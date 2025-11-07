Το ελληνικό Big Pi Ventures II επενδύει στη γαλλική Nutropy που παράγει vegan γαλακτοκομικά προϊόντα

Στη διαδικασία συμμετείχαν τόσο υφιστάμενοι όσο και νέοι επενδυτές, ανάμεσά τους το Big Idea Ventures, το σαουδαραβικό fund Beta Lab, η αμερικανική Wyngate Inc. που υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και οι Desai Ventures και PVS Investments, επενδυτικές εταιρείες κλιματικής τεχνολογίας από την Ινδία και την Ολλανδία αντίστοιχα. Συμμετοχή είχε επίσης η σουηδική Axel Johnson μέσω του επενδυτικού της σκέλους Novax. Η Nutropy έλαβε και δημόσια οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά και γαλλικά προγράμματα, με κυριότερο υποστηρικτή την Bpifrance, τη Γαλλική Τράπεζα Δημοσίων Επενδύσεων.

Μέχρι πρόσφατα, οι εναλλακτικές επιλογές γαλακτοκομικών χωρίς ζωική προέλευση σήμαιναν αναπόφευκτους συμβιβασμούς στη γεύση, την υφή και τη διατροφική τους αξία. Με έδρα το Genopole, το σημαντικότερο βιοτεχνολογικό κέντρο της Γαλλίας, η Nutropy έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών χάρη στην εξειδίκευσή της στη ζύμωση ακριβείας (precision fermentation) και στην ανάπτυξη συστατικών με βελτιωμένες λειτουργικές ιδιότητες. Η εταιρεία δημιουργεί νέα γαλακτοκομικά συστατικά χωρίς ζωικά παράγωγα, τα οποία επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων που πλησιάζουν πλήρως τη γεύση, τη θρεπτική αξία και τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών.

Η Nutropy προωθεί την πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία τροφίμων, προσφέροντας λύσεις B2B σε μορφή σκόνης, όπως το “cheeseable milk” — ένα μείγμα σε μορφή πούδρας που μπορεί να μετατραπεί σε τυρί ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Παράγοντας πρωτεΐνες γάλακτος χωρίς τη χρήση ζωικών πόρων, η εταιρεία συμβάλλει τόσο στη δημιουργία νέων προϊόντων γαλακτοκομίας όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του διατροφικού συστήματος.

Η εταιρεία διοικείται από τη Nathalie Rolland, Διευθύνουσα Σύμβουλο (CEO) γαλλικής καταγωγής, και τη Dr. Maya Bendifallah, Επικεφαλής Επιστήμονα (CSO), γαλλοαμερικανικής καταγωγής. Οι δύο ιδρύτριες έχουν βραβευτεί σε σημαντικούς διαγωνισμούς καινοτομίας, όπως το i-Lab Grand Prix 2023 και το πρόγραμμα France 2030, και καθοδηγούνται από αξίες όπως η περιβαλλοντική ευαισθησία, η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία των ζώων.

Καινοτομία που αλλάζει τη γαλακτοβιομηχανία

Η λύση που προσφέρει η Nutropy στηρίζεται στη ζύμωση ακριβείας, μια διαδικασία παρόμοια με εκείνη της παραγωγής μπύρας, για την παραγωγή καζεϊνών — των πρωτεϊνών του γάλακτος που καθορίζουν τη γεύση και την υφή του τυριού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι καζεΐνες που παράγει η εταιρεία είναι μοριακά και γενετικά ίδιες με εκείνες που προέρχονται από τις αγελάδες, εξασφαλίζοντας αυθεντικό αποτέλεσμα χωρίς ζωική συμμετοχή.

