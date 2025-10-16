PeopleCert: Νέα εμβληματική εξαγορά στη Μεγάλη Βρετανία

Σε συμφωνία για την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης του City & Guilds London Institute (CGLI), του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η PeopleCert, εταιρεία με ηγετική θέση στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Σημειώνεται ότι με εκτιμώμενη αποτίμηση που ξεπερνά σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, η PeopleCert, ο πρώτος “ελληνικός μονόκερος”, κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες startups της Ευρώπης, δίπλα σε εταιρείες όπως η Revolut και η Klarna (Fintech – Buy Now, Pay Later), ενισχύοντας τη διεθνή της απήχηση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όλες οι δραστηριότητες πιστοποίησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του City & Guilds θα μεταβιβαστούν στην PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων των City & Guilds Training, Gen2, Intertrain, ILM και The Oxford Group.

Επιπλέον, με βάση την ανακοίνωση, στην ιδιοκτησία της PeopleCert θα περιέλθουν τα ιστορικά κεντρικά γραφεία του City & Guilds, Giltspur House στο Λονδίνο, καθώς και το εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο στη Cumbria, όπου εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της μηχανικής και της διαχείρισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τα μειοψηφικά μερίδια συμμετοχής του οργανισμού σε εταιρείες νεοφυούς ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του οργανισμού AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2 ®).

Ο οργανισμός City & Guilds

Με ιστορία 148 ετών, ο οργανισμός City & Guilds, ο οποίος λειτουργεί από το 1878 υπό Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), έχει διαμορφώσει το τεχνικό και επαγγελματικό σύστημα εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται διεθνώς σήμερα. Από την ίδρυσή του, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, οδηγώντας ακόμη και στη δημιουργία του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Imperial College London.

Ο οργανισμός City & Guilds, με βάση τη σχετική ενημέρωση, προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από πυρηνική μηχανική και διαχείριση ενεργειακών υποδομών, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές, μηχανολογία και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς επέκτασης τόσο για την PeopleCert όσο και για τον City & Guilds, διατηρώντας παράλληλα τη φήμη και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των δύο οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Το οικονομικό αποτύπωμα

Με βάση την ενημέρωση από την PeopleCert, η εξαγορά του City & Guilds αναμένεται να προσθέσει περίπου €185 εκατομμύρια (£160 εκατ.) στα ετήσια έσοδα του Ομίλου, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στη ζώνη των €350 εκατομμυρίων (£300 εκατ.). Όπως αναφέρεται, η κίνηση αυτή επιτρέπει στην PeopleCert να ενισχύσει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εντάσσοντας μια παράλληλη και συμπληρωματική δραστηριότητα που διαφοροποιεί περαιτέρω τον Όμιλο και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει από δάνειο ύψους €150 εκατομμυρίων από την Eurobank και από ίδιους πόρους της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Με βάση, δε, την PeopleCert, ο City & Guilds θα συνεχίσει τη δυναμική του πορεία ενισχυμένη από νέες επενδύσεις, διεθνή παρουσία και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές, που θα διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει πυλώνας αριστείας στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.

Μακρά εμπειρία

Η σύμπραξη των δύο οργανισμών, με βάση τη σχετική ενημέρωση, “συνδυάζει τα 148 χρόνια μακράς παράδοσης και εμπειρίας του City & Guilds με την παγκόσμια εμβέλεια, την ψηφιακή καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της PeopleCert στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η συνεργασία δεν διαφυλάσσει απλώς μια ιστορική κληρονομιά, δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη προσανατολισμένο στο μέλλον, που καθορίζει τα νέα πρότυπα επαγγελματικής και τεχνικής αριστείας. Όλες οι απαραίτητες ρυθμιστικές και λοιπές εγκρίσεις έχουν ήδη ληφθεί και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος Οκτωβρίου 2025.”

