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Alumil: Διευκρινίσεις για τη διανομή – Αφορολόγητα αποθεματικά αντί μερίσματος
Ανακοινώσεις
15:45 - 08 Ιουλ 2026

Alumil: Διευκρινίσεις για τη διανομή – Αφορολόγητα αποθεματικά αντί μερίσματος

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 6 Ιουλίου 2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη διανομή προς τους μετόχους διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η εγκριθείσα από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουλίου 2026 διανομή, συνολικού ποσού 972.410,43 ευρώ, ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή επί συνόλου 32.413.681 μετοχών, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από αφορολόγητα αποθεματικά σχηματισθέντα από επιχορηγήσεις επενδύσεων του ν. 3299/2004, κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω διανομή δεν συνιστά διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και κάθε σχετική αναφορά νοείται υπό την έννοια αυτή, ήτοι ως διανομή αφορολόγητων αποθεματικών.

Δεδομένου ότι η διανομή λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση δεκαετίας από τον σχηματισμό των αποθεματικών, το διανεμόμενο ποσό υπάγεται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή ίσο προς το ένα τρίτο του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ήτοι με συντελεστή 7,33%, ο οποίος βαρύνει και αποδίδεται από την Εταιρεία. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των μετόχων ως προς το διανεμόμενο ποσό, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου μερισμάτων και οι μέτοχοι εισπράττουν ολόκληρο το ποσό των 0,03 ευρώ ανά μετοχή χωρίς οποιαδήποτε κράτηση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν αμετάβλητα τα αναφερόμενα στην από 6 Ιουλίου 2026 ανακοίνωση, ήτοι η ημερομηνία αποκοπής την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ο προσδιορισμός των δικαιούχων βάσει των εγγεγραμμένων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και η έναρξη καταβολής μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

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