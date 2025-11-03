LG: Έσοδα $15,79 δισ. και κέρδη $497 εκατ. το γ’ τρίμηνο του 2025
13:09 - 03 Νοε 2025

Ισχυρές επιδόσεις στους τομείς Οικιακών Συσκευών και Λύσεων Οχημάτων οδηγούν στα δεύτερα υψηλότερα έσοδα τρίτου τριμήνου στην ιστορία της εταιρείας  

Η LG Electronics Inc. (LG) ανακοίνωσε ενοποιημένα έσοδα ύψους 21.87 τρισεκατομμυρίων KRW (15,79 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη ύψους 688,9 δισεκατομμυρίων KRW (497 εκατ. USD) για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Οι Home Appliance Solution (HS) Company και Vehicle Solution (VS) Company κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις όπως οι δασμοί των ΗΠΑ και η επιβράδυνση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της LG και τη δέσμευσή της για ποιοτική ανάπτυξη, εστιάζοντας σε B2B λύσεις όπως συστήματα οχημάτων και HVAC, σε μη υλικές δραστηριότητες όπως οι συνδρομές και το webOS, καθώς και σε καινοτόμα μοντέλα απευθείας προς καταναλωτές.

Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα B2B της LG αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,9 τρισεκατομμύρια KRW (4,26 δισ. USD), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες συνδρομής οικιακών συσκευών ανήλθαν σε 700 δισεκατομμύρια KRW (505,3 εκατ. USD), σημειώνοντας αύξηση 31% σε σχέση με πέρυσι.

Αποτελέσματα και Προοπτικές ανά Τομέα

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Η HS Company κατέγραψε έσοδα 6,58 τρισεκατομμυρίων KRW (4,75 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 365,9 δισεκατομμυρίων KRW (264,2 εκατ. USD). Η ανάπτυξη προήλθε από τη στρατηγική διπλής κατεύθυνσης που απευθύνεται τόσο στην premium όσο και στη μαζική αγορά, καθώς και από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδρομής και ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτιστοποίηση της παραγωγής και η ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, οδηγώντας σε υψηλότερη κερδοφορία σε ετήσια βάση.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η παγκόσμια αγορά οικιακών συσκευών αναμένεται να παραμείνει απαιτητική λόγω της ασθενούς ανάκαμψης της ζήτησης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Ο τομέας θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες συνδρομής και online πωλήσεων, εστιάζοντας στην ποιοτική ανάπτυξη και στη μείωση κόστους για τη βελτίωση της κερδοφορίας.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Η MS Company κατέγραψε έσοδα 4,65 τρισεκατομμυρίων KRW (3,36 δισ. USD) και λειτουργική ζημία 302,6 δισεκατομμυρίων KRW (218,5 εκατ. USD) για το τρίτο τρίμηνο. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από αυξημένες επενδύσεις marketing λόγω έντονου ανταγωνισμού.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της δραστηριότητας τηλεοράσεων, ενώ ενισχύει την πλατφόρμα webOS μέσω ανάπτυξης διαφημιστικών δυνατοτήτων και διαφοροποίησης περιεχομένου. Παράλληλα, σχεδιάζει να ενδυναμώσει την παρουσία της στις αγορές του Νότου, όπου η ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Η VS Company κατέγραψε έσοδα 2,65 τρισεκατομμυρίων KRW (1,91 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 149,6 δισεκατομμυρίων KRW (108 εκατ. USD). Τα έσοδα έφτασαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο τρίτου τριμήνου, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ήταν η υψηλότερη στην ιστορία της εταιρείας, με περιθώριο κέρδους που ξεπέρασε το 5%.

Παρότι παράγοντες όπως οι αλλαγές στις πολιτικές επιδοτήσεων EV στις ΗΠΑ ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, η εταιρεία στοχεύει στη διατήρηση σταθερής κερδοφορίας μέσω βελτιστοποίησης προϊόντων, μείωσης κόστους και ενίσχυσης της αποδοτικότητας.

LG Eco Solution (ES) Company

Η ES Company κατέγραψε έσοδα 2,17 τρισεκατομμυρίων KRW (1,57 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 132,9 δισεκατομμυρίων KRW (95,9 εκατ. USD). Τα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από ισχυρές εγχώριες πωλήσεις και συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων συνδρομής και online. Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε οριακά λόγω αυξημένων επενδύσεων.

Η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει τη δυναμική ανάπτυξης μέσω της κυκλοφορίας προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για κάθε περιοχή και να διερευνήσει νέες ευκαιρίες στον τομέα των επαγγελματικών συστημάτων HVAC και των βιομηχανικών και ηλεκτροπαραγωγικών ψυκτικών μηχανημάτων. Έχει ήδη εξασφαλίσει σειρά συμβολαίων για λύσεις ψύξης AI data centers σε Βόρεια και Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Ασία, αποδεικνύοντας αισθητή πρόοδο. Παράλληλα, προετοιμάζεται για την εμπορική διάθεση λύσεων υγρής ψύξης νέας γενιάς και διευρύνει τις συνεργασίες της για την ανάπτυξη τεχνολογιών ψύξης με εμβύθιση

