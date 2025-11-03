Δυναμική παρουσία της Lavipharm στη διεθνή έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη
Επιχειρήσεις
13:05 - 03 Νοε 2025

Δυναμική παρουσία της Lavipharm στη διεθνή έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

Reporter.gr Newsroom
Η Lavipharm ολοκλήρωσε και φέτος με επιτυχία τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση CPHI 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου στη Φρανκφούρτη, Γερμανίας.

H έκθεση CPHI 2025, μία από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του φαρμακευτικού κλάδου, συγκέντρωσε περισσότερους από 2.400 εκθέτες και 62.000 συμμετέχοντες από 170 χώρες.

Η συνεχιζόμενη παρουσία της Lavipharm ως εκθέτη, αποτελεί στρατηγικής σημασίας βήμα για την διεθνή της ανάπτυξη, προβάλλοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας, την εξειδίκευσή της στη διαδερμική τεχνολογία καθώς και την παρουσία της σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο. Παράλληλα, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για δικτύωση, ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ενίσχυση ήδη υφιστάμενων καθώς και εδραίωση της θέσης της στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά.

Σύμφωνα με τον Τηλέμαχο Λαβίδα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lavipharm: «Η ενεργός συμμετοχή μας και φέτος στη CPHI 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή θέση της εταιρείας στο διεθνές φαρμακευτικό οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, είχαμε την ευκαιρία να αναδείξουμε την καινοτομία της εταιρείας, να ενισχύσουμε σημαντικά τις υπάρχουσες συνεργασίες μας, αλλά και να θέσουμε τις βάσεις για νέες, με στόχο να αξιοποιήσουμε πλήρως την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας και τις παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου μας. Η Lavipharm παραμένει αφοσιωμένη στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη συνεχή επένδυση σε σύγχρονες λύσεις υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο».

