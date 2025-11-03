CSG: Εξαγορά της MUST Solutions, κατασκευαστή στον χώρο των συστημάτων προώθησης για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη

Ο βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος CzechoslovakGroup (CSG), που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία MichalStrnad, πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγορά στο πλαίσιο της επέκτασής του στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων. Μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής του AviaNera Technologies a.s., ο όμιλος CSG απέκτησε το 51% της σερβικής εταιρείας MUSTSolutions από τον ιδρυτή και κύριο μέτοχό της, Vladimir Jazarević. Το ποσό της συναλλαγής δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα.

Η MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems andTechnolog y Solutions), με έδρα το Βελιγράδι, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων προώθησης για προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το κύριο προϊόν της είναι ένας ανεμιστήρας τζετ 4.000 N, ο μοναδικός του είδους του που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένη εμβέλεια.Επιπλέον, η εταιρεία παράγει έναν τζετ κινητήρα 300 N, σχεδιασμένο για ελαφρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Η εξαγορά της MUST Solutions αποτελεί το πρώτο απτό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, τ ην οποία ανακοινώσαμε με τη δημιουργία της AviaNera Technologies. Στόχος μας είναι η απόκτηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στον τομέα των συστημάτων προώθησης, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο— και συχνά φρένο — στην ανάπτυξη και παραγωγή σύγχρονων μη επανδρωμένων πλατφορμών», δήλωσε ο MichalStrnad, ιδιοκτήτης της CSG.

«Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την κάθετη ολοκλήρωση, που θα μας επιτρέψει να αναπτύσσουμε και να κατασκευάζουμε ολοκληρωμένα συστήματα», πρόσθεσε ο Strnad.

Έχοντας ιδρυθεί πριν από έξι χρόνια, η MUST Solutionsαπασχολεί μια ομ άδα ειδικών στη μηχατρονική και τηναεροδιαστημική μηχανική . Η εταιρεία διαθέτει δικές τηςε γκαταστάσεις ανάπτυξης και ένα εργαστήριο πρωτοτύπων, ικανό για μικρής κλίμακας παραγωγή. Η AviaNera σχεδιάζει να επενδύσει στην επέκταση αυτών των δυνατοτήτων, με στόχοτην παραγωγή κινητήρων σε πλήρη κλ ίμακα για εφαρμογέςστην άμυνα και την πολιτική προστασία.

«Η ισχυρή βιομηχανική βάση της CSG και της AviaNera θα επιτρέψει στη MUST Solutions να αναπτυχθεί γρήγορα. Από το 2026 αναμένουμε να παραδώσουμε στους πελάτες μας αρκετές εκατοντάδες κινητήρες. Η παραγωγή θα επεκταθεί σταδιακά στην Ευρώπη — συμπεριλαμβανομένης και της έδρας μας στηνΤσεχία — καθώς και στην Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης θα παραμείνει στη Σερβία», εξήγησε ο Pavel Čechal, Διευθύνων Σύμβουλος της AviaNeraTechnologies, και πρόσθεσε: «Στόχος μας δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Συνεχίζουμε εντατικά την ανάπτυξη νέων μονάδων συστημάτων προώθησης με εξαιρετικές επιδόσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε να φέρουμε στην αγορά το επόμενο έτος».

«Όταν ιδρύσαμε τη MUST Solutions πριν από έξι χρόνια, η φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο αριστείας για συστήματα προώθησης Μη Επανδρω μένων Αεροσκαφών. Η συνεργασία με την CSG και την AviaNera Technologies αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της αποστολής. Μας παρέχει την υποστήριξη ενός ισχυρού βιομηχανικού ομίλου, ικανό να αναπτύσσει και να κατασκευάζει τις τεχνολογίες μας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα», δήλωσε ο Vladimir Jazarević, ιδρυτής και πρώην κύριος μέτοχος της MUST Solutions.

Η εξαγορά της MUST Solutions αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τομέα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ως βασικού πυλώνα των δραστηριοτήτων της CSG. Η ανάπτυξή του θα συνεχιστεί μέσω περαιτέρω εξαγορών, συνεργασιών με κορυφαίους παίκτες της βιομηχανίας και συνεργιών με άλλες εταιρείες της CSG που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αεροδιαστημικής, των τεχνολογιών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος.

Η MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions) είναι μια σερβική τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Βελιγράδι. Ιδρύθηκε το 2019 από τον ειδικό στα συστήματα προώθησης Μη Επανδρω μένων Αεροσκαφών (UAS), Vladimir Jazarević, και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και παραγωγή προωθητικών μονάδων για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Σχεδιάζει τζετ κινητήρες και ανεμιστήρες για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη διαφόρων κατηγοριών και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη πρωτοτύπων, τις δοκιμές και την ενσωμάτωση κινητήρων σε αεροπορικές πλατφόρμες. Η εταιρεία απασχολεί μια ομάδα ειδικών και προετοιμάζεται για επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων της στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Vladimir Jazarević κατέχει διδακτορικό στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, όπου και αποφοίτησε στην Αεροναυπηγική Μηχανική. Απέκτησε διεθνή εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη στο Universitat Politècnica de Catalunya και στο International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) στη Βαρκελώνη. Πριν από την ίδρυση της MUST Solutions το 2019, εργάστηκε επτά χρόνια στην Engine Development and Production (EDePro), επικεντρωμένος στην ανάπτυξη γεννητριών αερίου και UAV ροτοφόρων (VTOL και ελικόπτερα). Σήμερα συνεχίζει να ηγείται της καινοτομίας στα συστήματα προώθησης που λειτουργούν είτε με αέριο είτε με ηλεκτρισμό, στα συστήματα αυτόματης πλοήγησης και στις προηγμένες μηχατρονικές λύσεις για μη επανδρωμένες αεροπορικές πλατφόρμες.

H CSG

Η Czechoslovak Group (CSG) είναι ένας παγκόσμιος βιομηχανικός-τεχνολογικός όμιλος, ιδιοκτησίας του Τσέχου επιχειρηματία Michal Strnad. Παρέχει τεχνολογίες διεθνώς που συμβάλλουν σε ένα ασφαλέστερο και πιο σταθερό μέλλον. Η CSG εστιάζει στην ανάπτυξη και παραγωγή στρατηγικά σημαντικών προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλων βιομηχανικών κλάδων.

Ο όμιλος διαθέτει βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σερβία, την Ελλάδα και την Ινδία, και εξάγει τα προϊόντα του παγκοσμίως. Η CSG επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη των εταιρειών της και στην ενίσχυση των κύριων δραστηριοτήτων της. Κύρια μέλη του ομίλου περιλαμβάνουν την Excalibur Army (Τσεχία), την TatraTrucks (Τσεχία), την MSM Group (Σλοβακία), την The KineticGroup (ΗΠΑ) και την Eldis (Τσεχία).

Η CSG ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή στρατηγικά κρίσιμων προϊόντων, συστημάτων και τεχνολογιών, απαραίτητων για την άμυνα θεμελιωδών αξιών του πολιτισμού. Απασχολεί περισσότερους από 14.000 εργαζομένους στις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρείες της. Τα έσοδα της CSG για το 2024, συμπεριλαμβανομένης της The Kinetic Groupγια ολόκληρο το έτος, ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ, με ενοποιημένα έσοδα 4 δισ. ευρώ.