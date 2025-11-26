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Theon: Σύμβαση με τον γερμανικό στρατό για οπλικά εξαρτήματα αξίας άνω των €100 εκατ.
Επιχειρήσεις
19:35 - 26 Νοε 2025

Theon: Σύμβαση με τον γερμανικό στρατό για οπλικά εξαρτήματα αξίας άνω των €100 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη (26/11), η ΤΗΕΟΝ ΙΝΤΕRNATIONAL PLC (THEON) ανακοίνωσε την υπογραφή Συμφωνίας-Πλαίσιο με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας (Bundeswehr) για έως και 25.000 set προσαρτώμενων θερμικών συστημάτων της. Η σύμβαση περιλαμβάνει αρχική δεσμευτική παραγγελία περίπου 6.000 set και πρόσθετα δικαιώματα 19.000 set, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή της Συμφωνίας-Πλαίσιο πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/11) νωρίτερα στο Koblenz και αποτελεί τη μεγαλύτερη προμήθεια προσαρτώμενων θερμικών αυτού του τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως σήμερα, καθώς και τη μεγαλύτερη παραγγελία της THEON για το συγκεκριμένο προϊόν. Η THEON θα ανακοινώσει το συνολικό ύψος παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων για το 2025 στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μετά την υπογραφή της ήδη ανακοινωθείσας τροποποίησης με τον οργανισμό OCCAR.

Η εταιρία σκοπεύει να συναρμολογήσει τα συστήματα στις εγκαταστάσεις της στο Wetzlar της Γερμανίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή διεκπεραίωση παραγγελιών σε τοπικό επίπεδο και της επιτυχημένης επέκτασης του γεωγραφικού της αποτυπώματος, έχοντας επενδύσει σε τέσσερις γερμανικές εταιρίες κατά τα τελευταία έτη.

Με την εξασφάλιση της εν λόγω σύμβασης, η THEON επικράτησε για μία ακόμη φορά σε διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εξοπλισμού, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υποστήριξης (BAAINBw) των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων (Bundeswehr). Σε συνέχεια της παραγγελίας για το θερμικό προσάρτημα IRIS‑C, αυτός είναι ο δεύτερος διαγωνισμός που κερδίζει η THEON στη Γερμανία στον τομέα της ψηφιακής και θερμικής τεχνολογίας μέσα στο τρέχον έτος.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής CEO και Business Development Director της THEON, τονίζει: «Η σύμβαση αυτή αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση της μεγάλης αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας της τεχνολογίας της THEON. Η αποδεδειγμένη μας εξειδίκευση στην τεχνολογία της νυχτερινής όρασης επεκτείνεται πλέον δυναμικά στην πλέον προηγμένη τεχνολογία της θερμικής απεικόνισης, οι οποίες συνδυάζονται στο οικοσύστημα προϊόντων A.R.M.E.D.. Χάρη στις συνεχώς διευρυμένες παραγωγικές μας δυνατότητες στην Ελλάδα και τη Γερμανία, μπορούμε να παραδίδουμε με αξιοπιστία και να ανταποκρινόμαστε στην αυξανόμενη ζήτηση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, και με το ενδιαφέρον και την απήχηση που κερδίζουμε στην αγορά.»

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