικηγόρος της, Ροντόλφ Μποσελούτ, δήλωσε στο Reuters πως η απόφαση αυτή δεν εμποδίζει την πελάτισσά του να είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές πριν από την τελική δικαστική ετυμηγορία του Ιανουαρίου, επισημαίνοντας ότι «δεν προδικάζει καθόλου την ικανότητά της να συμμετάσχει σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις».

Η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου του Μαρτίου είχε επιβάλει στη Λε Πεν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, εκ των οποίων δύο έπρεπε να εκτιθούν, καθώς και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και πενταετή απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος, η οποία εφαρμόστηκε άμεσα, παρά τις εκκρεμείς εφέσεις.

Η ποινή αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητά της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2027, όπου παραμένει φαβορί στις δημοσκοπήσεις.

Η Λεπέν έχει ισχυριστεί πως η άμεση εφαρμογή του νόμου που στερεί τα πολιτικά δικαιώματα σε άτομα καταδικασμένα για εγκλήματα όπως διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημόσιων πόρων, παραβιάζει άδικα τα πολιτικά και εκλογικά της δικαιώματα.