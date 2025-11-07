Δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:04 - 07 Νοε 2025

Δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής

Reporter.gr Newsroom
Αποκλειστικά για τον Νοέμβριο η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υφιστάμενους συνδρομητές της να αποκτήσουν ένα μοναδικό δώρο. Από σήμερα και έως την 1 Δεκεμβρίου, όλοι οι ιδιώτες πελάτες συμβολαίου κινητής και σταθερής Vodafone που θα αποκτήσουν μία επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορές προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Vodafone.

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι συνδρομητές κινητής Vodafone που θα συνδυάσουν τη σύνδεσή τους με μία νέα σύνδεση σταθερής Full Fiber 300 Plus με 20€ για τους πρώτους 12 μήνες, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή αξίας 100€. Αντίστοιχα, οι υφιστάμενοι συνδρομητές σταθερής Vodafone που θα συνδυάσουν τη σύνδεσή τους με μία νέα σύνδεση κινητής RED Unlimited με 22,04€ για τους πρώτους 12 μήνες, θα λαμβάνουν επίσης δωροεπιταγή αξίας100€. Η προσφορά ισχύει επίσης για υφιστάμενους πελάτες Vodafone που ενεργοποιούν νέα γραμμή Full Fiber 300 Plus ή RED Unlimited, ανεξάρτητα από τη γραμμή που διαθέτουν ήδη.

Παράλληλα, τη δωροεπιταγή αξίας 100€ μπορούν να αποκτήσουν και όσοι πελάτες Vodafone διαθέτουν συνδυαστικό πακέτο σύνδεσης σταθερής και κινητής και επιθυμούν να αποκτήσουν μία επιπλέον σύνδεση κινητής RED Unlimited με 22,04€ για τους πρώτους 12 μήνες ή νέα σύνδεση σταθερής Full Fiber 300 Plus με 20€ για τους πρώτους 12 μήνες.

Με αυτή τη νέα προσφορά, η Vodafone επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαμβάνουν κορυφαίες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ταυτόχρονα να αποκτούν προϊόντα τεχνολογίας με επιπλέον όφελος.

