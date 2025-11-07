Δώρο 100€ για τους συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενοι συνδρομητές κινητής Vodafone που θα συνδυάσουν τη σύνδεσή τους με μία νέα σύνδεση σταθερής Full Fiber 300 Plus με 20€ για τους πρώτους 12 μήνες, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή αξίας 100€. Αντίστοιχα, οι υφιστάμενοι συνδρομητές σταθερής Vodafone που θα συνδυάσουν τη σύνδεσή τους με μία νέα σύνδεση κινητής RED Unlimited με 22,04€ για τους πρώτους 12 μήνες, θα λαμβάνουν επίσης δωροεπιταγή αξίας100€. Η προσφορά ισχύει επίσης για υφιστάμενους πελάτες Vodafone που ενεργοποιούν νέα γραμμή Full Fiber 300 Plus ή RED Unlimited, ανεξάρτητα από τη γραμμή που διαθέτουν ήδη.
Παράλληλα, τη δωροεπιταγή αξίας 100€ μπορούν να αποκτήσουν και όσοι πελάτες Vodafone διαθέτουν συνδυαστικό πακέτο σύνδεσης σταθερής και κινητής και επιθυμούν να αποκτήσουν μία επιπλέον σύνδεση κινητής RED Unlimited με 22,04€ για τους πρώτους 12 μήνες ή νέα σύνδεση σταθερής Full Fiber 300 Plus με 20€ για τους πρώτους 12 μήνες.
Με αυτή τη νέα προσφορά, η Vodafone επιβραβεύει την εμπιστοσύνη των πελατών της, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαμβάνουν κορυφαίες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ταυτόχρονα να αποκτούν προϊόντα τεχνολογίας με επιπλέον όφελος.