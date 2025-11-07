Γάλλιο, αλουμίνιο και άμυνα στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης της Metlen

Με εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες αναμένεται να πορευθεί τα επόμενα χρόνια η Metlen και ο πρόεδρός της, Ευάγγελος Μυτιληναίος, που πλέον έχει απελευθερωθεί από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και μπορεί να δώσει έμφαση στην ανάπτυξή της.

Ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό «σήμα» που εκπέμπει ο τρίτος κατά σειρά μετασχηματισμός του ομίλου, που παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής Ευάγγελο Μυτιληναίο. Δεν είναι τυχαίο ότι, λίγο πριν από την παρουσίαση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν στη Ρώμη, όπου είχε συναντήσεις για επέκταση των συνεργασιών του τομέα της άμυνας, που αναπτύσσεται γρήγορα με πέντε μονάδες, στις οποίες σύντομα θα προστεθεί και μια έκτη.

Όπως τόνισε, πάντως, για τον τρίτο μετασχηματισμό ο κ. Μυτιληναίος «η ραγδαία ανάπτυξη του ομίλου, σε συνδυασμό με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες, καθιστούν αναγκαίους ουσιαστικούς μετασχηματισμούς κάθε τρία με τέσσερα χρόνια». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο όμιλος διασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη, τη δημιουργία συνεργειών και τη μέγιστη αποδοτικότητα, αλλά και την ικανότητα να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο τρίτος αυτός μετασχηματισμός έρχεται να απλοποιήσει περαιτέρω το επιχειρηματικό μοντέλο της Metlen, το οποίο έχει ήδη αποδείξει την αξία του μέσω των δύο βασικών πυλώνων της – Ενέργεια και Μέταλλα – οι οποίοι υποστηρίζονται στρατηγικά από τους τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Στόχος, όπως εξήγησε ο κ. Μυτιληναίος, είναι η συγκέντρωση δραστηριοτήτων, η επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποδοτικού οργανισμού, ικανού να αναπτύσσεται τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Νέα ηγεσία – Ο Χρήστος Γαβαλάς νέος CEO

Έτσι, σε μια ιστορική στιγμή, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αποχωρεί από τη θέση του CEO, παραμένοντας εκτελεστικός πρόεδρος, ενώ ο Χρήστος Γαβαλάς αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Ο ίδιος ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι η επιλογή στελέχους από τα «σπλάχνα» του ομίλου ήταν συνειδητή, καθώς «ο καλύτερος CEO του κόσμου να ερχόταν, θα χρειαζόταν δύο-τρία χρόνια για να μάθει τον όμιλο – εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια». Ο κ. Γαβαλάς εργάζεται στη Metlen από το 2001 και, όπως σημείωσε ο πρόεδρος, «γνωρίζει άριστα κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας και διαθέτει μια από τις πιο δεμένες ομάδες στελεχών».

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, ο νέος CEO υπογράμμισε πως στόχος του είναι να συνεπικουρήσει τον κ. Μυτιληναίο στη συνεχή πορεία ανάπτυξης της Metlen, τονίζοντας ότι «η εταιρεία ό,τι έχει κατακτήσει, το έχει πετύχει με την αξία της». Υπενθύμισε ότι η Metlen δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε αύξηση κεφαλαίου στα 35 χρόνια παρουσίας της στο χρηματιστήριο, ενώ σήμερα πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών προέρχεται από το εξωτερικό. «Είμαστε πλέον παρόντες σε 50 χώρες και συνεργαζόμαστε με 125 τράπεζες διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οργανωτική αναδιάρθρωση και νέα διοικητική δομή

Στο πλαίσιο του τρίτου μετασχηματισμού, διαμορφώνεται νέα διοικητική και οργανωτική δομή. Το διοικητικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει τρεις εκτελεστικές θέσεις: του προέδρου Ευάγγελου Μυτιληναίου, του αντιπροέδρου Ευάγγελου Χρυσάφη και του CEO Χρήστου Γαβαλά. Δημιουργείται θέση Chief Geopolitical Officer, ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον αντιπρόεδρο και θα έχει αρμοδιότητα την ενεργητική διαχείριση κινδύνων και τη βελτίωση της οργανωσιακής ευελιξίας.

Παράλληλα, ο Λουκάς Ζιώμας αναλαμβάνει Chief of Staff, ενώ η Φωτεινή Ιωάννου, με τραπεζικό υπόβαθρο, μετακινείται στη θέση της Group CFO. Ο Έλενος Καραΐνδρος διευρύνει τον ρόλο του ως Chief Strategy & M&A Officer, ενώ συνεχίζει και ως CEO της M Concessions, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική βαρύτητα του τομέα παραχωρήσεων για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.

Στροφή σε τεχνολογίες, άμυνα και κρίσιμα μέταλλα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές του κ. Μυτιληναίου στους νέους τομείς δραστηριότητας της Metlen.

Ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με αμερικανικούς φορείς για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου με στρατηγική σημασία. «Οι ΗΠΑ παράγουν 30 τόνους τον χρόνο, ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε να παράγουμε 50. Καταλαβαίνουμε όλοι τη διαφορά και τις δυνατότητες που ανοίγονται», σημείωσε.

Παράλληλα, η Metlen ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα της άμυνας, όχι ως απλός εργολάβος έργων, αλλά με στόχο τη δημιουργία ενός τεχνολογικού hub που θα παράγει πλήρως καθετοποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο όμιλος προχωρά σε νέες επενδύσεις στον Βόλο, όπου σχεδιάζει την εξαγορά έκτου εργοστασίου, ενώ ήδη διαθέτει πέντε μονάδες παραγωγής. «Κρατήστε το αυτό», σχολίασε ο κ. Μυτιληναίος, υπονοώντας ότι η παρουσία της Metlen στην αμυντική βιομηχανία θα διευρυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Επέκταση στη Γαλλία – νέα εξαγορά υπό εξέταση

Στο εξωτερικό, ο όμιλος έχει εκδηλώσει, με βάση πληροφορίες, ενδιαφέρον για εξαγορά μεγάλης βιομηχανίας αλουμινίου στη Δουνκέρκη της Γαλλίας, η οποία αν και σήμερα είναι ζημιογόνα, μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να μετατραπεί σε κερδοφόρα και να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το “Αλουμίνιον της Ελλάδος”. Η κίνηση αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της Metlen στον ευρωπαϊκό χώρο των μετάλλων και θα προσδώσει νέες προοπτικές εξαγωγικής ανάπτυξης.

Η ενέργεια

Αναφερόμενος στον τομέα της ενέργειας, ο κ. Μυτιληναίος επισήμανε ότι η Metlen εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτούνται δύο ενιαίες επιχειρησιακές μονάδες:

Το Renewables Energy Transition Platform, που ενοποιεί τις δραστηριότητες των ΕΜ Renewables και ΕΜ Power Projects, δημιουργώντας μια παγκόσμια πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης.

Το Fully Integrated Energy Utility, που καλύπτει όλο το φάσμα της ενέργειας – από την παραγωγή και τη διαχείριση έως το λιανικό εμπόριο και τις διεθνείς δραστηριότητες σε Gas & Power.

Στον τομέα Μετάλλων, τρεις νέοι άξονες αναδεικνύουν τη στρατηγική κατεύθυνση: η αλυσίδα αξίας αλουμινίου, ο κύκλος κρίσιμων πρώτων υλών (με έμφαση σε γάλλιο, γερμάνιο και σκάδιο) και το Μ Technologies, που σηματοδοτεί τη στροφή στην έρευνα, την ανάπτυξη και την ελληνική αμυντική τεχνολογία.

Νέος ρόλος για τη ΜΕΤΚΑ – προοπτική εισόδου στο Χ.Α.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Metlen στον τομέα Υποδομών και Παραχωρήσεων, ο οποίος λειτουργεί υπό την ομπρέλα της ΜΕΤΚΑ. Ο κ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε «πολύ δύσκολη αλλά απόλυτα επιτυχημένη» την απόφαση εισόδου του ομίλου στις κατασκευές, σημειώνοντας πως «μέσα σε τέσσερα χρόνια η ΜΕΤΚΑ έγινε η πιο περιζήτητη εταιρεία του κλάδου και δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ». Υπογράμμισε ακόμη ότι το 2026 δεν αποκλείεται η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο, εφόσον επιτευχθεί η κατάλληλη αποτίμηση.

Την ηγεσία του τομέα έχουν οι Ευάγγελος Χρυσάφης (εκτελεστικός αντιπρόεδρος Metlen και πρόεδρος ΜΕΤΚΑ), Ντίνος Μπενρουμπής (CEO ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ) και Έλενος Καραΐνδρος (πρόεδρος και CEO Μ Παραχωρήσεις).

Οι στόχοι

Στόχος είναι η συγκέντρωση δραστηριοτήτων, η αύξηση της ταχύτητας λήψης αποφάσεων και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού οργανισμού που θα μπορεί να αναπτύσσεται οργανικά και μη οργανικά, εντός και εκτός Ελλάδας. Στον τομέα της Ενέργειας, η εταιρεία προχωρά στη συνένωση δραστηριοτήτων σε δύο ενιαίες επιχειρησιακές μονάδες:

Το Renewables Energy Transition Platform, που ενσωματώνει τις δραστηριότητες των ΕΜ Renewables και ΕΜ Power Projects, δημιουργώντας μια παγκόσμια πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης με κοινό όραμα, τεχνογνωσία και διεθνή εμβέλεια. Το Fully Integrated Energy Utility, που καλύπτει όλο το φάσμα της ενέργειας — από την παραγωγή και το energy management έως το retail και τις διεθνείς δραστηριότητες Gas & Power — εξασφαλίζοντας τη συνοχή και την ολοκληρωμένη παρουσία της Metlen σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας.

