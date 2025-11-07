ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «ληστεία του Λούβρου» τράβηξε τα φλας, αλλά η ALUMIL έγινε viral
Επιχειρήσεις
14:23 - 07 Νοε 2025

Η «ληστεία του Λούβρου» τράβηξε τα φλας, αλλά η ALUMIL έγινε viral

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μπορεί η «κινηματογραφική» ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου να διήρκεσε μόλις επτά λεπτά, όμως η ALUMIL κατάφερε να κλέψει την παράσταση, αποδεικνύοντας ότι η έμπνευση και το χιούμορ είναι τελικά τα ισχυρότερα εργαλεία στο σύγχρονο marketing.

Με αφορμή το δυσάρεστο περιστατικό που μονοπώλησε τα διεθνή ΜΜΕ και έγινε trend στα κοινωνικά δίκτυα, η ALUMIL «άδραξε την ευκαιρία» και δημιούργησε ένα ευρηματικό meme που έκλεψε τις εντυπώσεις. Με μια φωτογραφία του διάσημου στέμματος πίσω από προστατευτική γυάλινη προθήκη, η εταιρεία σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο ότι αν στο Μουσείο χρησιμοποιούσαν πόρτες εισόδου ALUMIL με προηγμένη τεχνολογία RC3, όλα θα ήταν κομπλέ και… στη θέση τους!

ALUMIL_Viral_Meme_5ea6e.png

Η διασκεδαστική αυτή προσέγγιση απέδειξε ότι μια εταιρεία με τεχνογνωσία και κύρος μπορεί ταυτόχρονα να είναι σύγχρονη, ευέλικτη και να μιλάει τη «γλώσσα» των social media. Η ALUMIL κατάφερε όχι μόνο να προσεγγίσει ένα πιο νεανικό κοινό, αλλά και να παρουσιάσει με δημιουργικό τρόπο πως η ασφάλεια δεν χρειάζεται να είναι βαρετή, αλλά μπορεί να γίνει trend!

Με το ευφυές αυτό περιεχόμενο, η ALUMIL ενίσχυσε την εταιρική της ταυτότητα και επιβεβαίωσε πως, εκτός από κορυφαία συστήματα αλουμινίου, διαθέτει και ασυναγώνιστη αίσθηση χιούμορ. Όπως φαίνεται, στην επικαιρότητα υπάρχουν δύο είδη «ληστειών»: αυτές που γεμίζουν πρωτοσέλιδα και αυτές που «κλέβουν» τις καρδιές του κοινού. Η ALUMIL πρωταγωνίστησε στη δεύτερη κατηγορία!

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής

Το ελληνικό Big Pi Ventures II επενδύει στη γαλλική Nutropy που παράγει vegan γαλακτοκομικά προϊόντα
Επιχειρήσεις

Το ελληνικό Big Pi Ventures II επενδύει στη γαλλική Nutropy που παράγει vegan γαλακτοκομικά προϊόντα

Γάλλιο, αλουμίνιο και άμυνα στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της Metlen
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο, αλουμίνιο και άμυνα στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της Metlen

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Προφυλακιστέοι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους – Οι κατηγορίες
Ειδήσεις

Ληστεία στην Τιθορέα: Προφυλακιστέοι έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους – Οι κατηγορίες

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Για οκτώ ένοπλες ληστείες ερευνώνται οι συλληφθέντες

Ληστεία Τιθορέα: Οκτώ άτομα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μετά από κινηματογραφική καταδίωξη
Ειδήσεις

Ληστεία Τιθορέα: Οκτώ άτομα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. μετά από κινηματογραφική καταδίωξη

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