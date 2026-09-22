ΚΕΝ Θήβας: Καταγγελίες νεοσυλλέκτων για τρωκτικά, συνωστισμό και προβλήματα στην επάρκεια του φαγητού

Άμεσους ελέγχους και συγκεκριμένα μέτρα για τις συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Θήβας ζητά ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από συνεργασία με τον τομέα Άμυνας του κόμματος.

Ο βουλευτής μεταφέρει καταγγελίες νεοσυλλέκτων και γονέων για παρουσία τρωκτικών και εντόμων, ελλιπή καθαριότητα, συνωστισμό, ανεπαρκές ζεστό νερό και προβλήματα στην ποιότητα και την επάρκεια του φαγητού. Ζητά επίσης να διερευνηθούν η αναφορά για ηλεκτροπληξία σε χώρο λουτρών και τα καταγγελλόμενα περιστατικά εμέτων και διαρροιών, με υγειονομικό έλεγχο που θα αποσαφηνίσει τα αίτιά τους.

Ο Μιχάλης Κατρίνης υπογραμμίζει ότι η προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των στρατευμένων αποτελεί ευθύνη του υπουργείου. Επισημαίνει ότι οι επαναλαμβανόμενες αναφορές δημιουργούν ερωτήματα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την προετοιμασία τους πριν από κάθε νέα σειρά και την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζεται στη Θήβα η αναβάθμιση της σίτισης, για την οποία ανακοινώθηκαν πρόσθετοι πόροι 12 εκατ. ευρώ στις Ένοπλες Δυνάμεις, με ημερήσιο αντίτιμο τροφής 6,40 ευρώ ανά οπλίτη. Ρωτά ποια ποσά διατέθηκαν και δαπανήθηκαν, καθώς και ποια έργα προβλέπονται για το συγκεκριμένο στρατόπεδο από τη δωρεά 6 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ για τα κέντρα εκπαίδευσης.

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων ζητά τα πορίσματα των ελέγχων, στοιχεία για την ποιότητα του νερού, την ηλεκτρική ασφάλεια των εγκαταστάσεων στους χώρους λουτρών, τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, τα περιστατικά ασθένειας και τις δαπάνες σίτισης. Καλεί τον υπουργό να παρουσιάσει τα μέτρα αποκατάστασης, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης και προγραμματισμού των έργων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

Βουλευτής Ηλείας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Δένδια

Θέμα: Επείγουσα ανάγκη ελέγχου και αποκατάστασης των συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής, σίτισης και ασφάλειας στο ΚΕΝ Θήβας/ΚΕΠΒ

Κύριε Υπουργέ,

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2026 έχουν δημοσιοποιηθεί επανειλημμένες καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των νεοσυλλέκτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Θήβας (ΚΕΝ Θήβας/ΚΕΠΒ).

Ειδικότερα, νεοσύλλεκτοι και γονείς έχουν αναφερθεί σε προβλήματα καθαριότητας και υγιεινής, παρουσία τρωκτικών και εντόμων, συνωστισμό στους χώρους διαμονής, ανεπαρκή παροχή ζεστού νερού, προβλήματα στις εγκαταστάσεις, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ποιότητα και την επάρκεια της σίτισης.

Παράλληλα, έχουν δημοσιοποιηθεί καταγγελίες για περιστατικό ηλεκτροπληξίας σε χώρο λουτρών, καθώς και για περιστατικά εμέτων, διαρροιών και άλλων συμπτωμάτων, τα οποία από καταγγέλλοντες αποδίδονται σε προβλήματα που σχετίζονται με τη σίτιση. Οι σχετικές αναφορές χρήζουν άμεσης και αντικειμενικής υγειονομικής διερεύνησης, χωρίς να προδικάζεται η αιτία των συμπτωμάτων.

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης οι νεοσύλλεκτοι διαμένουν εντός των εγκαταστάσεων του ΚΕΝ Θήβας, η ασφάλεια, η υγιεινή, η καταλληλότητα των χώρων και η επάρκεια της σίτισης αποτελούν ζητήματα άμεσης προστασίας της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας,

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να διασφαλίζει την προστασία της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας, καθώς και ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης,

Δεδομένου ότι η επανάληψη σχετικών αναφορών σε βάθος χρόνου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την επάρκεια της συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προληπτική προετοιμασία τους πριν από την άφιξη νέων σειρών νεοσυλλέκτων και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας,

Δεδομένου ότι στη Βουλή έχουν ήδη κατατεθεί επανειλημμένα ερωτήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και τα προβλήματα ύδρευσης και εγκαταστάσεων στο στρατόπεδο της Θήβας,

Δεδομένου ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε το 2026 πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατ. ευρώ για την ποιοτική αναβάθμιση της σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 911/18-2-2026, το ημερήσιο αντίτιμο της σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας καθορίστηκε στα 6,40 ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής του νέου πλαισίου στο ΚΕΝ Θήβας και τα ποσά που πράγματι διατέθηκαν και δαπανήθηκαν για τη σίτιση των νεοσυλλέκτων,