Με αφορμή, τη συμφωνία, μάλιστα, η Πρόεδρος του City & Guilds of London Institute, Dame Ann Limb, δήλωσε: «Πριν από 150 χρόνια, ο οργανισμός City & Guilds ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες δεξιοτήτων της Δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης. Σήμερα, στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, αυτή η ιστορική συναλλαγή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας τολμηρής εποχής. Εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ινστιτούτου, ενώ παράλληλα επιτρέπει σημαντικές επενδύσεις στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Η PeopleCert μοιράζεται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες με εμάς, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την τεχνολογική καινοτομία.»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, τόνισε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον City & Guilds στην οικογένεια της PeopleCert, έναν ιστορικό οργανισμό που εκπροσωπεί αιώνες παράδοσης στην πιστοποίηση δεξιοτήτων. Μαζί ανοίγουμε ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο ανάπτυξης. Επενδύοντας στα προϊόντα, τις πλατφόρμες και τους ανθρώπους του City & Guilds, θα ενισχύσουμε περαιτέρω το θετικό μας αποτύπωμα. Ευχαριστούμε θερμά τη Dame Ann και το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξαιρετική τους διοίκηση. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε μια ισχυρή και καινοτόμο συνεργασία με το City & Guilds Foundation, προωθώντας μαζί τη μεταμορφωτική δύναμη των δεξιοτήτων.»

Τέλος η Διευθύνουσα Σύμβουλος του City & Guilds, Kirstie Donnelly, υπογράμμισε: «Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του οργανισμού. Η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει τους πόρους που απαιτούνται ώστε το έργο του Ιδρύματος να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους, ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες αποκτούν την ευελιξία, επενδύσεις σε καινοτομία και πρόσβαση σε νέες αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς – υπό έναν οργανισμό που συμμερίζεται τις αξίες και τη φιλοδοξία του City & Guilds. Είμαι περήφανη που ηγούμαι της επόμενης φάσης ανάπτυξης, καθώς ο City & Guilds στοχεύει να τριπλασιάσει την εμβέλειά του ώστε να ανταποκριθεί στη διεθνή ζήτηση για δεξιότητες.»

Ο οργανισμός City & Guilds

Ο οργανισμός City & Guilds of London Institute, γνωστός ως City & Guilds, είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, με ιστορία από το 1878. Παρέχει τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα που υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την οικονομική πρόοδο. Το 2024-2025, ο οργανισμός City & Guilds συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της βρετανικής κοινωνίας, με εκτιμώμενη αξία άνω των 15 δισεκατομμυρίων λιρών, μέσω συνεργασιών με περισσότερους από 1.500 εργοδότες και χιλιάδες εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως. Το City & Guilds Foundation, που ιδρύθηκε το 2015, προωθεί φιλανθρωπικές δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στην απασχόληση, αναγνωρίζουν την αριστεία στον χώρο εργασίας και στηρίζουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η PeopleCert

Με έδρα το Λονδίνο και παρουσία σε 200+ χώρες, η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα Global Best Practice frameworks ITIL®, PRINCE2 ® και DEVOPS INSTITUTE®, και τις πιστοποιήσεις αγγλικής γλωσσομάθειας LANGUAGECERT®. Από τις πιστοποιήσεις της έχουν ωφεληθεί εκατομμύρια επαγγελματίες, 50.000 κορυφαίες εταιρείες (82% των Fortune 500) και 800 κυβερνητικοί οργανισμοί παγκοσμίως. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διατίθενται μέσω του παγκόσμιου δικτύου της PeopleCert που περιλαμβάνει 2.500 διαπιστευμένους συνεργάτες και τη βραβευμένη τεχνολογική λύση online proctoring, ενώ τα πιστοποιητικά της αναγνωρίζονται από περισσότερα από 3.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνήσεις. Τον Ιούλιο του 2021, με την εξαγορά της AXELOS (αξίας €450 εκατομμυρίων, που περιλάμβανε τα πνευματικά δικαιώματα του ITIL® και PRINCE2 ®), η PeopleCert ήταν η πρώτη εταιρεία με ελληνικές ρίζες που κατέκτησε το “unicorn status”, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αξία που έκτοτε έχει αυξηθεί σημαντικά.