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Οι επαφές της Υποδιοικήτριας της ΤτΕ, Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στην Ουάσινγκτον
Οικονομία
18:51 - 20 Απρ 2026

Οι επαφές της Υποδιοικήτριας της ΤτΕ, Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στην Ουάσινγκτον

Reporter.gr Newsroom
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Η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, έλαβε μέρος στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 18 Απριλίου 2026 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η κυρία Παπακωνσταντίνου συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee – IMFC) και παρακολούθησε τις τοποθετήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας που προξενεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στο περιθώριο της Συνόδου, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον αντίκτυπο της γεωπολιτικής αστάθειας στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που διοργανώθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας. Επιπλέον, παρευρέθηκε σε εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση έκθεσης για τον ρόλο της εποπτικής προσέγγισης και κουλτούρας στην άσκηση συνεπούς και αποτελεσματικής εποπτείας.

Κατά την παραμονή της στην Ουάσιγκτον, η κυρία Παπακωνσταντίνου είχε επαφές με εκπροσώπους κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, την αναγκαιότητα της διεθνούς συνεργασίας και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, συναντήθηκε με στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αποστολής για την αξιολόγηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα (Financial Sector Assessment Program), η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του 2025.

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