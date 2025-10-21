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Κεραμέως: Το 13ωρο υπήρχε ήδη, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί
Πολιτική
11:40 - 21 Οκτ 2025

Κεραμέως: Το 13ωρο υπήρχε ήδη, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» μίλησε την Τρίτη (21/10) η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, τις υπερωρίες, τις συλλογικές συμβάσεις, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τα όρια συνταξιοδότησης.  

Αναφερόμενη στην πολυσυζητημένη διάταξη για τη δυνατότητα 13 ωρών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, η κα. Κεραμέως δήλωσε πως «η δυνατότητα για 13 ώρες απασχόλησης υπήρχε και πριν το νομοσχέδιο, αλλά σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Το μόνο που κάνουμε τώρα είναι να δίνουμε τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση μέχρι 37 ημέρες το χρόνο, ο εργαζόμενος να συμπληρώνει τις ώρες αυτές στον ίδιο εργοδότη και να αμείβεται με επιπλέον 40%».

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν περισσότερες ώρες από το βασικό τους ωράριο, συχνά για οικονομικούς λόγους. «Συναντώ καθημερινά εργαζόμενους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και δουλεύουν ήδη 13 ώρες σε δύο εργοδότες. Με ρωτούν: γιατί να μην έχω τη δυνατότητα να δουλεύω τις ίδιες ώρες σε έναν εργοδότη, χωρίς μετακινήσεις και με καλύτερες αποδοχές;»

Η Υπουργός ξεκαθάρισε πως η νέα ρύθμιση δεν αλλάζει το καθεστώς των υπερωριών: «Ό,τι ίσχυε για τη 12η ώρα, ισχύει και για τη 13η. Ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί. Το τονίζουμε ρητά: πρέπει να υπάρχει συναίνεση του εργαζομένου, η άρνηση δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση ή δυσμενή διάκριση».

Σε ερώτηση για το αν ο εργαζόμενος πρέπει να αιτιολογήσει την άρνησή του, η κα. Κεραμέως απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, δεν απαιτείται αιτιολόγηση. Δεν μπορεί να επιβληθεί κάτι που αντιβαίνει στην καλή πίστη. Μπορεί να αρνηθεί όπως και στις 11 και 12 ώρες». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η 9η ώρα εργασίας εμπίπτει στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, δηλαδή μπορεί να την επιβάλει χωρίς συναίνεση.

Απαντώντας στο ερώτημα ποιοι πρότειναν την εισαγωγή της 13ης ώρας, η Υπουργός δήλωσε ότι «ήταν αίτημα και από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά των επιχειρήσεων». Τόνισε ότι είναι υποχρέωσή της να συνομιλεί με όλους τους θεσμικούς εταίρους, αλλά και να βρίσκεται «στην πιάτσα, στην αγορά», ακούγοντας τα πραγματικά προβλήματα.

Σχετικά με το αν υπήρξε συναίνεση από κοινωνικούς εταίρους, ανέφερε ότι η ΓΣΕΕ κατέθεσε παρατηρήσεις και μία εξ αυτών ενσωματώθηκε στη διάταξη. «Αν ήταν, όπως λένε κάποιοι, ένα νομοσχέδιο καταστροφικό και μεσαιωνικό, τότε πώς εξηγείται ότι το μισό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τα 3/5 της Βουλής;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η Υπουργός υποστήριξε ότι αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ενάντια στην αδήλωτη εργασία και υπέρ της διαφάνειας. «Η κάρτα προστατεύει σήμερα περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Από τις 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται στον τομέα της ενέργειας, του χονδρεμπορίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ενώ φέτος, μέχρι τον Αύγουστο, έχουμε 1,8 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες από πέρυσι. Σε κάποιους κλάδους, η αύξηση ξεπερνά το 1000%».

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι εργάζονται σήμερα 13 ώρες σε δύο εργοδότες, η κα. Κεραμέως ανέφερε ότι τα στοιχεία συγκεντρώνονται και θα ανακοινωθούν συνολικά.

Σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αύξησή τους: «Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη, κυρίως λόγω των μνημονιακών παρεμβάσεων. Δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα αλλαγής».

Τέλος, αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις, η κα. Κεραμέως αναφέρθηκε σε νομοθέτημα που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία οδικού χάρτη για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. «Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους ξεκίνησε τον Μάιο και είναι πολύ γόνιμος. Περιμένουμε τις προτάσεις τους τις επόμενες εβδομάδες και, όπως έχω πει, μέχρι το τέλος του χρόνου ο οδικός χάρτης θα έχει εκδοθεί».

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