Χρησιμοποιώντας την επιστημονική της τεχνογνωσία, η Nutropy προσφέρει στη γαλακτοκομική βιομηχανία πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας με βελτιωμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Η πολυετής έρευνα και ανάπτυξη (R&D) της εταιρείας οδήγησε στη δημιουργία έτοιμων προς χρήση λύσεων γαλακτοκομίας σε μορφή σκόνης, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν άμεσα στις υφιστάμενες παραγωγικές διαδικασίες.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: να προσφέρουμε έτοιμες προς χρήση λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση της βιομηχανίας τροφίμων σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα γεύσης, διατροφικής ποιότητας και αξίας για τον καταναλωτή», επισημαίνει η Nathalie Rolland, CEO της Nutropy.

Οι plug & play λύσεις της Nutropy λειτουργούν συμπληρωματικά με το ζωικό γάλα, βοηθώντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γαλακτοκομικής βιομηχανίας. Η χρήση τους μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατανάλωση νερού και γης, καθώς και τους κινδύνους που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, όπως η μετάδοση ασθενειών και η αντοχή στα αντιβιοτικά.

Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε επαφές με ελληνικές και διεθνείς γαλακτοβιομηχανίες που ενδιαφέρονται για τις καινοτόμες λύσεις της, καθώς και με ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για πιθανές συνεργασίες. Παράλληλα, ενισχύει την ομάδα της με διεθνείς επιστήμονες και αναζητά συνεχώς νέο ταλέντο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εμπιστοσύνη των επενδυτών

Τα 7 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή καζεΐνης σε βιομηχανική κλίμακα, την περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων γαλακτοκομίας σε σκόνη και την επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρείας. Η Nutropy στοχεύει σε διεθνή εξάπλωση, δίνοντας έμφαση σε αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η Ασία και η Ευρώπη.

Dr. Sarah Jones, Principal στη Zero Carbon Capital: «Μετά το βόειο και το αρνίσιο κρέας, η παραγωγή τυριού ευθύνεται για τις υψηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα. Για χρόνια, οι εναλλακτικές λύσεις χωρίς ζωικά συστατικά είχαν κατώτερη γεύση από τα συνηθισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Nutropy έρχεται για να το αλλάξει αυτό. Η εταιρεία παράγει καζεΐνη μέσω ζύμωσης και την διαθέτει σε μια μορφή έτοιμη για να παραχθεί τυρί με ισάξια γεύση και σύνθεση με τα γνωστά μας τυριά. Στηρίζουμε με ενθουσιασμό μια ομάδα που θα φέρει στο ευρύ κοινό ένα τυρί με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»

Guy Krief, Partner στη Big Pi Ventures: «Η Nutropy ξεκλειδώνει την νέα γενιά βιώσιμων γαλακτοκομικών προϊόντων συνδυάζοντας βαθιά γνώση τεχνολογίας τροφίμων με την μέθοδο της ζύμωσης ακριβείας (precision fermentation). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καλύπτει τόσο τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες όσο και την αναζήτηση αυθεντικής γεύσης σε τυριά μη ζωικής προέλευσης από τους καταναλωτές. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε τη Nathalie, τη Maya και την ομάδα της Nutropy στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που μπορεί να μετασχηματίσει τη διεθνή γαλακτοκομική βιομηχανία.»

Ανάπτυξη της αγοράς πρωτεϊνών γάλακτος μέσω ζύμωσης

Ο τομέας των γαλακτοκομικών πρωτεϊνών που παράγονται μέσω ζύμωσης ακριβείας αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της παγκόσμιας γαλακτοκομικής βιομηχανίας, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 900 δισ. ευρώ. Με την αυξανόμενη ζήτηση γαλακτοκομικών και τη μείωση των αγροτών παγκοσμίως, προβλέπεται έλλειψη γάλακτος αξίας έως 75 δισ. δολαρίων μέχρι το 2030.

Η Nutropy συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, προσφέροντας συστατικά χωρίς ζωική προέλευση που επιτρέπουν στους καταναλωτές να απολαμβάνουν την αυθεντική γεύση των γαλακτοκομικών προϊόντων, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.