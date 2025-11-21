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Check Point Research: Καταγράφει έκρηξη ψεύτικων ιστότοπων ενόψει Black Friday
Επιχειρήσεις
17:24 - 21 Νοε 2025

Check Point Research: Καταγράφει έκρηξη ψεύτικων ιστότοπων ενόψει Black Friday

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Φέτος το Black Friday, οι κυβερνοεγκληματίες εντείνουν ραγδαία τη δραστηριότητά τους, δημιουργώντας μαζικά παραπλανητικούς ιστότοπους που μιμούνται γνωστά retail brands και στοχεύουν ανυποψίαστους καταναλωτές. Σύμφωνα με νέα ευρήματα της Check Point Research (CPR), παρατηρείται ανησυχητική αύξηση στα νέα domains με θεματολογία Black Friday: 1 στα 11 από τα sites που καταχωρήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αποδείχθηκε κακόβουλο, συχνά σχεδιασμένο να μιμείται αξιόπιστες εταιρείες όπως Amazon, AliExpress και HOKA.

Βασικά Ευρήματα

  • 1 στα 11 νέα Black Friday websites είναι κακόβουλο, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη αύξηση στις οργανωμένες απάτες που στοχεύουν στην υποκλοπή κωδικών και στοιχείων πληρωμής.
  • Οι εγκληματίες δημιουργούν μαζικά scam sites με αυτοματοποιημένα πρότυπα ονομασίας, όπως“2025+country+BlackFriday, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο ανά χώρα. Αυτό υποδηλώνει βιομηχανική κλίμακα στις επιχειρήσεις κυβερνοεγκλήματος — όχι μεμονωμένες phishing επιθέσεις.
  • 519 νέα domains σχετιζόμενα με Amazon/AliExpress/Alibabaκαταχωρήθηκαν μόνο τον Οκτώβριο — αύξηση24% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (1.288 domains) και 12% σε ετήσια βάση. Από αυτά, 1 στα 25 χαρακτηρίστηκε ως κακόβουλο.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την κυβερνοασφάλεια και τους καταναλωτές

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι εποχικές καταναλωτικές τάσεις λειτουργούν πλέον ως καταλύτης για οικοσυστήματα απάτης που εξελίσσονται γρήγορα — συχνά με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την ταχύτητα και τη μαζικότητα, αποσπώντας στοιχεία πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης και προσωπικά δεδομένα πριν καν καταλάβει ο χρήστης ότι έχει εξαπατηθεί.

Χάρη στην αυτοματοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση έτοιμων προτύπων, οι δράστες δεν χρειάζεται να είναι έμπειροι προγραμματιστές. Μπορούν να αναπαράγουν την ίδια απάτη ξανά και ξανά, προσαρμόζοντας κάθε site στη χώρα και στο εκάστοτε shopping event — επεκτείνοντας έτσι την εμβέλεια και τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Ο Omer Dembinsky, Data Group Manager στην Check Point Research δήλωσε σχετικά:

«Οι φετινές επιθέσεις για το Black Friday δεν είναι απλώς περισσότερες — είναι εξυπνότερες, πιο στοχευμένες και πλήρως αυτοματοποιημένες. Οι πιο επιτυχημένες απάτες εκμεταλλεύονται τη χρονική συγκυρία, την εξοικείωση με τα brands και την παρόρμηση της στιγμής. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τεχνικές μαζικής παραγωγής domains, αντιγραφής εμπορικών σημάτων και AI-based templating, δημιουργώντας ψεύτικα e-shops πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν οι retailers να τα κατεβάσουν. Η καλύτερη άμυνα είναι η πρόληψη: μην εμπιστεύεστε έναν Black Friday σύνδεσμο μόνο επειδή φαίνεται αληθινός — ελέγξτε το domain, χρησιμοποιήστε εργαλεία ασφαλείας που αξιολογούν νέα sites και σκεφτείτε δύο φορές πριν εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας· μπορεί να απέχετε ένα κλικ από το να παραδώσετε την ψηφιακή σας ταυτότητα».

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