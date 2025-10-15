ΟΗΕ: Στο ΣΑ η Ελλάδα - Στηρίζει την πολιτική σταθερότητα και τις εκλογές στη Λιβύη

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Λιβύη, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της πολιτικής μετάβασης στη χώρα.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Α. Μπαλτά, στην τοποθέτησή της εξέφρασε στήριξη στις προσπάθειες της Ειδικής Αντιπροσώπου Χάνα Τέτε και της αποστολής UNSMIL για πρόοδο στον πολιτικό οδικό χάρτη, με στόχο τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Χαιρέτισε τις προσπάθειες του Προεδρικού Συμβουλίου για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός στην Τρίπολη και απηύθυνε έκκληση για αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων, τονίζοντας τη σημασία της Επιχείρησης IRINI της ΕΕ.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλει ενεργά στη διασφάλιση αυτών.

Η Χάνα Τέτε ενημέρωσε τα μέλη για τη στασιμότητα του πολιτικού οδικού χάρτη προς τις εκλογές, επισημαίνοντας ότι τα κύρια θεσμικά όργανα της Λιβύης —η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους— δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (HNEC).

Σύμφωνα με την Τέτε, ο οδικός χάρτης της UNSMIL έχει ως πρώτο βήμα την ανασύσταση του πλήρους Διοικητικού Συμβουλίου της HNEC μέσω κοινών διορισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και την ολοκλήρωση της τροποποίησης του συνταγματικού και εκλογικού πλαισίου. Υπογράμμισε ότι, αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση, αυτά τα δύο βήματα θα μπορούσαν να είχαν ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνες. Ωστόσο, όπως τόνισε, τα δύο σώματα δεν έχουν ακόμη επιτύχει συμφωνία ούτε έχουν ξεκινήσει κοινή συζήτηση για το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο των εκλογών.

Η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ HoR και HCS αποτελεί, σύμφωνα με την Τέτε, την κύρια αιτία της στασιμότητας. Προειδοποίησε ότι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας θα είναι δύσκολη και τόνισε ότι η Λιβύη δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Κάλεσε όλους τους λιβυκούς ηγέτες να συνεργαστούν εποικοδομητικά και να ολοκληρώσουν τα πρώτα βήματα του οδικού χάρτη για να προετοιμαστεί το έδαφος για τις εκλογές. Προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει πρόοδος, η UNSMIL θα υιοθετήσει άλλη προσέγγιση και θα ζητήσει τη στήριξη του Συμβουλίου για να διασφαλίσει την πρόοδο του οδικού χάρτη.

Η Τέτε αναφέρθηκε επίσης στη Δομημένη Διαβούλευση (Structured Dialogue), έναν νέο μηχανισμό συμμετοχικής διαβούλευσης που θα επιτρέψει σε ευρύτερα τμήματα της λιβυκής κοινωνίας να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας περιεκτικής πολιτικής διαδικασίας. Η διαδικασία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και θα περιλαμβάνει θεματικές ομάδες σε θέματα διακυβέρνησης, οικονομίας, ασφάλειας, εθνικής συμφιλίωσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ειδική Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο ΟΗΕ επιδιώκει τουλάχιστον 35% συμμετοχή γυναικών, τη δημιουργία του Libyan Women Caucus και μηχανισμούς συμμετοχής της νεολαίας.

Όσον αφορά την ασφάλεια, η Τέτε επεσήμανε ότι η κατάσταση στην Τρίπολη έχει σταθεροποιηθεί χάρη στη διαμεσολάβηση τοπικών και διεθνών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DACOT), η οποία προέβλεπε την αποχώρηση της DACOT από το αεροδρόμιο Mitiga, την απόσυρση δυνάμεων και την παράδοση κρατουμένων στον Γενικό Εισαγγελέα. Παρά αυτά τα θετικά βήματα, προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και κάλεσε το Προεδρικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας στη δυτική Λιβύη.

Η Ειδική Αντιπρόσωπος χαιρέτισε τη διεξαγωγή ειρηνικών δημοτικών εκλογών σε επτά δήμους της Ζαουίγια και τη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας σε άλλους 16 δήμους, με νέες εγγραφές ψηφοφόρων να προγραμματίζονται για τις 20 Οκτωβρίου.

Στον οικονομικό τομέα, χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση της χώρας ως βαθιά δυσλειτουργική, υπογραμμίζοντας ότι η Λιβύη εξακολουθεί να μην διαθέτει ενιαίο προϋπολογισμό, ενώ πρακτικές όπως το ξέπλυμα χρήματος και το λαθρεμπόριο καυσίμων επιβαρύνουν τον πληθυσμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η ανακάλυψη 6,5 δισ. λιβυκών δηναρίων που δεν είχαν καταγραφεί, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό παράνομου χρήματος για το 2025 στα 10 δισ. δηναρία (~1,8 δισ. δολάρια). Η Τέτε τόνισε ότι αυτά τα φαινόμενα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα και καταδεικνύουν την ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η Τέτε χαιρέτισε επίσης την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στις 24 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση για προώθηση της διαφάνειας και της θεσμικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο που δημιουργεί η ύπαρξη παράλληλων θεσμών και δύο δικαστικών μηχανισμών σε ανατολή και δύση, προκαλώντας νομική αστάθεια.

Η Τέτε τόνισε ότι το Προεδρικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, πραγματοποίησε συναντήσεις για την εθνική συμφιλίωση και ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει τις έρευνες για μαζικούς τάφους και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις. Εξετάζεται επίσης νομοσχέδιο για τα αγνοούμενα πρόσωπα, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα.

Κλείνοντας, η Ειδική Αντιπρόσωπος σημείωσε ότι, μετά την αναθεώρηση της στρατηγικής της αποστολής, η UNSMIL επικεντρώνεται πλέον στη διευκόλυνση μιας αξιόπιστης και περιεκτικής πολιτικής διαδικασίας, που θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τη θεσμική συνοχή στη Λιβύη, τονίζοντας ότι ο λιβυκός λαός δικαιούται πολιτική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη ειρήνη.