Δεδομένου ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την αποδοχή δωρεάς 6 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ Α.Ε. για έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, με κατανομή 3 εκατ. ευρώ το 2026 και 3 εκατ. ευρώ το 2027, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιο βαθμό το ΚΕΝ Θήβας περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Ποιοι υγειονομικοί, τεχνικοί και έλεγχοι ασφαλείας έχουν πραγματοποιηθεί στο ΚΕΝ Θήβας από την έναρξη της 2026/Γ’ ΕΣΣΟ και ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση των πρόσφατων καταγγελιών; Πότε διενεργήθηκαν, από ποιες αρμόδιες υπηρεσίες, ποια ήταν τα ευρήματα και ποια διορθωτικά μέτρα αποφασίστηκαν ή υλοποιήθηκαν;

2. Τι απαντά το Υπουργείο στις αναφορές για προβλήματα υγιεινής, παρουσία τρωκτικών και εντόμων, ανεπαρκή καθαριότητα και προβλήματα στους χώρους διαμονής και υγιεινής; Πότε πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις και εργασίες καθαρισμού και ποια διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί έκτοτε;

3. Έχουν ελεγχθεί οι εγκαταστάσεις ως προς την ηλεκτρική ασφάλεια, την ύδρευση, την παροχή ζεστού νερού και τη γενικότερη καταλληλότητα των χώρων διαμονής; Έχει διερευνηθεί η αναφορά για περιστατικό ηλεκτροπληξίας σε χώρο λουτρών και, εφόσον επιβεβαιώνεται, ποια ήταν η αιτία και ποια μέτρα λήφθηκαν; Έχει ελεγχθεί ειδικότερα η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των θερμοσιφώνων στους χώρους λουτρών; Έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 2026 εργαστηριακές αναλύσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού;

4. Έχει διερευνηθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες η αναφορά για περιστατικά γαστρεντερίτιδας ή άλλων συμπτωμάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με τη σίτιση των νεοσυλλέκτων; Πόσα περιστατικά ασθένειας καταγράφηκαν από την ημερομηνία κατάταξης της 2026/Γ΄ ΕΣΣΟ έως την ημερομηνία απάντησης της παρούσας, πόσα χρειάστηκαν ιατρική ή νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ποια ήταν τα αποτελέσματα τυχόν εργαστηριακών ή υγειονομικών ελέγχων;

5. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου της σίτισης στο ΚΕΝ Θήβας; Τηρούνται οι προβλεπόμενες ποσοτικές, ποιοτικές και υγειονομικές προδιαγραφές; Ποιο ημερήσιο αντίτιμο εφαρμόζεται για τη σίτιση των νεοσυλλέκτων στο ΚΕΝ Θήβας και ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ή δαπανηθεί για τη σίτισή τους κατά το 2026; Πώς έχει εφαρμοστεί στο ΚΕΝ Θήβας το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης και ποια ποσά έχουν διατεθεί ειδικότερα μετά την έναρξη ισχύος του;

6. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ήδη ληφθεί ή προγραμματίζονται για την αποκατάσταση των προβλημάτων στο ΚΕΝ Θήβας και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; Ποια έργα πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο ΚΕΝ Θήβας στο πλαίσιο της πρόσφατα ανακοινωθείσας δωρεάς των 6 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων και ποιο ποσό προβλέπεται να διατεθεί ειδικά για το ΚΕΝ Θήβας;

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ:

α. Τα πορίσματα, τις εκθέσεις και τα δελτία ελέγχου των υγειονομικών, τεχνικών και ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΝ Θήβας κατά το 2026, με ειδική αναφορά στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της 2026/Γ΄ ΕΣΣΟ και μετά τη δημοσιοποίηση των πρόσφατων καταγγελιών.

β. Τα σχετικά πρωτόκολλα, συμβάσεις, αναθέσεις, παραστατικά και λοιπά έγγραφα για τις εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης και καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν στο ΚΕΝ Θήβας κατά το 2026.

γ. Τα διαθέσιμα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που αφορούν στην ποιότητα του πόσιμου νερού στο ΚΕΝ Θήβας κατά το 2026.

δ. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, χωρίς προσωπικά δεδομένα, για τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, εμέτων, διαρροιών ή άλλων συναφών περιστατικών υγείας που καταγράφηκαν μεταξύ των νεοσυλλέκτων από την έναρξη της 2026/Γ΄ ΕΣΣΟ έως την ημερομηνία απάντησης της παρούσας, καθώς και τα σχετικά πορίσματα ή έγγραφα υγειονομικής διερεύνησης, εφόσον υπάρχουν.

ε. Τα έγγραφα που αφορούν στη σίτιση στο ΚΕΝ Θήβας κατά το 2026, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβάσεων ή αναθέσεων, των εφαρμοζόμενων ημερήσιων αντιτίμων, των συνολικών στοιχείων δαπανών, των ημερήσιων δελτίων σίτισης και των πρωτοκόλλων ελέγχου ή παραλαβής των γευμάτων.

στ. Τα έγγραφα που αφορούν στην κατανομή και αξιοποίηση της χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποφάσεων, του προγραμματισμού των έργων, των τεχνικών ή λοιπών προδιαγραφών και του ποσού που προβλέπεται να διατεθεί ειδικά για το ΚΕΝ Θήβας.