Διάγγελμα Ζελένσκι: Η Ουκρανία σε δίλημμα, είτε να χάσει τον βασικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι απευθύνθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο στον ουκρανικό λαό σε δραματικούς τόνους τονίζοντας ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σκληρή επιλογή μεταξύ απώλειας της αξιοπρέπειας της ή του κινδύνου απώλειας του βασικού της εταίρου (ΗΠΑ).

Η αμερικανική πλευρά άσκησε πρέσινγκ για αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, ενώ ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας.

Ουσιαστικά, ο Ζελένσκι υπονοεί έναν εκβιασμό από την κυβέρνηση Τραμπ., καθώς καλείται είτε να επιλέξει την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, είτε να χάσει την αμερικανική υποστήριξη.

Η δυσκολότερη στιγμή ιστορία της χώρας

Ο Ουκρανός πρόεδρος στην έκκληση που απηύθυνε προς τον λαό της χώρας του κινήθηκε σε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους, μετά το σκληρό πρέσινγκ της αμερικανικής πλευράς να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε στους πολίτες ότι η χώρα καλείται να επιλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, ο δυσκολότερος, και περαιτέρω κίνδυνοι».

«Αυτή τη στιγμή, η πίεση προς την Ουκρανία είναι από τις βαρύτερες», παραδέχθηκε, προαναγγέλλοντας εποικοδομητική αναζήτηση λύσεων με τις ΗΠΑ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», είπε.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θέλουν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά και τη δημοσιοποίηση προσχεδίου των 28 σημείων, από το οποίο προκύπτει ότι το Κίεβο πρέπει να προβεί σε ιδιαίτερα σκληρές παραχωρήσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συνομιλήσει αργότερα σήμερα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με αντικείμενο το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.