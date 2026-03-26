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Κομισιόν: Ένα στα τρία online καταστήματα παραπλανά καταναλωτές στη «Black Friday»
ΕΜΠΟΡΙΟ
15:24 - 26 Μαρ 2026

Κομισιόν: Ένα στα τρία online καταστήματα παραπλανά καταναλωτές στη «Black Friday»

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά παράπονα για παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της "Black Friday" διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση ελέγχους που διεξήχθησαν σε διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής σε περισσότερα από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων σε πάνω από 300 διαδικτυακούς εμπόρους κατά τη διάρκεια της "Black Friday" και της "Cyber Monday", το 30% των καταστημάτων χρησιμοποίησε παραπλανητικές εκπτώσεις, ανεβάζοντας τεχνητά τις τιμές των προϊόντων λίγο πριν τις πωλήσει.

Οι Βρυξέλλες καταδίκασαν επίσης τεχνικές πωλήσεων σχεδιασμένες να επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Το 36% των εμπόρων προσπάθησε να προσθέσει προϊόντα στο καλάθι των καταναλωτών χωρίς ρητή συγκατάθεσή τους, ενώ το 18% χρησιμοποίησε πρακτικές υψηλής πίεσης, όπως ψευδείς ισχυρισμούς ότι προϊόντα εξαντλούνται ή χρονοδιακόπτες αντίστροφης μέτρησης για να παρακινήσουν σε γρήγορη αγορά.

Επιπλέον, το 10% των καταστημάτων επιβάρυνε τους καταναλωτές με πρόσθετες χρεώσεις στο τέλος της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, όπως έξοδα αποστολής ή υπηρεσιών, κάτι που θεωρείται παράνομο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας καταναλωτή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται χωρίς τη συγκατάθεση των καταναλωτών — παραπλανητικές τιμές, ψευδείς ισχυρισμοί διαθεσιμότητας ή απόκρυψη επιπλέον χρεώσεων — παραβιάζουν τη νομοθεσία και ότι οι εθνικές αρχές προστασίας καταναλωτών μπορούν πλέον να επιβάλουν κυρώσεις στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

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