Στον τομέα των Μετάλλων, ο μετασχηματισμός οργανώνει τις δραστηριότητες σε τρεις βασικούς άξονες:

Το Integrated Aluminium Value Chain, που περιλαμβάνει την πλήρη αλυσίδα αξίας του αλουμινίου,

Το Critical Raw Materials Circle, που αναπτύσσει επενδύσεις σε κρίσιμα μέταλλα όπως γάλλιο, γερμάνιο και σκάδιο,

Και το Μ Technologies, που σηματοδοτεί τη στροφή της εταιρείας στην ανάπτυξη ελληνικής τεχνολογίας και R&D στον τομέα της άμυνας.

Αμυνα – Στρατηγική Επανεκκίνηση και Διεθνής Προοπτική

Η Άμυνα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο μετασχηματισμό, αποτελώντας τον τέταρτο πυλώνα ανάπτυξης της Metlen. Μέσω της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), του Hellenic Defence Cluster (EL Technologies) και των συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανικής πλατφόρμας με εξαγωγικό προσανατολισμό και έμφαση στην τεχνολογική αυτάρκεια.

Η στρατηγική της Metlen στην άμυνα βασίζεται σε τρία θεμέλια:

Εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών και της βιομηχανικής βάσης.

Ανάπτυξη ελληνικής τεχνολογίας και R&D για εφαρμογές αιχμής του τομέα της άμυνας

Ενίσχυση συνεργασιών με διεθνείς ομίλους, ώστε η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και ΝΑΤΟϊκά προγράμματα αμυντικής παραγωγής.

Η Metlen φιλοδοξεί να καταστήσει την άμυνα όχι μόνο πεδίο εθνικής σημασίας αλλά και πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και εξαγωγικής δραστηριότητας, με τεχνολογική βάση που συνδέει τη βιομηχανία, την καινοτομία και την ενεργειακή αυτάρκεια.

Οι Υποδομές και Παραχωρήσεις ενισχύονται ως σταθερός πυλώνας τεχνογνωσίας, συνεισφέροντας καθοριστικά στην κερδοφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, με εντυπωσιακή δυναμική αύξησης εσόδων και σχέδια για μελλοντική εισαγωγή στο χρηματιστήριο, κάτι που αναμένεται σε ένα χρόνο.

Ο Τρίτος Μετασχηματισμός συνοδεύεται από ανανεωμένη εταιρική διακυβέρνηση και νέα ηγετική ομάδα που ενισχύει το στρατηγικό βάθος και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της Metlen. Για πρώτη φορά, ο ρόλος του Executive Chairman διαχωρίζεται από εκείνον του Group CEO, μια αλλαγή που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ωριμότητας και διακυβέρνησης.

Ο νέος Group CEO, κ. Χρήστος Γαβαλάς, αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία του στον χρηματοοικονομικό τομέα και τη βαθιά γνώση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής εστίασης και την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, το νέο οργανόγραμμα αναδεικνύει νέα γενιά ηγετών με εμπειρία, τεχνογνωσία και όραμα, ενώ η εταιρεία δημιουργεί ενιαίο χρηματοοικονομικό κέντρο (CFO Office) υπό τη Φωτεινή Ιωάννου, συνενώνοντας Finance, Treasury, Investor Relations και Digital Transformation, για ενιαία στρατηγική επικοινωνία με τις αγορές και τους επενδυτές.

Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο Νίκος Παπαπέτρου, ως Chief Executive Director.

Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από:

o Το Integrated Utility του οποίου ηγείται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ως Chief Executive Director.

o Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως Chief Executive Director.

Στον Κλάδο των Μετάλλων συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, εποπτεύοντας τις δραστηριότητες Integrated Aluminum Value Chain, Critical Raw Materials & Circular Metals.

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, η Metlen ενισχύει τη συμμόρφωσή της με τα διεθνή πρότυπα (UK Corporate Governance Code) και διαμορφώνει ένα διοικητικό συμβούλιο υψηλών προδιαγραφών, με πλειοψηφία ανεξάρτητων μελών, διεθνή εμπειρία και έμφαση στη διαφορετικότητα και τη διαφάνεια.

Μέσα από τον Τρίτο Μετασχηματισμό, η Metlen οικοδομεί ένα σύγχρονο, παγκόσμιο, πλήρως ενοποιημένο επιχειρηματικό οργανισμό, ικανό να αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, να προσαρμόζεται στις ραγδαίες αλλαγές του περιβάλλοντος και να δημιουργεί διατηρήσιμη αξία για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία.

Με στρατηγική σαφήνεια, ισχυρή ηγεσία και λειτουργική πειθαρχία, η Metlen στοχεύει στην επίτευξη EBITDA 2 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας το πιο ώριμο και φιλόδοξο στάδιο της ιστορικής της πορείας.





