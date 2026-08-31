ΣΕΠΕ για Private Equity: Στο $1 τρισ. οι επενδύσεις το εξάμηνο – Στην κορυφή η τεχνολογία

Ανθεκτική παραμένει η παγκόσμια αγορά Private Equity, παρά τη γεωπολιτική και μακροοικονομική αβεβαιότητα, με την τεχνολογία να διατηρεί τον ρόλο της ως βασικός προορισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων. Για των λόγων το αληθές, το 1ο εξάμηνο του 2026, η αξία των επενδύσεων PE παγκοσμίως έφθασε το $1 τρισ. μέσω 9.294 συναλλαγών, με τον κλάδο Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (TMT) να συγκεντρώνει $354,7 δισ., σύμφωνα με την έκθεση «Pulse of Private Equity Q2’26» της KPMG.

Τα στοιχεία δείχνουν, πάντως, μια αγορά περισσότερο επιλεκτική. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, η αξία των επενδύσεων περιορίστηκε από $2,4 τρισ. σε $2,3 τρισ., ενώ ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε από 21.060 σε 20.105. Μάλιστα, ο όγκος των deals υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 τριμήνων, υποδηλώνοντας στροφή των επενδυτών προς μεγαλύτερες συναλλαγές και assets υψηλότερης ποιότητας.

Ο TMT παρέμεινε μακράν ο μεγαλύτερος κλάδος για τις επενδύσεις PE, με $354,7 δισ. έως τα μέσα του έτους. Ακολούθησε η βιομηχανική παραγωγή με $154 δισ., ενώ ιδιαίτερη δυναμική εμφάνισε η Ενέργεια και οι Φυσικοί Πόροι, όπου οι επενδύσεις έφθασαν ήδη τα $149,2 δισ., κινούμενες σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ.

Η άνοδος της ενεργειακής επενδυτικής δραστηριότητας συνδέεται πλέον άμεσα και με την τεχνολογική μετάβαση. Η αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες ανάγκες για παραγωγή ενέργειας και υποδομές, παράλληλα με τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή ασφάλεια και μετάβαση.

Η συγκεκριμένη διασύνδεση αναμένεται να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την κατανομή των κεφαλαίων τους επόμενους μήνες. Για το 3ο τρίμηνο του 2026, οι τομείς της Ενέργειας και των Υποδομών, που συνδέονται με την AI, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν μεταξύ των πλέον ελκυστικών επενδυτικών πεδίων για τα Private Equity διεθνώς.

Η AI αλλάζει τα επενδυτικά κριτήρια

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών. Αναγκάζει ταυτόχρονα τα PE funds να επανεξετάσουν την έκθεσή τους σε παραδοσιακές κατηγορίες τεχνολογίας. Ειδικά απέναντι στο software, οι επενδυτές αναμένεται να διατηρήσουν πιο επιφυλακτική στάση, επαναξιολογώντας υφιστάμενα χαρτοφυλάκια υπό το πρίσμα των ανατροπών, που προκαλεί η AI στα επιχειρηματικά μοντέλα. Αντίθετα, σημαντικό ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει το hardware, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες και η ρομποτική.

Πρόκειται για μια μετατόπιση, που δείχνει ότι η AI αρχίζει να λειτουργεί όχι μόνο ως αυτόνομο επενδυτικό theme, αλλά και ως φίλτρο για την αποτίμηση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων τεχνολογικών assets.

Ευρώπη: $343,2 δισ. σε επενδύσεις

Στην περιοχή EMA, οι επενδύσεις PE διαμορφώθηκαν στα $343,2 δισ. μέσω 4.067 συναλλαγών το 1ο εξάμηνο. Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, η αξία τους αυξήθηκε από $775,7 δισ. σε $782,4 δισ., παρά την υποχώρηση του αριθμού των deals από 9.084 σε 8.732.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε $105,3 δισ., καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην περιοχή, με τη Γερμανία να ακολουθεί με $34,9 δισ., τη Γαλλία με $31,1 δισ., την Ιταλία με $24,9 δισ. και την Ισπανία με $21,6 δισ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως, η Αμερική εξακολουθεί να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, με $579,2 δισ. και 4.319 συναλλαγές, εκ των οποίων $545 δισ. και 3.926 deals αντιστοιχούν στις ΗΠΑ.

Το «αγκάθι» των exits

Η μεγάλη εκκρεμότητα για την αγορά παραμένουν τα exits. Μόλις 1.315 αποεπενδύσεις πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως στο 1ο εξάμηνο, αριθμός που κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Η αξία τους, ωστόσο, έφθασε τα $570 δισ., με τις εξαγορές να αντιπροσωπεύουν $262,5 δισ. μέσω 659 συναλλαγών.

Για το 3ο τρίμηνο, η KPMG αναμένει ότι η συνολική επενδυτική δραστηριότητα θα παραμείνει σταθερή, με τα κεφάλαια να εξακολουθούν να κατευθύνονται σε μεγάλες και υψηλής ποιότητας συναλλαγές. Η τεχνολογία παραμένει στο επίκεντρο, αλλά με διαφορετικούς όρους: AI, υποδομές, ενέργεια, hardware και ρομποτική αναδεικνύονται στα πεδία, όπου τα Private Equity αναζητούν πλέον την επόμενη φάση ανάπτυξης.