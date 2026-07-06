ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1 περ. (4) και την παρ. 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens και το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 25/15.04.2024 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., ότι, δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε στις 6 Ιουλίου 2026 και της από 06.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 συνολικού ποσού εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (972.410,43 ευρώ), ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή, επί συνόλου 32.413.681 μετοχών.

Η διανομή πραγματοποιείται από αφορολόγητα αποθεματικά σχηματισθέντα από επιχορηγήσεις επενδύσεων του ν. 3299/2004, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 και των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018. Επειδή η διανομή λαμβάνει χώρα μετά την παρέλευση δεκαετίας από τον σχηματισμό των αποθεματικών, το διανεμόμενο ποσό υπάγεται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή ίσο προς το ένα τρίτο του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ήτοι με συντελεστή 7,33%, ο οποίος βαρύνει και αποδίδεται από την Εταιρεία. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των μετόχων ως προς το διανεμόμενο ποσό και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι εισπράττουν ολόκληρο το ποσό των 0,03 ευρώ ανά μετοχή χωρίς οποιαδήποτε κράτηση.

Από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιείται μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως ακολούθως:

α. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), στους οποίους οι δικαιούχοι μέτοχοι έχουν χορηγήσει δικαίωμα είσπραξης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τις σχετικές αποφάσεις της.

β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens Α.Ε., η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η καταβολή του μερίσματος μέσω της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» θα διενεργείται έως τις 30 Ιουλίου 2027. Μετά την ημερομηνία αυτή και έως τη συμπλήρωση της κατά νόμον πενταετίας, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία στα γραφεία της.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.