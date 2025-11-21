Δίκη Βαλυράκη: Καταγγελίες για δολοφονία και σχέδιο συγκάλυψης από τον κουνιάδο του θύματος

Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζεται, με τον αδελφό της συζύγου του να καταθέτει ως μάρτυρας και να επιμένει ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού ήταν «δολοφονία» και μέρος «σχεδίου συγκάλυψης».

Κατά την κατάθεσή του, η οποία έγινε παρουσία της δικηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο μάρτυρας μίλησε για οργανωμένη δράση. «Εγώ το χαρακτηρίζω εγκληματική οργάνωση, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι δράστες είναι συγκεκριμένοι», είπε, προσθέτοντας πως «από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σχέδιο υψηλής ραπτικής».

Υποστήριξε ακόμη ότι την ημέρα του περιστατικού «δεν υπήρχε κανένα σκάφος του Λιμενικού στην περιοχή», κάτι που, όπως είπε, συνέβη «για προφανείς λόγους». Έκανε λόγο για «αρχαιοκαπηλία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι «τη δουλειά του Λιμενικού την έκαναν οι ψαράδες».

Ο μάρτυρας, κουνιάδος του θύματος, ανέφερε ότι είχε «πολύ στενή σχέση» με τον Βαλυράκη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει να δέχεται ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.