Ideal Holdings: Τα ρεκόρ κερδών και η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ

Η Ideal Holdings, με ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα, αλλά και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, εξετάζει τα επόμενα βήματα. Ανοιχτό, έτσι, είναι το ενδεχόμενο κεφαλαιακής αξιοποίησης των Attica Πολυκαταστήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην τηλεδιάσκεψη προς τους αναλυτές, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 από τη διοίκηση της Ideal Holdings.

Πιο αναλυτικά, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η διοίκηση ανέφερε ότι «εξετάζουμε πάντοτε επιλογές για να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης συμμετοχών – μεταξύ αυτών και των Attica – μέσω της κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

Αν και δεν υπήρξε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή απόφαση, το μήνυμα ήταν σαφές: η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποτελεί δομικό στοιχείο της στρατηγικής του ομίλου.

Όπως αναφέρθηκε, τα Attica, τα οποία κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων 5% το 2025, παρά την υποτονική πορεία της αγοράς. Οι πωλήσεις Tax Free αυξήθηκαν κατά 5% και το e-shop κατά 29%, ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν κατά 4%, οδηγώντας σε βελτίωση του conversion rate. Οι πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο κατέγραψαν άνοδο 4%, ενώ τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν παρά την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας και marketing.

Το Elevation Project συνεχίζεται με αναβάθμιση του προϊοντικού μείγματος, ενίσχυση αποκλειστικών συνεργασιών και προσθήκη σύγχρονων designer brands. Παράλληλα, προχωρά η επέκταση του φυσικού αποτυπώματος κατά 3.500 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, καθώς και η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου attica beauty στο Athens Mall.

Χρονιά μετασχηματισμού

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025, η διοίκηση χαρακτήρισε τη χρήση ως έτος μετασχηματισμού και ιστορικά υψηλών επιδόσεων. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ, έναντι 39,3 εκατ. ευρώ το 2024, αποτυπώνοντας τόσο την οργανική ανάπτυξη όσο και τη συμβολή των εξαγορών. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη έφτασαν τα 26,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επενδυτικού μοντέλου.

Το μέρισμα

Σε σχέση με τη μερισματική πολιτική η διοίκηση τόνισε ότι η εταιρεία συνέχισε να ανταμείβει τους μετόχους της, διανέμοντας 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, συνολικά 21,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 6,6% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, υλοποιήθηκε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή βάση ενισχύθηκε σημαντικά μέσω της στρατηγικής συμφωνίας με την Oak Hill Advisors, η οποία επένδυσε 102,5 εκατ. ευρώ, αποκτώντας έμμεσα το 25% των επενδύσεων, καθώς και μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 48 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε 2,6 φορές. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα ορόσημα αυτά ενισχύουν τη «χρηματοοικονομική ισχύ» του ομίλου για νέες εξαγορές.

Η τεχνολογία

Στον ψηφιακό τομέα, η διοίκηση παρουσίασε σχέδιο για σημαντική αύξηση των online πωλήσεων μεσοπρόθεσμα, μέσω αναβάθμισης των front-end συστημάτων (αναμένεται τον Απρίλιο 2026), εφαρμογής CRM και loyalty scheme στο Γ’ τρίμηνο 2026 και περαιτέρω αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Byte: Ενίσχυση περιθωρίων μέσω στρατηγικής στροφής

Για τον όμιλο πληροφορικής Byte Computer, η διοίκηση εξήγησε ότι η μείωση εσόδων κατά 9% οφείλεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων χαμηλού περιθωρίου. Ωστόσο, το EBITDA αυξήθηκε κατά 13% και τα κέρδη προ φόρων κατά 16%, με το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται στο 14%.

Το ανεκτέλεστο ύψους περίπου 83 εκατ. ευρώ στηρίζει την εκτίμηση για επιστροφή σε αύξηση εσόδων το 2026. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη μετάβαση σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στην αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών, στον μετασχηματισμό του SOC σε ROC και στην περαιτέρω ενίσχυση παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Μπάρμπα Στάθης: Ενίσχυση του πυλώνα τροφίμων

Η εξαγορά του 100% της Μπάρμπα Στάθης έναντι 130 εκατ. ευρώ αποτέλεσε κομβικό βήμα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Το 2025 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης. Το EBITDA κατέγραψε αύξηση 5%, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών.

Για το 2026 προβλέπεται μεσαίος έως υψηλός μονοψήφιος ρυθμός αύξησης πωλήσεων και χαμηλή διψήφια άνοδος EBITDA, με έμφαση σε brand relaunch και επενδύσεις σε νέα κέντρα διανομής σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Στρατηγική 2026–2028: Πειθαρχημένες αποδόσεις και ευελιξία

Η διοίκηση υπενθύμισε ότι από το 2021 οι επενδύσεις του ομίλου έχουν επιτύχει μέση απόδοση περίπου 2,1 φορές επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Για την περίοδο 2026-2028, ο στόχος παραμένει IRR τουλάχιστον 15% ή απόδοση 2,0x cash-on-cash σε μελλοντικά exits, ενώ η μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή 40%-50% των καθαρών κερδών.

Ουσιαστικά η διοίκηση τόνισε ότι η Ideal Holdings διαθέτει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή βάση, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και αυξημένη χρηματοδοτική ευχέρεια, εξετάζοντας παράλληλα όλες τις επιλογές – συμπεριλαμβανομένης πιθανής κίνησης στο Χρηματιστήριο – που μπορούν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της.